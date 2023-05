‚Vynikající manažerka‘ a její náměstek. Před soudem stanou i bývalí ředitelé Bulovky Vrbovská a Novák

Pět let, desítky obviněných a škody dosahující stovek milionů. Tak vypadá kauza zmanipulovaných zakázek nemocnic Na Františku a Bulovka. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, v dubnu podaná obžaloba cílí na hlavní protagonisty druhé větve případu – bývalé ředitele nemocnice Bulovka Andreu Vrbovskou a Františka Nováka. Kromě nich si obžalobu vyslechlo dalších pět lidí a tři firmy. Původní zpráva Praha 5:00 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce obžaloval bývalé ředitele Bulovky Františka Nováka (vlevo nahoře) a Andreu Vrbovskou (vlevo dole) z ohýbání zakázek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Obžaloba v kauze nemocničních zakázek se týká i někdejší ředitelky Fakultní nemocnice Bulovka Andrey Vrbovské a jejího provozně-technického náměstka a následně i nástupce ve funkci Františka Nováka. Server iROZHLAS.cz to zjistil z dokumentu, do kterého měl možnost nahlédnout.

Vynikající manažerka? Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) v roce 2015 dokonce pověřil tehdejší ředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou dočasným řízením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Osvědčila se jako vynikající manažerka při řešení kritické ekonomické situace této nemocnice,“ vysvětlil tehdy své rozhodnutí exministr.

Společně s podnikatelem Tomášem Horáčkem, který v případu předloni uzavřel dohodu o vině a trestu, měli zakázky podle vyšetřovatelů připravovat „na klíč“ předem určeným firmám. Často tak, že se dohodli s konkrétním podnikatelem, který se následně podílel na tvorbě zadávací dokumentace a podmínky tendru si sám nastavil.

Redaktoři serveru iROZHLAS.cz se oba pokoušeli kontaktovat, svá původní čísla ale už nepoužívají. Místo Vrbovské ho zvedla bankovní společnost ze Znojma a Novákovo číslo je vypojené. Nepodařilo se ho zastihnout ani na adrese jeho pražského bytu, na zvonek nikdo nereagoval. Případ nechtěl komentovat ani advokát Vrbovské Ladislav Veselý.

„Nekomentuji to, ta věc je živá, jak se říká, není pravomocná, takže komentáře, si myslím, že nejsou přiléhavé. To je můj názor, takže já se k tomu vyjádřit nechci,“ řekl.

‚Výhodný‘ úklid

„Na míru“ si měl podle policejních dokumentů upravit zakázku třeba jednatel společnosti TSB Daniel Pálek, kterého Horáček – na popud Vrbovské – oslovil s plánem na zajištění vítězství v zakázce na úklidové služby. Manažer tehdy s nabídkou souhlasil a na přípravě zakázky se přímo podílel.

I proto si v dubnu se svou firmou obžalobu vyslechl také. „Žaloba je rozsáhlá, už se jí zabýváme. Víc vám k tomu ale nepovím, nemám za sebou ještě ani rozhovor s klientem. Musel bych mít od něho mandát,“ vysvětlil Pálkův advokát Michal Mazel.

Aby údajně „ohnuté“ zakázky nebyly právně napadnutelné, měly podle policie pohlídat dvě právničky Kateřina Koláčková a Šárka Kryglová. I ty v obžalobě figurují.

Advokát Koláčkové Roman Anděl přijetí obžaloby potvrdil. Trvá však na tom, že se jeho klientka cítí být v případu nevinná, protože údajně nevěděla, že dělá něco nezákonného.

„Necítí se být vinna, protože jako konzultační společnost, která se zabývá veřejnými zakázkami, obecně mluvila o tom, jak ty zakázky mají být sestylizovány. Aby byly zkrátka bezchybné,“ vysvětlil advokát s tím, že Koláčková figuruje pouze v této části případu, a to pouze na základě záznamů z prostorových odposlechů.

KDO BYL V DUBNU OBŽALOVÁN? Dubnová obžaloba se týká dvou zakázek nemocnice na Bulovce – zakázky na úklid a na vjezdový systém. Souhrnně v nich původně figurovalo deset obviněných fyzických a tři právnické osoby. Někteří z obviněných už dříve ale uzavřeli dohodu o vině a trestu, v kauze tak už nefigurují. DOHODY O VINĚ A TRESTU Tomáš Horáček

Igor Weiss

Oldřich Kozák

Jitka Ulrychová

firma MW Dias ZAKÁZKA ÚKLID Andrea Vrbovská

František Novák

Šárka Kryglová

Kateřina Koláčková

Daniel Pálek

firma TSB

ZAKÁZKA VJEZDOVÝ SYSTÉM

Andrea Vrbovská

František Novák

Marie Nushiová

Dalimil Jánský

firma Green Center

firma První chráněná dílna

Kryglová položila telefon hned poté, co se dozvěděla, na co se jí reportéři chtějí zeptat. A vyjádřit se nechtěl ani její advokát Pavel Skřipec. „To se na mě nezlobte, ale jsem vázán mlčenlivostí a to se nesmí porušit,“ podotkl rozzlobeně.

Doplněné zadání

Podobně měli Vrbovská, Novák a Horáček postupovat i v případě zakázky na vjezdový systém. Podle policie si dopředu zvolili společnost, která zakázku získá, firmu Green Center. S jejím obchodním ředitelem Dalimilem Jánským se pak dohodli na spolupráci.

Ten si měl jednak do tendru připojit požadavek na specializovanou službu, aby omezil počet možných uchazečů. Zároveň do zakázky vstoupil se svou firmou ve spolupráci s Horáčkovou společností První chráněná dílna. Ta byla v konečném hodnocení projektů zvýhodněná, protože zaměstnává hendikepované. Společnost Green Center, která vyrábí parkovací a vjezdové systémy, pak měla do zakázky přinést veškerou práci a know-how. A také z ní získat větší část odměny.

Advokát firmy Green Center Martin Štuksa serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že o obžalobě už ví, její obsah ale podle svých slov ještě neviděl. „Dostal jsem informaci od vrchního státního zastupitelství, že byla podána obžaloba. To je vše, co vám k tomu můžu říct. Další informace nemám,“ vysvětlil.

Reportéři oslovili napřímo také Jánského, který ale tvrdil, že o obžalobě nevěděl. „Zatím nemám ty informace,“ řekl pouze. Jeho advokát Ladislav Šustr se pak také odkázal na mlčenlivost. „Samozřejmě vám nic nemůžu říct, jsem vázaný mlčenlivostí, nemůžu to ani potvrdit, ani vyvrátit,“ uvedl.

Na korupci se, alespoň v případu vjezdového systému, podle detektivů podílela i někdejší ekonomická náměstkyně Bulovky Marie Nushiová. „V současné fázi řízení jde v podstatě jen o to, že stání zástupce se domnívá, že byl spáchán trestný čin, který popsal v obžalobě. Jde o to, aby soud rozhodl o tom, zda vůbec došlo ke spáchání žalovaného trestného činu. A pokud ano, kdo konkrétně jej spáchal a jestli šlo o spáchání ve formě úmyslu,“ popsal její advokát Emanuel Fuchs.

Sedm dohod

Celou kauzu odstartoval zásah elitních detektivů v červnu 2018. Kromě zmíněných dvou pražských nemocnic policisté prováděli razii také v sociálních zařízeních v Praze a středních Čechách. Vyšetřování kauzy i nadále pokračuje. Historicky se týká více než dvou desítek lidí a sedmi firem. Policie prošetřovala například manipulace zakázky na obnovu lineárních urychlovačů, ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo řízení osobních aut.

Sedmička obviněných už v minulosti uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Mezi nimi je i jedna z ústředních postav kauzy, podnikatel Tomáš Horáček, který na rozplétání případu s policií spolupracuje. S podmínkami a peněžitými tresty už dříve souhlasili také další obvinění: podnikatel Igor Weiss a jeho firma MW Dias či odbornice na veřejné zakázky Jitka Ulrychová.

V případu je podle žalobce Zdeňka Matuly obviněno od začátku kauzy 21 fyzických a sedm právnických osob. Poslední obžaloba padla v dubnu, celkově je v celé kauze obžalováno 11 lidí a čtyři firmy. Mezi nimi třeba i bývalý pražský radní z ČSSD Daniel Hodek.