Zemek přijal v kauze solárního podvodu dohodu o vině a trestu. Ve vězení stráví tři roky, zaplatí i pokutu

Krajský soud v Brně v pátek schválil dohodu o vině a trestu, kterou se státní zástupkyní uzavřel Zdeněk Zemek starší v případu solárního podvodu. Trest zahrnuje tři roky vězení s pětiletou podmínkou a zaplacení osmi milionů korun. Soud k rozhodnutí připojil ještě náhradu škody 18,6 milionu korun, které musí Zemek zaplatit České republice. Proti tomuto doplnění k dohodě se Zemek může odvolat, ponechal si ale osmidenní lhůtu na rozmyšlenou. Podle obžaloby způsobila Zemkova solární elektrárna škodu státu v hodnotě přes 107 milionů korun.

Obžaloba uvádí, že Zemkova solární elektrárna VT-Sun získala licenci 31. prosince 2010 v době, kdy nebyla dokončená, přičemž tak získala vyšší cenu za odběr. Podle obžaloby vznikla škoda přes 107 milionů korun. Původně byla v obžalobě uvedena škoda 89 milionů korun, tato suma byla bez DPH a solární daně.

Přijetím dohody o vině a trestu se Zemek přiznal k tomu, že se dopustil podvodu a pokusu o podvod, když podepsal nepravdivý předávací protokol i nepravdivou revizní zprávu dokazující dokončení elektrárny v prosinci 2010, přičemž ještě v lednu 2011 byly v elektrárně instalovány panely i další součástky.

Důvodem bylo to, že pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 platila garantovaná výkupní cena elektřiny 12 000 za megawatthodinu na 20 let, od roku 2011 tato cena klesla na 5500 korun za megawatthodinu.

Polehčující okolnosti

Předseda senátu Petr Jirsa v odůvodnění konstatoval, že soud vzal v potaz dobu, která od spáchání podvodu uplynula, Zemkův věk i zdravotní stav i to, že kromě projednávaného podvodu jde o slušného člověka.

Svůj nárok na finanční kompenzaci u soudu uplatňovaly kromě České republiky zastupované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových i firmy OTE a ČEZ prodej. Soud rozhodl, že společnost OTE je pouze prostředníkem vyplácení podpory, a nemůže tak uplatnit nárok na náhradu škody, společnost ČEZ prodej sice škodu utrpěla, rozhoduje se o ní ale už ve správním řízení u Energetického regulačního úřadu, proto nemůže svůj nárok uplatnit zároveň v trestním řízení.

Soud už dříve poslal do vězení Zemkovy syny Alexandra a Zdeňka v případu solárních elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Podle verdiktu neoprávněně dostali licence na základě nepravdivých revizních zpráv, přičemž získali výhodnější výkupní cenu za solární elektřinu.