Výbušný deník, kufr naplněný miliony i desetimilionové úplatky. Soud ve středu výrazně promluví do první části velké korupční kauzy někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Server iROZHLAS.cz na následujících řádcích přináší rozbor, o co Dbalý a dalších šest obžalovaných hrají.

O čem přesně soud rozhodne?

Rozsudek se týká první ze tří větví korupční kauzy Nemocnice Na Homolce. Vladimír Dbalý a dalších šest obžalovaných údajně zmanipulovali zakázku na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Třeba exředitel elitní nemocnice z nich podle policie získal úplatky v hodnotě 28 milionů korun.

Společně s ním soud rozhoduje o jeho tehdejším náměstkovi Michalu Toběrném a dalších pěti lidech. Podle obžaloby nemocnici způsobili škodu za desítky milionů korun. Obžaloba žádá pro Dbalého až deset let, pro další tresty v rozmezí 4,5 - 6 let.

Kauza Nemocnice Na Homolce je však mnohem rozsáhlejší, korupci vyšetřovatelé rozplétali v rámci dalších dvou větví: druhou již projednává soud, ve třetí by brzy měla padnout obžaloba.

Vladimír Dbalý na fotografii ve výroční zprávě z roku 2007 pózuje jako úspěšný manažer.

Trumf obžaloby: výbušný diář

Zřejmě by to byla jen další „nudná“ korupční kauza, kdyby Vladimír Dbalý nebyl grafoman a pedant, který měl podle policie rád pořádek. Co víc, bez jeho diáře, o němž exředitel Nemocnice Na Homolce tvrdí, že diářem není, by možná žádná kauza nebyla. Vyšetřovací tým označuje jako klíčový důkaz rozsáhlého korupčního případu. Dbalý si ho vedl od roku 2006 a detailně pokryl téměř celé období svého ředitelování přední nemocnici.

„2. 12. 2009 19:00 v Cannonu meet s Petrem Kutilem, Pavlem Kocourkem, Michalem (Toběrným) házíme přes okno kabát!!! a rozdělujeme první moo ze spodního polštáře digitalizace (Virmil) + hochům předávám apanáž za 11. - 12. 2009,“ zapsal si tehdejší šéf Homolky o schůzce, na níž si podle policie s dalšími obžalovanými předali úplatek.

V zápiscích však exředitel elitní nemocnice zaznamenal i nákupy luxusního zboží nebo zcela osobní záležitosti, například užívání kokainu, jemuž propadl, jak přiznal. „Celé dopoledne sněžím (během 8 dnů 10 g to je síla) a diazepamuji. Jsem totálně DOWN,“ poznamenal si třeba 8. března 2011.

Dbalý jako kandidát do Senátu v roce 2012 slibuje: Budu bojovat proti korupci.

Realita, nebo literární fikce?

Dbalý se od vypuknutí kauzy v červnu 2014 snaží policii vyrazit klíčový důkaz z ruky. O bezmála třísetstránkovém dokumentu tvrdí, že jde o pouhý literární „fiktivní polotovar“, v němž se mísí realita s výmysly. A zmínky o „moo“ (podle policie odvozeno od anglického výrazu moolah – peníze, pozn. red.) podle exšéfa Homolky rozhodně reálné nejsou. „Bibli věří 2 miliardy lidí, přitom 80 procent údajů v ní je nepravdivých,“ přirovnával Dbalý v závěrečné řeči letos v červnu.

Vyšetřovací tým je ale opačného názoru. Kriminalisté porovnali některé zápisky s realitou a zjistili, že se povážlivě kryjí. Obešli například prodejny luxusního zboží, kde podle diáře někdejší ředitel nemocnice nakupoval.

„Nákup dalšího investičního zlata (Codex gigas) a stříbra (1 kilo australská mince + 60. výročí bitvy u Stalingradu) v Obecním domě za 90 tisíc korun,“ zapsal si třeba Dbalý k datu 18. března 2009. Kriminalisté si pak od prodejce z náměstí Republiky vyžádali účet vystavený 24. března 2009. „Vyplývá z něj, že 18. března 2009 tam Dbalý za 83 tisíc korun zakoupil stříbrnou minci k 60. výročí bitvy u Stalingradu, sadu tří zlatých medailí Codex Gigas a stříbrnou minci Australian Silver coin o hmotnosti 1 kilogramu,“ zjistili.

Rok 2012 a Dbalého kandidatura do Senátu, při níž poukazoval na svoje úspěchy.

Podobně dohledali účty k nákupům známek, hodinek či sportovních potřeb. Některé předměty zmíněné v diáři našli u Dbalého doma. Porovnali navíc poznámky s jeho pracovním diářem či telefonem a opět zjistili překryv.

O autentičnosti poznámek, jak upozorňuje vyšetřovací tým, svědčí i samotná Dbalého poznámka v diáři z března 2011. Tehdy se mylně domníval, že deník ztratil. „Jedu domů, kde zažívám jednu z největších PANIK SVÉHO ŽIVOTA!!! Zjišťuji totiž při převlékání, že nemám flashku s diary. Buď mi ji někdo ukradl, nebo jsem ji ztratil - obojí znamená KONEC. Rozklepaný na nejvyšší míru rychle odjíždím do Nemocnice Na Homolce a nacházím ji v pracovně!!!“ zapsal si 17. března 2011 Dbalý.

Dozorující státní zástupce Zdeněk Matula k tomu poznamenal, že obžalovaný lékař si zjevně byl vědom závažnosti svých zápisek. „Vše svědčí pro závěr, že si Dbalý diář psal jako deník skutečných událostí,“ uzavřel Matula.

Sešup dolů. Dbalý čeká na verdikt ve vazebním zasedání krátce po zadržení v roce 2014, nakonec putoval skoro na rok za mříže. | Zdroj ČTK

Kufr naditý miliony a Foglarem

Dalším klíčovým důkazem proti Dbalému je podle vyšetřovacího týmu kufr naplněný 21 miliony korun, 185 tisíci eury, 5 000 dolary, tři a půl kilogramy zlata, mezi nimi například velkou investiční minci za milion korun, několika vzácnými známkami a podepsanou knihou Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky.

Podle obžaloby k Dbalému prosákly informace, že se chystá jeho zatčení. Naplnil tak výše zmíněné zavazadlo a požádal známého, aby mu ho uschoval. Po zadržení tehdejší ředitel Nemocnice Na Homolce přes manželku zorganizoval přesun kufru k blízkému příteli. To už ale logistickou akci organizovanou zpoza mříží monitorovala policie, která si k příteli pro kufr přišla.

Zabavené zavazadlo Dbalému značně zkomplikovalo obhajobu, podle státního zástupce si totiž na jeho obsah a další majetek zajištěný policií nemohl nikdy legálně vydělat. Jak Matula uvádí v obžalobě, Dbalý s manželkou si oficiálně za 23 let vydělali 18 milionů čistého, policie u něj ale našla majetek za 50 milionů.

Dbalý během přestávky soudního stání v první větvi kauzy Homolka, zima 2016. | Foto: Petr Topič / MAFRA / Fotobanka Profimedia

Kriminalisté Dbalému zajistili byt za skoro 12 milionů, za který splácel hypotéku, tři vozidla za 1,7 milionu korun, sochy a obrazy za 920 tisíc a další movité věci za milion korun. Zajistili však také poštovní známky za více než tři miliony korun, investiční mince za 255 tisíc, nože a meče za 346 tisíc, jízdní kolo za 140 tisíc či a patery hodinky za 150 tisíc korun.

Podle lékařovy advokátky Kožiakové - Oboňové však vyšetřovací tým nepočítá s tím, že její klient byl vášnivým filatelistou a obchodoval se známkami a starožitnostmi, část z nich podle ní koupil Dbalého otec. Poněkud kuriózně působí vysvětlení samotného Dbalého, které nabídl vazebnímu soudu v roce 2014. Miliony podle svých slov ušetřil díky nízkým životním nákladům.

„Já jsem si své prostředky vydělal jako ředitel nemocnice i jako řadový lékař a podle listin lze doložit, že jsem na základě karty sociálního pojištění vydělal 30 milionů korun a to spolu s manželkou. Jsem ekonomicky nezávislý, mám přísun potravin z venkova a naše náklady na živobytí jsou nízké,“ řekl Dbalý.

Duben 2018, Vladimír Dbalý dorazil k soudu po dlouhé pauze způsobené jeho údajnými psychickými potížemi s plnovousem. | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas

Dostali policisté a státní zástupci skutečně velké ryby?

Před soud vyšetřovací tým poslal Dbalého, Toběrného nebo ministerského náměstka Kocourka. Podle všeho však mířili výše. Dbalého zápisky se hemží poznámkami o Ivo Rittigovi, které nahrávají letitým domněnkám, že chod elitního zdravotnického zařízení známý lobbista ovlivňoval. „Hotel Ventana ve Štupartské (patří Ivovi) - jednání s Ivem Rittigem,“ poznamenal si Dbalý například v dubnu 2008. Podle vyšetřovacího týmu někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce říkal Rittigovi „čert první kategorie“.

Kvůli výbušné kauze se však zapotily postavy, které jsou v českém zdravotnictví vlivné dodnes. Bývalý náměstek ministra zdravotnictví a exposlanec ODS Marek Šnajdr se například podle zápisek s Rittigem scházel opakovaně. Když se ho na to při výslechu zeptala soudkyně Sylvie Slepičková, přiznal, že byl i na schůzkách v hotelu Ventana, kam Rittig svolával schůzky.

„Jednou nebo dvakrát, bylo to v takovém větším sále, bylo tam asi osm lidí. Diskuse se týkaly kongresu ODS. Myslím si, že účasten schůzky (Rittig) byl,“ připustil Šnajdr. Odmítl ale, že by řešil Nemocnici Na Homolce či se setkal s úplatky.

Jedno z posledních jednání soudu před vynesením verdiktu proběhlo v červnu 2018, exšéf Nemocnice Na Homolce ve své závěrečné řeči uvedl, že nic neprovedl a postěžoval si, že kvůli mediálně sledované kauze žije posledních pět let zombie život. Na snímku je Dbalý se svoji obhájkyní Katarínou Kožiakovou – Oboňovou. | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas

Křeslo se kvůli korupčnímu případu kývalo pod ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny a tehdejším mocným úředníkem ministerstva zdravotnictví Zdeňkem Kabátkem. Ten se stejně jako Šnajdr, alespoň podle Dbalého poznámek, scházel s Rittigem a angažoval se v zakázkách Nemocnice Na Homolce.

„Otevírání obálek VŘ na digitalizaci, kde se všechno pos*alo: konkurenční firma ICZ podstřelila cenu téměř o polovinu - Kabátek Rittigovo zadání nesplnil, uvidíme, co s tím, nejspíš budu muset soutěž zrušit. SHIT!!!,“ zapsal například Dbalý, když se do údajně předem ušitého tendru na digitalizaci nečekaně přihlásila další firma s nejnižší cenou.

Kabátek odmítl, že by se podílel na čemkoliv nekalém, informace z Dbalého zápisníku však musel vysvětlovat správní radě VZP. Dbalý tvrdí, že policie na něj tlačila, aby na dvě výše zmíněné muže v trestní kauze ukázal: „Rittig a Šnajdr. Nabídka zněla jasně: Budete hovořit, přistoupíte na spolupracujícího obviněného a nic se vám nestane. Posléze mě převezli na služebnu, kde se mnou jednala o samotě policistka a nabídku zopakovala: spolupracující obviněný a zmínit jména,“ řekl Dbalý v rozhovoru krátce po propuštění z vazby.

Jde o první rozsudek v kauze?

Nikoliv, manželka exředitele Homolky již v roce 2014 odešla od soudu s podmínkou za maření výkonu úředního rozhodnutí. Z konta obstaveného kvůli korupční kauze totiž vybrala 700 tisíc korun.