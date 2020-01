Spekulace a účelový výklad, zaznělo při závěrečné řeči. Rathovu korupční kauzu soud rozhodne za týden

David Rath a další obžalovaní si rozhodnutí soudu v druhé větvi korupční kauzy vyslechnou na konci ledna. Předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze Iva Říhová to oznámila po skončení závěrečných řečí obžalovaných. Zakončilo je vystoupení manažera Metrostavu Jiřího Anděla, který se jako jediný obžalovaný k soudu dostavil a svou závěrečnou řeč přednesl osobně. Jakoukoliv vinu popřel. Z domlouvání úplatků je obžalováno devět lidí a osm firem. Praha 14:49 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obhájci obžalovaných v lednu 2019, kdy soud ve druhé větvi začal. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Cítím se zcela nevinen, nebyl jsem nikdy v minulosti stíhán. Čekal jsem, že obžaloba se pokusí podrobně popsat a prokázat moje jednání, které považuje za trestné. Podle mého názoru se to nestalo,“ řekl na úvod své závěrečné řeči náměstek generálního ředitele Metrostavu Jiří Anděl.

Anděl se ve své závěrečné řeči podle svých slov soustředil zejména na přiblížení stavařské praxe. „Pokud má investor ve všech svých projektech například jednoho dodavatele výtahů, se kterým je spokojený a při nově získané zakázce napoví projektantovi, jaké parametry má takový výtah mít, aby šel naproti tomu, že ho získá právě tento dodavatel, je to porušení pravidel, nebo dokonce zákona?“ vznesl Anděl řečnickou otázku. „Šikovné“ společnosti podle něj v praxi právě takto jednají a dle jeho názoru na tom nic špatného není. Později to Anděl přirovnal k řízení auta, kdy všichni znají zákony, ale v praxi je „přísná litera zákona“ zcela dodržena málokdy. Státní zástupce navrhl prodloužit trest Rathovi nejméně na 9,5 a Kottovým na 8,5 roku vězení Číst článek Společnost Metrostav čelí podle návrhu žaloby nejtěžšímu trestu. Státní zástupce Jiří Pražák minulý týden firmě navrhl peněžitý trest ve výši 25 milionů korun a desetiletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Pro Anděla Pražák požaduje pět let odnětí svobody a půlmilionovou pokutu. Likvidační tresty „Navržený trest téměř zcela zamezí pohybu společnosti na trhu. Metrostav je největší stavební společnost v republice, přímo zaměstnává tisíce lidí a jsou na ní závislé další desetitisíce zaměstnanců partnerských společností. Nejsme zločinci a kriminálníci, jak se nás snaží vykreslit státní zastupitelství,“ řekl ještě před Andělem zmocněnec Metrostavu Pavel Mališ.

Zástupci společností Metrostav, Hospimed a Aveza se ve svých závěrečných řečech shodli na tom, že navrhované tresty – Pražák pro všechny požaduje zákaz účasti ve veřejných zakázkách – jsou likvidační. Mališ označil trest za „excesivní, neodůvodněný a neodůvodnitelný, možná až nezákonný“.

V závěrečných řečech obhájci znovu tvrdě kritizovali například použití odposlechů, které označovali za nezákonné. Kritika padla také na rozdělení kauzy do dvou větví. Zástupci firem také soud ujišťovali, že mají vnitřní dostatečné vnitřní předpisy, které možnému protiprávnímu jednání zaměstnanců brání.

Právě nedostatek takových opatření jim žalobce Pražák minulý týden ve své závěrečné řeči vyčítal.

‚Pouhá interpretace‘

Před soudem krátce vystoupil také jeden z obhájců Davida Ratha Roman Jelínek. Závěrečnou řeč v Rathově případě už minulý týden přednesl jeho druhý advokát Adam Černý.

Jelínek zopakoval přesvědčení o Rathově nevině a podobně jako před týdnem Černý zpochybnil odposlechy nejen co se týče jejich zákonnosti, ale také případné srozumitelnosti.

„Je nesporné, že obžaloba staví své závěry výlučně na nepřímých důkazech. V jednom bodě obžaloba staví na prostorovém odposlechu z domu Kottových, který má prokazovat převzetí úplatku doktorem Rathem. Je to nepřímý důkaz a je to důkaz jediný. Není to ani důkaz. Jedná se pouze o interpretaci hovoru,“ řekl Jelínek.

Hlavními postavami druhé větve případu jsou právě exhejtman David Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a Petr Kott. Podle obžaloby si trojice na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však jen 3 340 000 korun, protože je v květnu 2012 zadržela policie. Rath i Kottovi už byli pravomocně odsouzeni v první větvi případu. Bývalý hejtman šel do vězení na sedm let, manželé Kottovi si odpykávají shodně šest let.

Státní zástupce Pražák pro ně v druhé části kauzy požaduje vyšší tresty. Pro Ratha alespoň 9,5 let, pro Kottovi 8,5 let, pro všechny tři pak žádá propadnutí veškerého majetku.