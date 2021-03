Místo zvěřiny 100 tisíc korun. Advokát Teryngel předal soudci Sovákovi peníze kvůli přímluvě

Advokát Jiří Teryngel řekl policii, že předal soudci Zdeňku Sovákovi 100 tisíc korun, protože chtěl jeho přímluvu, aby si jiný soudce pražského vrchního soudu podrobně prostudoval konkrétní spis. Uvedl to v pátek server SeznamZprávy, který nahlédl do protokolu z Teryngelovy výpovědi. Zatímco oba muži původně vinu odmítali, advokát se posléze přiznal. Podle dřívějšího zjištění serveru Ekonomický deník muž usiluje o uzavření dohody o vině a trestu. Praha 13:11 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Teryngel u soudu (23. leden 2012) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Teryngel médiím po svém zadržení řekl, že je stíhaný za nepřímé úplatkářství se sazbou do dvou let vězení. Sovákovi hrozí za korupci až 12 let.

Kriminalisté tvrdí, že Sovák navštívil svého známého Teryngela u něj doma a vrátil se od něj s igelitovou taškou s penězi. Teryngel podle SeznamZprávy původně uvedl, že si Sovák odvezl pouze zvěřinu, později připustil, že v tašce bylo i 100 tisíc Kč.

Podle serveru Teryngelova verze zní: obrátil se na něj muž, který byl nepravomocně odsouzen, a advokát vzhledem ke svým bohatým zkušenostem z trestního práva prý hned věděl, že rozsudek je špatný.

Odvolání měl řešit Vrchní soud v Praze. „Teryngel policistům řekl, že ví, jak to někdy na soudech chodí - 90 procent lidí, jejichž kauzy se tam řeší, jsou skutečně vinni, a soudci mají někdy tendenci při odvolání potvrdit předchozí prvoinstanční trest,“ uvedly dále SeznamZprávy.

Teryngel podle serveru při výslechu konaném počátkem tohoto měsíce také řekl, že se Sovákem „tuto okoralost soudců“ mnohokrát probírali. „To byl důvod, proč jsem JUDr. Sováka požádal, aby toto odvolání někdo pečlivěji přečetl a nenechal to pouze na asistentovi soudce,“ nadiktoval advokát do protokolu.

‚Svého jednání lituji‘

Sovák nakonec podle policie nedokázal požadovanou službu zařídit a Teryngelovi peníze vrátil. „Důvodem, proč JUDr. Zdeněk Sovák vrátil převzaté plnění JUDr. Jiřímu Teryngelovi, byl jen jeho zájem na zachování a udržení dobrých vztahů a tím budoucí možné další spolupráce s ním,“ napsali podle serveru vyšetřovatelé do textu obvinění.

„Celá záležitost mě velmi mrzí, svého jednání lituji. A je mi líto, že jsem do této záležitosti zatáhl i svého dlouholetého kamaráda JUDr. Sováka,“ doplnil podle serveru SeznamZprávy Teryngel. Policistům nicméně neřekl, v čí prospěch u soudce intervenoval, o jakou šlo kauzu a který soudce ji řešil. Ekonomický deník dříve uvedl, že podle detektivů byla věc zřejmě přidělena soudci Bohuslavu Horkému.

Teryngelovo počínání je jen jednou z částí Sovákova případu. Jak server iROZHLAS.cz informoval už dříve, soudce je stíhaný za to, že nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Podle vyšetřovatelů si tak počínal zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Policie řeší mimo jiné to, zda chtěl Sovák úplatek 50 milionů korun za mírnější trest pro stavební společnost Metrostav. Soudce trvá na tom, že úplatky nebral.