Veřejnost to těžko pochopí, říká soudce Zelenka k tomu, proč jeho senát zprostil Ratha většiny obžaloby

Ratha poslal na sedm let za mříže, velkou část korupční kauzy ale senát soudce Vrchního soudu v Praze Pavla Zelenky shodil pod stůl. Trvá na tom, že nelze použít odposlechy, klíčový důkaz korupčního případu, bez něhož nelze prokázat úplatky u zdravotnických zakázek. Podle Nejvyššího soudu přitom odposlechy platí. Soudce vrchního soudu vysvětlil stanovisko svého senátu po vyhlášení rozsudku nad Rathem a dalšími deseti obžalovanými. Praha 17:09 26. června 2019

Zelenkův senát v roce 2016 zrušil první rozsudek krajského soudu nad Rathem a konstatoval, že odposlechy nelze použít. Když je totiž podle něj soudy povolovaly, nedostatečně svoje rozhodnutí odůvodnily. Takový výklad se nelíbil tehdejšímu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi z ANO, který se obrátil na Nejvyšší soud, kam podal stížnost po porušení zákona.

Nejvyšší soud nakonec konstatoval, že povolení odposlechů byla v pořádku. Za nezákonné naopak označil rozhodnutí vrchního soudu.

Zelenka ve středu po vyhlášení pravomocného rozsudku uvedl, že se stanoviskem nadřízené instance souhlasí. Ovšem i když jeho senát torpédováním odposlechů chyboval, své nezákonné rozhodnutí už nemůže zvrátit. Ministerská stížnost totiž podle Zelenky nemůže pozici Ratha a dalších obžalovaných zhoršit a rozsudek Nejvyššího nemůže kauzu Rath jakkoliv ovlivnit. Už v odůvodnění rozsudku Zelenka uvedl, že když krajský soud odposlechy i napodruhé použil, dopustil se závažné procesní vady.

Proč rozhodnutí Nejvyššího soudu podle vás nemělo na vaše aktuální rozhodnutí vliv?

Jediným důvodem je jedno z rozhodnutí Ústavního soudu. Zablokoval možnost, aby po stížnosti pro porušení zákona podané v neprospěch obviněných došlo k jakékoliv změně v jejich neprospěch. Od té doby vznikla řada obsahově stejných rozhodnutí.

Nejvyšší soud ale konstatoval, že se máte řídit jeho rozsudkem, podle něhož jsou odposlechy v kauze Rath zákonné. Proč jste neposlechli?

Podle mého i Nejvyšší soud napsal, co jsem řekl. Použil obrat „akademický výrok“, doporučoval bych se podívat do právnického slovníku, tam je to taky neznačené. Hlavně je to v celé řadě rozhodnutí, proto mě překvapily, a to je slabé slovo, diskuse tvrdící, že je krajský soud vázán rozhodnutím Nejvyššího soudu. Podle mě je to záměna s institutem dovolání, tam je to úplně jinak, tam bychom vůbec nediskutovali.

Můžete zkusit stručně říci, proč tedy odposlechy nejde použít?

Krajský soud v Praze byl vázán pouze naším rozhodnutím, u kterého bylo vysloveno Nejvyšším soudem porušení zákona. On sám ale označil své rozhodnutí za akademické a v návaznosti na to jsme se seznámili s celou řadou rozhodnutí Ústavního soudu, která vylučují s ohledem na pravidla spravedlivého procesu a rovnosti zbraní zhoršení pozice obviněného oproti našemu rozhodnutí.

Důkazy se zúžily

A proto jste Ratha a další aktéry odsoudili jen za opravu zámku Buštěhrad a gymnázia Hostivice?

Obžalované jsme mohli uznat vinnými pouze za trestnou činnost, kde jsou jiné důkazy. To už jsme naznačili v předchozím rozhodnutí, že se skutkovými závěry se v zásadě ztotožňujeme. Sami jste viděli, že tam byly jen drobné chyby, které nebyly z hlediska viny rozhodující. Pouze se nám zúžila důkazní platforma, ale my jsme naznačovali, že jsou tam i jiné důkazy. Zejména výpověď inženýrky Salačové a navazující důkazy, které neměly základ v odposleších a sledování.

Pokud odposlechy neplatí, na základě jakých důkazů jste rozhodli o vině Davida Ratha? Výpověď spolupracující Salačové ho přece neusvědčuje.

Tady bych velice opatrný, rozhodnutí zpracovala další členka senátu, doktorka (Kateřina) Korečková. Můj úkol je, abych to po ní přečetl. To znamená, že nejprve zapnu klávesu F7, potom se pustím do věcného obsahu. To je takové rozhodnutí, že si ho čteme všichni tři velice podrobně. Proto také budeme muset požádat předsedu soudu o prodloužení lhůty k vyhotovení, byť už některé pasáže v hrubém nástřelu existují. Pokud jde o důkazy, doktorka Korečková v odůvodnění uváděla konkrétní svědky i listinné důkazy svědčící o vině doktora Ratha.

Na rozdíl od krajského soudu jste Ratha nepotrestali za přijetí úplatku. Znamená to tedy, že není korupčník?

To je nepochopení práva. Paragraf 256 (zjednání výhody při zadání veřejné zakázky) v sobě také obsahuje korupční jednání, ale je propojené s veřejnými zakázkami. Je to speciální skutková podstata, přijímání úplatku je obecná skutková podstata. My jsme museli použít tu speciální.

‚Rath je úplatkář‘



Takže o těch sedmi milionech v krabici od vína lze říct, že byly úplatkem?

Teď jsem to řekl. Paragraf 256 v sobě obsahuje i korupční jednání. Takže ano, proto jsme uložili trest propadnutí těch sedmi milionů.

U Davida Ratha se původních několik skutků smrsklo pouze na opravu zámku v Buštěhradu. Přesto jste ho odsoudili na sedm let, tedy jen o rok a půl méně než krajský soud. Proč?

Byť jsme ho pro nedostatek důkazů zprostili velké části obžaloby a zůstal tam jeden skutek, tak s ohledem na jeho výjimečné postavení člověka na vrcholné manažerské pozici ve veřejné moci nepřicházelo zmírnění uloženého trestu.

Je podle vás standardní, že pravomocný rozsudek zazněl sedm let od doby, co Davida Ratha policie chytila?

Já jsem soudil kauzy Smetky, Chvalovského, Kaplanové a spol. a ty také trvaly řadu let. Teď budu možná nepopulární, ale kdo, kdy z vás a za jakou dobu přečetl 33 tisíc stránek, a to nemluvím o přílohách? Navíc kauza Rath není jediný spis, se kterým se potýkala policie, státní zástupci, soudce Pacovský a můj senát.

Ty věci jsou složité, ale sebekriticky musím říct, že se to prodloužilo naším rozhodnutím, které muselo proběhnout řízením o stížnosti pro porušení zákona. Kdyby si tehdejší ministr spravedlnosti (Robert Pelikán z ANO) uvědomil totéž, co si dnes uvědomuje současná ministryně Marie Benešová (za ANO), že nemá stížnost cenu podávat, a nepodal ji, už to bylo skončeno před rokem a půl, dvěma lety. Na druhou stranu jsem si vědom zájmu státního zastupitelství, aby věc přes ministerstvo k Nejvyššímu soudu prošla.

Není ale nešťastné, že platí vaše první rozhodnutí, které je nezákonné? Což znemená, že odposlechy v kauze Rath nejdou použít, zatímco stejně zdůvodněné odposlechy v jiných případech ano?

Samozřejmě jsem si vědom toho, že to rozkolísání právních názorů na zákonnost odposlechů a sledování je nepříjemné. Stále jsem ale přesvědčen o tom, že odposlechy a sledování, co se týče povolení, nebyly úplně v pořádku. To zčásti přiznal i Nejvyšší soud, ale nepovažoval to za překážku použitelnosti. My jsme ale o tomto vůbec neuvažovali, byli jsme vázáni jinou částí toho rozhodnutí, která neumožňuje změnu našeho stanoviska. Je pravda, že laická veřejnost to těžko pochopí. Ale ona nepochopí i jiné věci, protože toto je velice složitá trestná činnost.