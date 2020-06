Žáček z bezpečnostního výboru: Hry ruských diplomatů jsme neřešili, ale jsou součástí kauzy ricin

Česko v pátek vyhostilo dva pracovníky ruské ambasády, a to v souvislosti s takzvanou ricinovou kauzou. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že případ vznikl v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu. Poslanec ODS Pavel Žáček serveru iROZHLAS.cz řekl, že bezpečnostní výbor sněmovny nebyl o zákulisních hrách na svém zasedání informován. Jak ale dodal, podle jeho informací to souvisí s uzavřením celé kauzy ricin. Praha 18:28 5. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co se děje na našem území, je otázka naší suverenity, naší svobody, našeho politického systému, samozřejmě i svobody rozhodování samosprávy, říká poslanec | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek oznámili, že Česko vyhostilo dva ruské diplomaty kvůli zákulisní hře, kterou hráli. Odpovídá to tomu, co jste se na zasedání bezpečnostního výboru dozvěděli od Bezpečnostní informační služby?

Myslím, že to s tím souvisí. Souvisí to asi i s dalším vývojem a šetřením ze strany naší zpravodajské komunity a považuji to za jediné možné řešení této situace.

Na té schůzi vás tedy informovali o zákulisní hře diplomatů na ruské ambasádě, kdy měl jeden očerňovat druhého?

To nebyla věc, kterou bychom jako výbor projednávali. Nicméně jak jsem byl vyrozuměn, je to (vyhoštění) součástí uzavření této kauzy ze strany naší bezpečnostní komunity.

Postupovala podle vás Bezpečnostní informační služba správně?

Myslím, že jednoznačně. Je nutné ji pochválit a podpořit, protože vyřešila situaci, před kterou jsme byli postaveni jako český stát, nikoliv jen jako orgány národní bezpečnosti. Bezpečnostní aparát, jak jsme konstatovali během jednání našeho výboru, reagoval správně, protože zde byly informace - a nevědělo se, do jaké míry jsou podvržené a nakolik relevantní - o ohrožení našich komunálních politiků. Proto byla reakce taková, že se začali chránit a začalo se zjišťovat, co za tím všechno je.

Vnímáte vyhoštění jako adekvátní?

Myslím, že to nemohlo vést k ničemu jinému, než k vypovězení všech příslušníků ruského diplomaticko-bezpečnostního aparátu, kteří byli do této kauzy zataženi.

Konec kauzy?

Ruská ambasáda v průběhu požádala o policejní ochranu. Dává to - ve světle událostí - podle vás smysl?

Bral bych to jako určitou provokaci z ruské strany. Nevím, jestli ochranka byla ze strany českého bezpečnostního aparátu vyhodnocena jako nutná nebo realizovatelná. Ale podle mě rozhodnutím premiéra a reakcí ministra zahraničních věcí tato kauza skončila a tím to bude vyřešeno. Myslím si, že skončí i opatření vůči třem kolegům politikům z komunální sféry.

Budete si v souvislosti s touto kauzou opět předvolávat šéfa BIS Michala Koudelku do sněmovny?

Bezesporu. Stejně jako v jiných situacích průběžně komunikujeme. Pan ředitel nám do určité míry skládá účty, ptáme se na řadu věcí. Takže si myslím, že uzavření této nešťastné kauzy, která podle mě - ne z našeho popudu - opravdu narušila česko-ruské vztahy, bude předmětem naší diskuse a že se na určité věci zeptáme.

Neočekáváte žádné další následky této kauzy?

Nedá se nic předpovídat, protože některé reakce z ruské strany jsou samozřejmě těžko odhadnutelné. Faktem je, že na základě informací ze strany všech partnerů – ať už je to z Německa, z Velké Británie, případně z Polska či z jiných států – víme, co všechno si dovolí a jaké provokace jsou schopni organizovat na půdě jiných států. Takže to samozřejmě nemůžeme vědět, ale taková je současná situace. Takové jsou současné vztahy mezi Ruskem a evropskými státy, případně státy NATO. Musíme s tím počítat a myslím si, že i tato kauza a její vyvrcholení je signálem vůči Ruské federaci, že by s tím na půdě České republiky neměla ani začínat.

‚Není důvod vyhošťovat Čechy‘

Předpokládáte, že dojde, jak v těchto případech bývá zvykem, i k vyhoštění našich diplomatů?

To je otázka. V této oblasti samozřejmě existuje proces, který se nazývá reciprocita nebo reciproční opatření. Na druhou stranu jsme v Moskvě či někde jinde nerealizovali žádné aktivity, které by mohla ruská strana negativně komentovat. Za sebe bych řekl, že k tomu není důvod. Jak ale ruská strana zareaguje, to je otázka.

Říkáte, že jsme nic negativného nerealizovali. Ruská strana nám ale vyčítá odstranění sochy maršála Koněva, pamětní desku v Řeporyjích a přejmenování náměstí u ruského velvyslanectví. Nemohl by právě tohle být důvod, proč vyhostit naše diplomaty?

Nesnažili jsme se demontovat sochu maršála Koněva, která by byla v Moskvě nebo v jakémkoliv jiném místě Ruské federace. Nesnažili jsme se jako Česká republika nebo orgány samosprávy udělat pomník vlasovcům v Moskvě nebo někde jinde v Ruské federaci a tak dále.

Co se děje na našem území, je otázka naší suverenity, naší svobody, našeho politického systému, samozřejmě i svobody rozhodování samosprávy. To opravu nemá nic společného s tím, jak to ruská strana vnímá. Nedělali jsme žádné provokace na území Ruské federace, kde by to mohly orgány Ruské federace úkorně vnímat a na to nějak reagovat. Svobodně jsme fungovali, působili, diskutovali, rozhodovali na území svrchované České republiky.

Očekáváte, že se po vyhoštění situace trochu uklidní a zlepší se vztahy mezi Českou republikou a Ruskem?

Byl bych samozřejmě rád, ale faktem je, že nejsme iniciátory těchto aktivit. Spíše se bráníme a bráníme svoji svrchovanost, svobodu, demokratický systém, svobodu rozhodování, vnější stránku nižších úrovní naší moci. A samozřejmě tady těžko můžeme říct, co se bude Rusům z nějakého důvodu líbit.

Evidentně to vnímají úplně jinak. Mají jiné hodnoty a jsou schopni reagovat a snažit se postihovat - jak to prezentují - i akty představitelů české samosprávy svým rozhodnutím v Moskvě. To je úplně absurdní, tomu je nutné se postavit a to si myslím, že je opravdu důležitý signál, že to na našem území tolerovat nebudeme.

Kauza ricin O příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal koncem dubna týdeník Respekt. Přicestovat měl před několika týdny s diplomatickým pasem. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd však potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, ale nechtěl komentovat. Policejní ochranu ale ve stejné době dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), které Rusko kritizuje kvůli krokům jejich úřadů. Ruské velvyslanectví v Praze se pak obrátilo na české ministerstvo zahraničí kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Případem se začala zabývat policie. Deník N pak uvedl, že čeští policisté jednoho z diplomatů opravdu střeží, úřady to oficiálně nekomentovaly. V pátek pak premiér Andrej Babiš (ANO) společně s Petříčkem oznámil, že Česká republika vyhostila dva zaměstnance ambasády. „Z informací a předložených důkazů od Bezpečnostní informační služby jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům,“ uvedl Babiš. Česko podle něj nemůže na svém území tolerovat podobné akce. „Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních služeb také komplikace v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice. Jsme svrchovaný stát a takové činy nejsou přijatelné,“ dodal Babiš.