Nahrávky Rittiga, diář. Žalobce chce u soudu s Dbalým použít důkazy z kauz Nagyová a jízdenky

Státní zástupce chce obžalované kvůli úplatkům v Nemocnici Na Homolce usvědčit důkazy z jiných kauz. Požádal soud, aby povolil použití prostorových záznamů z hotelu Ventana zachycujících lobbistu Ivo Rittiga a jeho spolupracovníky nebo elektronický diář Rittigova spolupracovníka Jana Valtra. Žalobce Zdeněk Matula by tak rád vyvrátil tvrzení, která zazněla u hlavního líčení. Obhajoba ale namítá, že použití ani jednoho materiálu není možné. Praha 6:00 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dbalý, Městský soud Praha, 8.6.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Jedná se o deník Jana Valtra zajištěný v jiné věci, prostorové záznamy ze sledování v jiné trestní věci, konkrétně tedy z hotelu Ventana a potom se jedná o dílčí důkazy ve vztahu k jednotlivým tvrzením obžalovaných, které uváděli ve svých výpovědích,“ vypočítal Matula pro server iROZHLAS.cz, jaké důkazy by podle něj na závěr hlavního líčení měly zaznít.

Státní zástupce se tak na závěr soudního jednání chce pokusit vyvrátit tvrzení některých obžalovaných, že nemohli být na některých místech a nemohli předávat úplatky. „Také, že předávání úplatků je v rozporu s praxí jejich advokátní kanceláře,“ doplnil Matula.

Pomocí prostorových nahrávek z hotelu Ventana by evidentně rád vyvrátil výpověď advokáta Davida Michala, který čelí obžalobě, že někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého uplatil 2,3 miliony za získání zakázky na právní služby. Michal u hlavního líčení letos v únoru prohlásil, že nic takového se nestalo.

„Bylo by to v přímém rozporu s naší firemní kulturou, navíc nebyl důvod platit někomu za to, že nám platí férovou odměnu za provedení práce,“ uvedl mimo jiné Michal.

Bůra pro Grygárka

Na dnes již známých nahrávkách z pražského hotelu Ventana z roku 2012 se ale s Rittigem, někdejším klientem jeho kanceláře MSB Legal, baví například o „bůru“ a „dvojce“ pro někdejšího náměstka vrchního státního zástupce v Praze Libora Grygárka.

Obžalovaní ve druhé větvi Homolky Vladimír Dbalý – přijetí úplatku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Zdeněk Čáp – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Josef Kantůrek – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Emilie Bialešová – podplacení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Roman Žďárek - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

David Michal – podplácení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Matula ale nemá jisté, že se žádostí o přehrání záznamu u soudu uspěje. Jeho kolega Adam Borgula z kauzy týkající se pražského dopravního podniku požadoval to samé. Soudce mu ale nevyhověl, nahrávky totiž policisté pořizovali pro jiný případ – vyšetřování možné Grygárkovy korupce spadající do rozsáhlé kauzy Jany Nagyové, dnes Nečasové. (více čtete ZDE)

A právě na to upozorňuje Michalova obhájkyně Karolína Babáková. „Tyto odposlechy nosí státní zástupci prakticky do každé kauzy, kde se, byť jen okrajově, vyskytuje jméno Rittig. Není tam časová souvislost a ani obsahově nic, co by se týkalo kauzy Nemocnice Na Homolce. Je navíc procesně nepřípustné je používat v jiných kauzách, než kde byly povoleny. O tom už městský soud rozhodl v kauze dopravního podniku, proto jsme i zde navrhli, aby soud tento návrh zamítl,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

‚Vyměňují si důkazy‘

Námitku proti rozhodnutí státního zástupce vznesla i advokátka Vladimíra Dbalého Katarína Kožiaková – Oboňová. „Státní zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze si křížově vyměňují důkazy v jednotlivých trestních věcech a zkouší, jestli jim to u některého soudce městského soudu vyjde,“ je přesvědčena.

Matula ale upozorňuje, že použití důkazů z jiné trestní věci minimálně dvakrát posvětil Ústavní soud. „Souhlasím ale, že praxe není jednoznačná. Vím, že soudce zdejšího soudu ve věci týkající se dopravního podniku to odmítl. Na druhou stranu jeho kolega v další větvi týkající se obžalovaného Ratha a spol. to povolil, tam již probíhají poslechy těchto záznamů,“ upozorňuje Matula.

státní zástupce Zdeněk Matula | Foto: Filip Jandourek

„Vypůjčit“ by si k soudu týkajícím se Nemocnice Na Homolce chtěl také elektronický diář Jana Valtra, obžalovaného z jízdenkové kauzy pražského dopravního podniku. Údaje z dokumentu se podle státního zástupce shodují s tím, co si do svého deníku zapisoval Vladimír Dbalý. Státní zástupce by tak oslabil tvrzení obhajoby, že zápisky někdejšího šéfa Homolky nelze brát vážně, protože šlo u směs reality a fikce sloužící jako předloha uměleckého díla.

I v tomto případě by ale Matula u soudu mohl narazit. Valtrův diář už obžaloba chtěla použít v kauze petrochemické společnosti Oleo Chemical, ale neuspěla. „Elektronický diář Valtra má neprokázaný zdroj a soudkyně v kauze Oleo ho označila za nevěrohodný,“ upozorňuje advokátka Kožiaková – Oboňová.

‚Nepovedená manipulace‘

Podle její kolegyně Karolíny Babákové je podezřelý především styl, jakým je diář sepsán. „Zatímco některé záznamy v něm vypadají normálně, schůzky s Dbalým jsou tam zapisovány ve tvaru Valtr - Dbalý. Těžko uvěřit, že by si je sám o sobě takto zapisoval Valtr. Spíše to vypadá jako nepovedená manipulace důkazy a proto je soud v kauze Oleo nepřijal. Zde navrhujeme stejný postup,“ uzavírá Michalova advokátka.

Vladimír Dbalý s obhájkyní Katarínou Kožiakovou - Oboňovou. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Podle Matuly se ale žádosti o doplnění důkazů týkají téměř všech ze šestice obžalovaných ve druhé větvi kauzy Homolka, mezi nimi účetní Emilie Bialešové. „My to nyní komentovat nebudeme, vyjádříme se až před soudem,“ uvedla.

O doplňujících návrzích musí rozhodnout soudkyně Hana Hrnčířová, minulý týden se u soudu zněl třísetstránkový diář Vladimíra Dbalého, na jehož doslovném čtení trval obhájce jednoho z obžalovaných Roman Žďárek.

Soudní projednávání korupčního případu se chýlí ke konci, soud ve druhé části korupční kauzy Nemocnice Na Homolce řeší poradenské služby, při nichž se podle obžaloby uplácelo. Dbalý díky zmanipulovaným tendrům podle vyšetřovatelů inkasoval úplatky ve výši 12 milionů korun, nemocnice vyplatila 190 milionů za z velké části nevykonanou práci a utrpěla tak škodu nejméně 54 milionů.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.