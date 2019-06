Správné, ale obtížně srozumitelné, říkají o rozsudku nad Rathem profesor Jelínek a Eliška Wagnerová

Je to obtížně srozumitelné, vrchní soud ale v kauze Davida Ratha rozhodl správně. Shodují se na tom bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová s profesorem trestního práva Jiřím Jelínkem. Odvolací soud ve středu poslal bývalého hejtmana na sedm let za mříže, v podstatné části kauzy jeho i další obžalované ovšem zprostil obžaloby. Neuznal použitelnost odposlechů, klíčového důkazu kauzy. Praha 7:25 28. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Uznávám, že pro běžného čtenáře je to obtížně srozumitelné, ale to pouze ukazuje, jakou pozornost je třeba odposlechům věnovat,“ uvedl Jelínek. Sám podle svých slov není příznivcem prokazování viny tímto způsobem.

„Policejní orgány nasadí odposlechy a pak už jen čekají, co kdo na sebe řekne. Pak se ukáže, že jsou nezákonné a oni nemají nic. Nemají spoléhat jen na tento důkazní prostředek,“ je přesvědčen šéf katedry trestního práva Univerzity Karlovy.

Soudy se neshodly

Na platnosti klíčového důkazu kauzy Rath se neshodly Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud. První z nich v roce 2016 rozhodl, že je proti Rathovi a dalším deseti obžalovaným nelze použít. Soudy totiž jejich povolení nedostatečně odůvodnily. Proti tomu podal stížnost po porušení zákona tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán z ANO.

O stížnosti rozhodoval Nejvyšší soud, který konstatoval, že podřízená instance rozhodla chybně a její rozhodnutí je nezákonné: povolení odposlechů sice obsahovala chyby, nebyly ale tak závažné, aby nahrávky proti Rathovi a dalším nešly použít. Nejvyšší soud navíc konstatoval, že jeho názor platí pro všechna další rozhodnutí.

Senát vrchního soudu pod vedením soudce Pavla Zelenky ale ve středu při vynesení pravomocného verdiktu škrtl všechny odposlechy. Rath na nich například mluví o „takových hezkých penízcích, lesklých, takových žlutých, žlutě pěkných“.

Bývalého ministra a další postavy korupční kauzy kvůli tomu vrchní soud zbavil velké části obžaloby, která bez odposlechů důkazně ustála pouze manipulace a úplatkářství při opravě zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Zbylé zakázky ve středočeských nemocnicích nikoliv.

‚Měl pravdu‘

Soudce Zelenka po vynesení verdiktu připustil, že sice respektuje rozhodnutí nadřízené instance, ale na pravomocný rozsudek v kauze Rath to nemohlo mít vliv. S tím souhlasí i Eliška Wagnerová. „Podle mého názoru má vrchní soud pravdu. Pravomocné rozhodnutí nelze nabourávat nějakými prostředky a už vůbec ne, pokud by mohly zhoršit postavení obviněného,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Zásadním momentem je podle ní Pelikánova stížnost pro porušení zákona, která po rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2001 nemůže obviněným přitížit. „Bylo neudržitelné, aby stížnost v neprospěch obviněného měla efekt. Rozhodnutí má skutečně jen akademický význam, do budoucna. Pro ten případ, který už byl nějak posouzen, to nemůže mít následky. Nesmí se zhoršit situace pravomocně posouzeného obžalovaného,“ míní Wagnerová.

Podle profesora Jelínka by přesně takovou situaci připuštění odposlechů v kauze Rath způsobilo: „Kdyby se řeklo, že platí, postavení obviněného by se nepochybně zhoršilo.“

Sedm let za mřížemi

Vrchní soud ve středu Ratha poslal na sedm let za mříže a navíc mu uložil peněžitý trest 10 milionů korun. Šesti lety potrestal i exředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela, exnáměstka středočeských nemocnic Petra Kotta. Každý z nich přijde o 15 milionů. Protože je jeho verdikt pravomocný, mohou proti němu podat pouze dovolaní k Nejvyššímu soudu. Do vězení ale budou muset nastoupit.

Rathovi obhájci již u soudu avizovali, že dovolání podají. Nejvyšší státní zastupitelství zatím postup odmítlo komentovat s tím, že se nejdříve seznámí s rozsudkem vrchního soudu. „Zatím máme k dispozici pouze informace zprostředkované z médií,“ uvedl mluvčí soudu Petr Malý.

Soud bývalého středočeského hejtmana potrestal za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmu Evropské unie. Na to se prý cítí být hrdý. „Je to podobné, jako když naši předci byli odsuzováni za poškozování zájmů třetí říše,“ konstatoval Rath. Podle něj neexistuje důkaz svědčící o tom, co bylo v krabici, v níž si nesl sedm milionů korun.