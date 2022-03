Skartace tajné zprávy k Vrběticím se bude řešit jako přestupek dvou zaměstnanců Hradu

Kancelář prezidenta republiky skartovala tajnou zprávu o výbuchu muničního skladu ve Vrběticích omylem a porušila předpisy při práci s dalšími tajnými dokumenty. Uvedl to v pondělí server Aktuálně.cz. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), který na Hradě spolu s ministerstvem vnitra prováděl prověrku, to bude řešit jako přestupek dvou pracovníků Hradu. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka kontrola nezjistila u tzv. vrbětické zprávy porušení zákona. Praha 22:01 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prověrka neprokázala, že by při zacházení se zprávou o Vrběticích Hrad porušil zákon o ochraně utajovaných informací (ilustrační foto) | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel NBÚ Jaromír Kadlec k předčasné skartaci vrbětické zprávy omylem řekl, že takový krok postihuje zákon o archivnictví, jehož dodržování na Hradě kontrolovalo vnitro. Ministerstvo vnitra zatím výsledky prověrky neoznámilo.

Kontroly NBÚ a vnitra v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor poté, co média upozornila na případ skartování tajného dokumentu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu areálu ve Vrběticích. Prověrka NBÚ od 21. do 23. února podle šéfa úřadu Kadlece potvrdila, že zpráva o Vrběticích byla zničena, ačkoli ještě neměla být skartována.

„U inkriminovaného utajovaného dokumentu bylo v příslušném sloupci jednacího protokolu uvedeno, že byl skartován omylem při mimořádné skartaci v listopadu 2021. Toto zjištění vyplývá z předložených administrativních pomůcek a dalších písemností,“ řekl Kadlec serveru.

Porušení zákona o archivnictví

Prověrka podle ředitele NBÚ neprokázala, že by při zacházení se zprávou o Vrběticích Hrad porušil zákon o ochraně utajovaných informací. Kadlec ale podle Aktuálně.cz uvedl, že zničení dokumentu omylem postihuje zákon o archivnictví. Jde o přestupek, za který hrozí pokuta až 200 000 korun.

Řízení o skartaci zprávy o Vrběticích mělo být podle serveru provedeno nejdříve až v roce 2023. Dodržováním zákona o archivnictví a spisové službě na Hradě se zabývalo ministerstvo vnitra. Kontrola už byla podle serveru dokončena, výsledky prověrky však zatím ministerstvo neoznámilo.

„Důkladnou kontrolou NBÚ nebylo zjištěno, že by v případě utajovaného materiálu doručeného prezidentu republiky (tzv. vrbětická zpráva) KPR porušila zákon o ochraně utajovaných informací,“ uvedl Ovčáček. „Stejně tak nebyla ochrana utajovaných informací ohrožena ani u dalších dokumentů,“ dodal.

Chyby u jiných dokumentů

NBÚ při prověrce odhalil chyby u jiných dokumentů, než byla zpráva k výbuchu ve Vrběticích. „Je podezření ze spáchání přestupků u dvou fyzických osob, konkrétně pochybení při evidenci utajovaných dokumentů a pochybení při předávání utajovaných dokumentů uvnitř Kanceláře prezidenta republiky bez potvrzení předání,“ řekl Aktuálně.cz šéf úřadu Kadlec.

Podle serveru se chyby týkají listin doručených do prezidentské kanceláře před rokem 2021. Se zmíněnými dvěma zaměstnanci Hradu zahájí NBÚ správní řízení. V krajním případě oběma hrozí pokuta až půl milionu korun.

„Všechna zjištěná pochybení nejsou neobvyklá, bývají zjištěna i při jiných kontrolách a spíše než systémovým nedostatkům nasvědčují dílčím selháním,“ řekl serveru ředitel NBÚ.

Prezidentská kancelář už 10. října oznámila na svém webu, že obdržela protokol z prověrky NBÚ a nebude proti němu podávat námitky. Hrad tehdy neuvedl, že NBÚ zjistil při prověrce porušení zákona.

Prezidentská kancelář nyní podle Ovčáčka vyčká na závěry NBÚ a bude se řídit jeho metodickým doporučením. „Jde o věci administrativního charakteru, například o evidenci dokumentů při jejich vzniku v tajné spisovně KPR,“ poznamenal Ovčáček. Konkrétní dokument byl podle něj zapsán v jednacím protokolu, požadováno je ale zároveň jeho zapsání v manipulační knize pracovníka.