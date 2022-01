Těžbou kamene v Lánské oboře se opět zabýval soud. Šéfovi lesní správy Balákovi hrozí až pět let vězení

Kladenský okresní soud řeší další kauzu šéfa lesní správy v Lánech Miloše Baláka. Týká se těžby kamene v Lánské oboře. Kriminalisté tvrdí, že porušil povinnost při správě cizího majetku. Balák by za to mohl jít až na pět let do vězení.

