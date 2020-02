Začalo hlavní líčení kauzy Vidkun. Všichni obvinění vinu popírají, žalobce chce vyslechnout 28 svědků

Před soudem kvůli kauze stanul bývalý sociálnědemokratický hejtman Jiří Rozbořil, exšéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj, bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec a olomoucký podnikatel Ivan Kyselý.

Všichni čtyři muži se podle obžaloby podíleli na korupci a zneužití pravomocí. Státní zástupce Miroslav Stoklásek připravil sto stránkovou žalobu. Z ní má vyplývat třeba to, že oba bývalí policisté Kadlec a Petrůj měli právě podnikateli Ivanu Kyselému a taky exhejtmanovi Rozbořilovi dlouhodobě podávat podrobné informace z aktivních trestních řízení.

Spis podle žalobce Miroslava Stokláska postihuje období minimálně od 29. července 2014 do 13. října 2015.

„Kyselý v Olomouci a na dalších místech České republiky od náměstka ředitele krajského ředitelství Kadlece soustavně, pravidelně a dlouhodobě vyžadoval a neoprávněně si nechal sdělovat konkrétní informace z trestních řízení, které nebyly přístupné osobám stojícím mimo tato trestní řízení, ačkoliv věděl, že na sdělení takových informací nemá nárok a že Karel Kadlec tím vědomě porušuje své zákonné povinnosti,“ uvedl žalobce s tím, že je obžalovaný tyto informace využíval ve svůj prospěch.

„V důsledku toho v Olomouckém kraji prostřednictvím Kadlece a Petrůje záměrně ohrožoval a mařil cíle trestních řízení,“ doplnil Stoklásek.

V minulosti se mluvilo o devíti případech, mimo jiné HC Olomouc, závodišti Lazce nebo olomouckém akvaparku. „Dá se říct, že v průběhu tohoto trestního řízení jsme vstoupili do jakéhosi rozjetého vlaku, který fungoval pravděpodobně dlouhodobě. V jednom případě mělo dojít i k situaci, kdy jeden z obžalovaných policistů si měl nechat slíbit poskytnutí úplatku za předání těchto informací u konkrétní trestní kauzy a za dohodnutý způsob ukončení prověřování. Nabídku neodmítl a v podstatě s ní do budoucna vyslovil souhlas,“ vysvětlil žalobce Stoklásek Radiožurnálu.

Obžalovaní popírají vinu

Všichni čtyři od začátku svoji vinu popírají. Podle obhájce bývalého Hejtmana Rozbořila, Petra Konečného je dobře, že se teď případ dostal k soudu. Obžaloba jeho klienta je ale podle Konečného postavená jen na odposlechu jednoho rozhovoru.

„Trvá na své nevině. Vedl rozhovory v hospodě, ale ty jsou takové, jaké se v hospodě vedou. Případ už trvá pět let a je dobře, že se to konečně rozhodne. Čekání je možná horší, než kdyby se to už definitivně rozhodlo,“ řekl.

O tom, že je nevinný, je přesvědčený i někdejší policejní náměstek Kadlec. Podle něj šlo o operativní činnost, kdy se naopak snažil získávat informace. Jeho tvrzení ale už v minulosti krajský soud odmítl, a to když rozhodoval o Kadlecově žalobě proti propuštění z policie.

Razie v roce 2015

Případ Vidkun začal před téměř čtyřmi a půl lety. 13. října 2015 tehdy vedení policie nařídilo rozsáhlé policejní razie na několika místech v Olomouci. Jedním z nich byl i byt bývalého ministra vnitra Ivana Langera z ODS. Ten strávil několik hodin i na policii, obviněný ale nikdy nebyl.

V návrhu na podání obžaloby ale detektivové právě i možnou vinu Langera zmiňují. Podle nich k jeho obvinění neexistovalo dost důkazů, přišel s tím Ekonomický deník. Sám bývalý vrcholný politik občanské demokracie tvrdí, že jde o vykonstruovaný případ.

Všechna jednání by měla být veřejná. Soudce Martin Lýsek totiž nevyhověl žádosti některých obhájců. Na tento týden je naplánovaný výslech všech obžalovaných. Vzhledem k tomu, že všichni obžalovaní jsou stíháni na svobodě, neplánuje soud ani žádná zvláštní bezpečnostní opatření.