Kauza propalestinské demonstrantky: nepodporovala terorismus, mikina byla pouze kostým, píše policie

Policie odložila stíhání ženy, která upoutala na propalestinské demonstraci v Praze mikinou s nápisem „Olympics 1972". Podle premisy policistů měla odkazovat na masakr izraelských sportovců palestinskými teroristy. Jak ale z prověřování vyplynulo, šlo o shodu náhod. Mikina s nápisem byla jen kostým, odkazjící na americký film. A to, že si ji dívka vzala na demonstraci, byla náhoda. Svědčí o tom zajištěné důkazy. Zveřejňujeme celé usnesení. Dokumenty Praha 6:14 30. dubna 2025

„Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu odkládá trestní věc podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu ‚podpora a propagace terorismu‘, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není namístě věc vyřídit jinak,“ píší kriminalisté na úvod usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici a zveřejňuje ho na konci textu.

Jde o odložení kauzy ženy, která se v mikině s nápisem „1972 Olympics“ zúčastnila 1. listopadu 2023 na Václavském náměstí v Praze demonstrace na podporu Palestiny. Nápis na mikině podle premisy kriminalistů z odboru extremismu a terorismu odkazoval na masakr izraelských sportovců palestinskými extremisty.

Mnichovský masakr Mnichovský masakr je spojení, které se používá pro únos a vraždu jedenácti izraelských sportovců a členů výpravy v průběhu mnichovské olympiády. Únos provedli 5. září 1972 palestinští teroristé ze skupiny Černé září. Kromě Izraelců nepřežil útok také jeden západoněmecký policista a pět z osmi teroristů.

Že se o případ zajímají, informovali policisté na začátku loňského listopadu. Kauza vyvolala vlnu reakcí zejména na sociálních sítích. „Obléct si v kontextu nedávných teroristických útoků na Izrael mikinu odkazující na olympiádu 1972, během které byli zavražděni izraelští sportovci? Takový kus oděvu nezahaluje, ale obnažuje: naprostý cynismus, hloupost a pohrdání základními hodnotami naší společnosti,“ napsal na síti X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Halloweenský kostým

Žena se ale hájila, že netušila, k čemu nápis na mikině může odkazovat. Historický kontext prý neznala. „K tomu, proč měla na sobě tuto mikinu, uvedla, že organizuje knižní klub, v jehož rámci mají každý měsíc setkání. Protože byl Halloween, rozhodli se, že se přestrojí za postavy ze své oblíbené knihy. Proto si vzala mikinu jako postava z filmu a knihy Matilda,“ parafrázují policisté její výpověď.

Na demonstraci, která proběhla o dva dny později, si měla žena vzít mikinu proto, aby si nepoškodila své běžné oblečení. Věděla totiž, že si „na protestu dají falešnou krev“, kterou si mikinu nakonec umazala.

Scéna z firmu Matilda, kde má postava Miss Trunchbull totožnou mikinu:

Že „kostým“ Miss Trunchbull z knihy Matilda a stejnojmenného filmu připravovala na halloweenský večírek a ne na demonstraci, dokládala žena podle usnesení policistům fotografiemi i příspěvky na sociálních sítích jak z přípravy kostýmu, tak ze samotného večírku. Policisté jí přesto zajistili elektroniku a loni v dubnu podali návrh k domovní prohlídce. Ten následně schválil soudce Obvodního soudu pro Prahu 1.

Do žádosti policisté mimo jiné uvedli, že by při domovní prohlídce mohli najít elektronická zařízení a datové nosiče, které mohla žena využívat „pro komunikaci se spolupachateli“, písemné záznamy, fotografie, bannery, letáky časopisy a publikace odkazující k Mnichovskému masakru. Tedy dokumenty, které by mohly dokazovat její trestnou činnost.

Zahrnuli do žádosti ale i možnost, že by se v bytě mohly nacházet dokonce „zbraně a střelivo“. Ze stejných důvodů prohlídli také restauraci partnera demonstrantky, který také podával v kauze vysvětlení.

Nedošlo k trestnému činu

Ve prospěch demonstrantky svědčily podle policistů také důkazy, které policisté zajistili v jejím mobilu a počítači. Neobjevili tam totiž nic závadného. A její verzi události potvrzovala i historie jejího vyhledávání na internetu.

„Za pomocí programu XXX byla provedena analýza dat z notebooku Apple MacBook Pro, který byl vydán dne 24. 5. 2024. Bylo zjištěno, že v internetových vyhledávačích, které jsou v uvedeném zařízení nainstalovány, bylo slovní spojení Olympics 1972 a jeho kombinace vyhledáváno od data 3. 11. 2023 dál,“ píší policisté s tím, že stejně dopadla i analýza vyhledávání v mobilním telefonu.

Žena začala hledat slovní spojení až poté, co se po demonstraci na Václavském náměstí objevily její fotografie v mikině s kontroverzním nápisem na sociálních sítích.

Policisté prověřovali také to, zda žena finančně nepodporuje nějaké teroristické či extremistické skupiny. „Během vyhodnocování nebyly zjištěny žádné poznatky upotřebitelné pro probíhající trestní řízení. Jednalo se o standardní platby,“ konstatovali policisté po kontrole jejích účtů.

A nakonec uzavřeli, že se demonstrantce nepodařilo prokázat, že by si mikinu s nápisem vzala s úmyslem, aby schvalovala či oslavovala teroristický útok na olympiádě v Michově. „Policejní orgán (...) došel k závěru, že okolnosti zjištěné prověřování nenasvědčují tomu, že došlo k naplnění skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu podpora a propagace terorismu,“ dodávají kriminalisté.

