‚Vážné obvinění z předpojatosti.‘ Přísedící soudkyně se podle Ratha vyjadřovala ke kauze na sítích

„Existuje zde vážná pochybnost o nestrannosti přísedící Gabriely Nardelli,“ řekl v úterý u Krajského soudu v Praze Rathův obhájce Adam Černý. Její jmenování podle něj dokazuje tendenčnost celého řízení. „Její názory byly známy dříve, než byla jmenována,“ dodal.

Soud se v této fázi námitkou obhajoby zabývat nechtěl, na žádost obhájce ale došlo k poradě senátu, který rozhodnutí předsedkyně Ivy Říhové potvrdil. Říhová pak požádala Černého, aby ve středu předložil zmiňovaná vyjádření soudkyně Nardelli ze sociálních sítí.

O jaká vyjádření šlo, nechtěl David Rath komentovat. Serveru iROZHLAS.cz odpověděl: „Ví, co kde řekla, co kde psala, a případně to může okomentovat, protože budeme reagovat až na to, jak se k tomu postaví.“

Podle Ratha, který se úterního jednání soudu nezúčastnil stejně jako například Kateřina a Petr Kottovi, je názor soudkyně na něj jasný. „Obecně řečeno, protože ty postoje tam dávala nepochybně ona a s vlastním vědomím, tak se sama měla vyloučit předem, protože jsme si toho vůbec nemuseli všimnout,“ dodal.

Bývalý poslanec za ČSSD nyní bude čekat, jak se přísedící soudkyně k námitce postaví. „Je zvláštní, že ona jako jeden z přísedících, přestože se takto vyjadřuje, tak je stále v senátu, protože správně se měla sama vyloučit. Pokud tak neučinila, tak jsme teď na to upozornili a budeme čekat na její reakci a její vysvětlení,“ popsal.

Soud projednává druhou větev korupční kauzy Davida Ratha. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhá větev kauzy Rath

Obžaloba v druhé části korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana viní devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic.

Trojice David Rath, Kateřina Kottová a Petr Kott si podle obžaloby na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však jen 3 340 000 korun, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Obžaloba se oproti první části Rathovy korupční kauzy týká tentokrát i společností. Před soudem stanou firmy Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Ty se podle státního zástupce dopustily navíc trestných činů pletichy při zadání veřejné zakázky nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.