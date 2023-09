Žalobce v kauze Vidkun žádá přísnější kvalifikaci i tresty. Kadlecovi hrozí pět let za přijetí úplatku

Žalobce v olomoucké kauze Vidkun navrhl v úterý u olomouckého krajského soudu obžalovaným přísnější právní kvalifikaci. Podle něj šlo v případu o masivní únik informací z trestních řízení. U bývalého krajského policejního náměstka Karla Kadlece žádá, aby ho soud potrestal i za přijetí úplatku. Nesouhlasí ani se zproštěním u pěti z devíti trestních kauz, o němž rozhodl krajský soud v prvním rozsudku. Olomouc 15:41 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Rozbořil a Karel Kadlec. Zády obhájce Petr Konečný a Radek Petrůj | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obhájci vinu svých klientů znovu popřeli a soud žádají o zproštění. Kadlece, vlivného podnikatele Ivana Kyselého i bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD).

Trojici krajský soud původně potrestal podmíněnými a peněžitými tresty, kauzu mu však vrátil olomoucký vrchní soud s tím, že rozhodnutí bylo předčasné. „Nejvýznamnější zpřísnění návrhu trestu přichází v úvahu u obžalovaného Kadlece. Pokud soud vyhodnotí situaci a obžalovaného uzná vinným i z přijetí úplatku, nezbývá než jej odsoudit k nepodmíněnému trestu na samé spodní hranici ve výši pěti let do věznice s ostrahou,“ uvedl žalobce Miroslav Stoklásek. Horní hranice přijetí úplatku je až 12 let vězení.

Kadlec byl původně odsouzen za zneužití pravomocí. Podnikatele Kyselého, kterému podle obžaloby informace ze spisů z devíti trestních kauz Kadlec pravidelně vynášel, soud původně potrestal za účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Podle žalobce podnikatel policistu instruoval, jak má v kauzách postupovat, na místě je proto podle něj právní kvalifikace v podobě organizátorství nebo návod k trestnému činu zneužití pravomoci veřejné osoby.

Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby. Obhájce Kyselého uvedl, že přísnější kvalifikace nemá oporu v důkazech, stejně tak ani to, že by jeho klient někoho instruoval a vyžadoval informace z kauz v trestním řízení. Kadlec v úterý u krajského soudu znovu zopakoval, že nešlo o vynášení informací z trestních spisů, ale o jeho operativní činnost.

Odposlechy vytržené z kontextu

„Byly to informace, které nemohly zhatit trestní řízení nebo byly mediálně známé či dostupné,“ uvedl Kadlec. Soudu předložil i posudek z oblasti fonetiky, který má dosvědčit, že informace z odposlechů jsou vytržené z kontextu.

U soudu se v úterý Kadlece zastal v roli svědka i bývalý šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj, který byl již pravomocně zproštěn obžaloby. Kadlece podle něj nadřízení dlouhodobě služebně výborně hodnotili a s tehdejším policejním ředitelem Liborem Krejčiříkem měl až nadstandardní vztahy.

Krejčiřík krajskou policii vedl v letech 2014 a 2015, po začátku kauzy Vidkun nabídl funkci a odešel na post náměstka. „Nesetkal jsem se s tím, že by informace od pana Kadlece ovlivňovaly trestní řízení,“ uvedl Petrůj.

Úplatek za informace

Zproštění žádá i obhájce bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který podle obžaloby nabídl Kadlecovi úplatek za informace v případu stavby jezdeckého areálu v Lazcích, která byla prověřována kvůli možnému dotačnímu podvodu. „Celá otázka posouzení viny mého klienta spočívá v posouzení jednoho rozhovoru v hospodě. Tomuto rozhovoru nic závadného nepředcházelo ani na něj nic nenavazovalo,“ uvedl obhájce Petr Konečný.

Podle žalobce naopak Kadlec dlouhodobě, pravidelně sděloval informace z trestních řízení, a to zejména podnikateli Kyselému, ale i tehdejšímu hejtmanovi Rozbořilovi. „Motivem pana Kadlece bylo udržet se ve své funkci, posílit své postavení. Kadlec neměl žádnou kontrolu nad tím, jak bude s jeho informacemi dál nakládáno,“ dodal žalobce.

Kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Soudy se případem zabývají od roku 2020. Jeden z hlavních aktérů, podnikatel Kyselý se jednání nikdy nezúčastnil, omlouval se vždy ze zdravotních důvodů. Nepřišel ani v úterý.