Blažek v kauze Stoka počká na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství. To prověřuje postup žalobců

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) hodlá vyčkat v případu kauzy Stoka, kdy žalobci nedodali soudu část spisového materiálu, na prověření jejich postupu ze strany Nejvyššího státního zastupitelství. Ministr to v pondělí řekl ČTK a České televizi po jednání s olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem. Osobně tak žádné kroky v souvislosti s tímto případem nechystá, řekl v pondělí Blažek.

Ministr spravedlnosti v pondělí jednal v Olomouci nejen s olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem, ale i s oběma moravskými krajskými státními zástupci.

Rozhodnutí v kauze Stoka nepadlo. Soud bude pokračovat v dokazování kvůli doplnění spisu Číst článek

„Mluvili jsme kromě jiného i o kauze Stoka, respektive o tom, proč nebyl vynesen rozsudek ve věci minulý týden. Shodli jsme se, že počkáme, jak tu věc prošetří Nejvyšší státní zastupitelství a na jeho závěry,“ uvedl po jednání ministr Blažek.

Blažek osobně žádné závěry činit nebude. „Myslím si, že v tuto chvíli je lepší, když to probírá Nejvyšší státní zastupitelství, které koneckonců již dostalo, myslím, části toho spisu a nějaké vyjádření, a já s důvěrou počkám, jak to dopadne“ doplnil Blažek.

Podotkl, že žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které kauzu dozoruje, jej s okolnostmi chybějícího spisu seznámili.

V pondělí se řešily i mediální výroky z pondělí minulého týdne, kdy státní zástupce Petr Šereda novinářům nejprve řekl, že šlo o technickou chybu při podání obžaloby, později olomoucký vrchní státní zástupce Ištvan pochybení odmítl s tím, že dozorový žalobce inkriminovanou část spisu nezahrnul do spisového materiálu, neboť se jednalo o pomocný spisový materiál, o který svoji obžalobu neopíral.

„Řekl bych to asi tak, že pan doktor Šereda, který byl tomu jednání přítomen, tak ten den dopoledne řekl něco, aniž úplně věděl, jak to celé je a odpoledne to řekl jinak, když už věděl, jak to celé je. To se nedá asi lépe říci,“ doplnil ministr.

Další líčení v březnu

Rozhodnutí v takzvané kauze Stoka, která se týká podezření z korupce na radnici Brno-střed, mělo být původně vyneseno v pondělí minulý týden. Místo toho vyšlo najevo, že soud neobdržel část spisového materiálu v rozsahu 10 000 až 12 000 stran. Obhájci se s ním teprve budou muset seznámit.

Soud bude pokračovat v dokazování, jednání je odročeno na 23. března a další dny. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty a radního městské části Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny. Švachula vinu popírá.

Ministr Blažek se po pondělním jednání na Vrchním státním zastupitelstvé v Olomouci, které bylo součástí jeho seznamovací cesty po uvedení do funkce ministra, netajil tím, že měl se zdejším vrchním státním zástupcem Ištvanem v minulosti rozdílné názory. Ministrem spravedlnosti byl totiž Blažek již ve vládě Petra Nečase.

„Ivo Ištvan zůstává ve své funkci. Měli jsme spolu obšírný rozhovor o mnoha věcech, detaily říkat nechci. Bylo to setkání dvou mužů, kteří se před devíti lety potkali v nějaké situaci a dnes se opět potkávají v nějaké situaci. Snad jsme se bavili jako dva muži a ne jako dva indiáni,“ dodal s nadsázkou Blažek.