Soud je označil za obětní beránky. Tři úředníci z kauzy Promopro chtějí po státu miliony

Osvobození úředníci z kauzy Promopro chtějí po státu miliony korun. Peníze žádají za neprokázané obvinění, podle kterého údajně mohli za předražené služby při českém předsednictví Evropské unii. Soud je definitivně osvobodil letos v lednu. Soudkyně tehdy prohlásila, že neexistuje jediný důkaz, že by se jakkoliv úmyslně do celého podvodu zapojili. Vládní úřednici přitom čelili stíhání a následné obžalobě celkem pět let. Původní zpráva Praha 6:00 26. října 2017 Tři někdejší vysoce postavení pracovníci Úřadu vlády ČR – zleva Jana Hendrichové, náměstkyně Alexandra Vondry, který byl v roce 2008 místopředsedou vlády, ředitel odboru logistiky Radomír Karlík a ředitel odboru rozpočtu a veřejných zakázek David Mlíčko. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pro mě je nejhorší to, že sem sama sebe vnímala jako člověka, který chce řádně pracovat a podávat kvalitní výsledky a najednou se vytvořila situace, kdy toto nemuselo být tak veřejně vnímáno. A to nejsou věci, co vám někdo řekne do očí,“ vysvětluje Radiožurnálu v kavárně v centru Prahy vitální úřednice Jana Hendrichová. Pět let žila ve velké nejistotě. Hrozilo jí, že si půjde na několik roků sednout do vězení.

Tři úředníci obvinění v kauze Promopro chtějí po státu miliony.

Stejně na tom byl i její tehdejší kolega David Mlíčko, mladý nadějný právník. „Tady proběhlo nějakých pět, v podstatě to bylo šest let i s tou dobou, kdy probíhalo policejní vyšetřování, které bych nejradši zamknul do tmavé skřínky a už je nikdy nevyndal,“ popisuje.

David Mlíčko teď chce po státu téměř pět milionů, Jana Hendrichová pak skoro milion a půl. Žaloby už leží na Obvodním soudu pro Prahu 2.

„Žaloba pana Davida Mlíčka dorazila dne 2. 10. 2017, je to žaloba na náhradu nemajetkové újmy o 4,7 mil. Kč. Paní Hendrichová má podány u zdejšího soudu dvě žaloby, jednu ve výši 450 tisíc korun a druhou ve výši 950 tisíc korun. V obou případech jde o žalobu o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,“ potvrdila mailem mluvčí soudu Marcela Pröllerová.

Mimosoudní vyrovnání

U soudu bude stát zastupovat ministerstvo spravedlnosti. Resort žaloby komentovat nechce. Mluvčí resortu Jakub Říman jen potvrdil, že úředníci už na jaře poslali na ministerstvo žádost o mimosoudní vyrovnání. Odškodnění chce i třetí osvobozený úředník, diplomat Radomír Karlík. O žádostech ale resort ještě nerozhodl.

„Ministerstvo spravedlnosti v tuto chvíli zmíněné žádosti o odškodnění za nemajetkovou újmu posuzuje. V otázce podané žaloby na stát za nemajetkovou újmu se ministerstvo spravedlnosti vzhledem k probíhajícímu řízení v dané věci nemůže vyjádřit,“ říká Říman.

Úředníci čelili obžalobě ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Policie je vinila, že podepisovali předražené faktury. Nic z toho se ale neprokázalo.

Obětní beránci

Soud sice konstatoval, že zakázka byla předražená, ale že úředníci dělali vše, co mohli, a jejich postup nebyl ani lehkomyslný, ani nedbalý. Naopak, úředníky označil za „obětní beránky". Soudkyně Eva Brázdilová dokonce při vyhlašování rozsudku řekla, že už když si poprvé četla obžalobu, hned věděla, že je nepotrestá. Nenašel se motiv.

„Je třeba konstatovat, že jediným motivem, který soud shledal, byla snaha obžalovaných vykonávat činnosti jim svěřené podle jejich názoru a možností co nejlépe,“ napsala soudkyně v rozsudku.

David Mlíčko ale říká, že jemu ani jeho rodině už nikdo nevrátí roky, kdy čelil stíhání. „V momentě, kdy stát činí kroky, které neměl a nebyly podle práva, tak to taky musí nějakým způsobem napravovat. To je hlavní důvod odškodnění. Bavíme se o odškodnění v penězích, ale vyčíslit promarněných šest let života a ztrátu dobrého jména je hrozně těžké, ale je jasné, že to stát nějak udělat musí a tohle je asi jediná praktická cesta,“ řekl na závěr Mlíčko.

Soud v kauze Promopro potrestal celkem devět lidí. Nejpřísněji jednatele firmy Promopro Jaroslava Veselého a podnikatele Vlastimila Maxu, kteří odešli od soudu s devítiletým trestem vězení. Podle verdiktu připravili odsouzení státní pokladnu nejméně o 327 milionů korun.