Prvotrestaná, bude pečovat o otce. Soud propustil Kottovou z kauzy Rath po třech letech na svobodu

Bývala spolupracovnicí někdejšího hejtmana za ČSSD Davida Ratha. Z její vily v Rudné si před devíti lety Rath odnesl sedm milionů v krabici od bot. Odsouzena byla na šest let za mříže. Kateřinu Kottovou, někdejší šéfku kladenské nemocnice a členku ČSSD, soud minulou středu podmíněně propustil z ruzyňské věznice, informoval server iDnes.cz. Praha 12:46 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Kottová je po třech letech na svobodě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za mřížemi Kottová strávila tři roky z celkového šestiletého trestu. Do vykonaného trestu se jí započítala i šestnáctiměsíční vazba od května 2012 do září 2013. V říjnu 2019 nastoupila do vězení, kde zůstala dvacet měsíců.

Úhrnný trest pro exředitele Dbalého: za tunelování nemocnice stráví za mřížemi 10 let Číst článek

„Usnesením ze dne 16. června 2021 bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění MUDr. Kottové na svobodu, zároveň jí byla stanovena zkušební doba v trvání sedmi let a soud vyslovil nad odsouzenou dohled,“ řekla serveru iDnes.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. Informaci potvrdila i Radiožurnálu.

Dodala, že soud vycházel z přístupu odsouzené ženy k výkonu trestu ze zpráv věznice, z lékařské zprávy o zdravotním stavu jejího otce, o kterého bude pečovat a ze skutečnosti, že byla prvotrestaná.

Štáb iDnes.cz za ní přijel do její vily v Rudné u Prahy. Ne nechci, ne nemůžete,“ reagovala někdejší šéfka kladenské nemocnice a členka ČSSD na dotaz, zda poskytne rozhovor.

Druhá větev kauzy Rath

Kriminalisté Kottovou začali sledovat od prosince 2011, kdy ji do jejího domu, kde žila s Kottem, umístili prostorové odposlechy. Spolu s Davidem Rathem byli vlivnými lidmi ve středočeském zdravotnictví.

Policisté v Rudné Ratha zadrželi v květnu 2012. Poté při domovní prohlídce u Kottových našli 30 milionů korun skrytých pod podlahou. U soudu se pak dokládaly také nahrávky, ve kterých se trojice otevřeně baví o zisku z korupce.

Přestože je nyní Kottová na svobodě, čelí nadále trestním stíhání v druhé větvi korupční kauzy, kde opět figurují Kott s Rathem. Kauza se týká zmanipulovaných zakázek. Je mezi mezi nimi například rekonstrukce bloku C2 v nemocnici Kladno nebo opravy pavilonu O nemocnice v Kolíně.