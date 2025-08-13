Kauza výhrůžek českým školám bombovým útokem se komplikuje, podezřelý utekl do Běloruska
Případ prověřování emailových výhrůžek ozbrojeným útokem stovkám českých škol dostal podle zjištění iROZHLAS.cz ránu. Podezřelý muž ukrajinského původu po propuštění utekl do Běloruska. Předpokládá, že se ve finále ukryje v Rusku. Obě země po ruské invazi na Ukrajinu na některých případech s Českou republikou nespolupracují. Tuzemské trestní orgány čerstvý vývoj v kauze odmítly komentovat.
„Muž je podezřelý, že v září 2024 rozeslal školám, vzdělávacím institucím a střediskům volného času v České republice, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových zpráv, ve kterých hrozil výbuchy,“ informovala policie letos 16. července, když ve spolupráci se slovenskými a ukrajinskými kolegy zadržela podezřelého v ukrajinském městě Dnipro.
Výhrůžné maily obdržely stovky škol v České republice loni 3. září, útočník obeslal třeba základní školy v Praze. Všechny byly ve spojení s policií, výuka se opakovaně přerušila. Ředitelé pro jejich bezpečí nechali žáky a studenty vyvést mimo budovy škol. Zpráva o hrozbě zasáhla veřejnost, police musela navíc provádět pyrotechnické prohlídky.
Pachatele tuzemské trestní orgány prověřují pro podezření z vyhrožování teroristickým trestným činem. Pokud ho ale budou chtít obvinit, budou to mít složité. Redakce iROZHLAS.cz mluvila se dvěma zdroji z bezpečností komunity, kteří kauzu dobře znají. Podezřelý se podle nich zdržuje mimo dosah standardní evropské justice.
Potvrzení ruské linky
„Na Ukrajině ho vyslechli, propustili a on utekl do Běloruska,“ sdělil redakci jeden zdroj. „Máte správné informace,“ řekl druhý zdroj, u kterého redakce běloruský scénář ověřovala. Tuzemská bezpečnostní komunita předpokládá, že cílovou destinací podezřelého je Rusko. „Pokud už se tam nenachází nyní,“ podotkl druhý zdroj.
K vypátrání podezřelého v Dnipru přispěly i poznatky získané Bezpečnostní informační službou. Kontrarozvědka po jeho zadržení uvedla, že aktivity útočníka proti školám pravděpodobně financoval aktér z Ruska. „Jednoznačně se tím ta ruská linka potvrzuje,“ podotkl k útěku pachatele jeden ze zdrojů.
Z Ukrajiny mohl podezřelý zmizet díky věku, ještě mu nebylo 18 let. Ukrajinské zákony, na rozdíl od českých, neumožňují takto mladého člověka poslat do vazby. Takže poté, co útočníka společný vyšetřovací tým Čechů, Ukrajinců a Slováků vyslechl, zajistil jeho počítačovou techniku a provedl prohlídky dvou prostor, ho musel propustit.
„Údajný pachatel k šíření svých výhrůžek také používal sociální síť Telegram. Byl zadržen v ukrajinském městě Dnipro, ale byl propuštěn do doby, než úřady podniknou případné další kroky,“ informoval Eurojust, justiční orgán Evropské unie pro koordinaci evropské policejní a justiční spolupráce.
‚Můžu jen významně mlčet‘
Útěk podezřelého je překážkou pro případné trestní stíhání. Rusko s Českem nespolupracuje na kauzách, v nichž mohou figurovat jeho lidé. V tomto případě jde o zmíněné podezření na zapojení ruského aktéra. Nejznámějších příkladem je odepření pomoci ze strany Moskvy při rozkrývání útoků na muniční sklady ve Vrběticích, v nichž figurovala ruská tajná služba GRU.
Aktuální vývoj kauzy dotčené orgány odmítly pro iROZHLAS.cz komentovat. Nepotvrdily ho, ani nevyvrátily. „Můžu maximálně významně mlčet,“ uvedl český zástupce v Eurojustu, jinak také bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který za spolupráci vyšetřovacích týmů odpovídal.
Česko může vydat evropský zatýkací rozkaz. Ten by se však uplatnil, jen pokud by se mladý Ukrajinec zdržoval na území Evropské unie. Vzhledem k jeho pravděpodobnému pobytu v Rusku se nabízí varianta požádat Interpol o vydání takzvaného červeného oznámení. Jde o výzvu členským státům k zapojení do pátrání, Rusko je součástí Interpolu od roku 1990. Zbývající možností je obrátit se přímo na Rusy.
Prověřování kauzy v Česku vede Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze. Zda požádají o mezinárodní pomoc, není jasné. „S ohledem na stadium trestního řízení nelze poskytnout jakékoliv podrobnější informace,“ odepsal redakci dozorový žalobce Jiří Richter.
Roztržka mezi Čechy a Slováky
Případ provázela veřejná roztržka mezi českou a slovenskou stranou. Slováci zveřejnili informaci o zadržení mladistvého, aniž by to koordinovali s českou a ukrajinskou stranou. Navíc v oficiálním oznámení vynechali podezření, později vyslovené BIS, na angažmá ruského aktéra v aktivitě útočníka.
„Jsem překvapený z vyjádření kolegů z České republiky. Jakákoli ruská stopa, o tom nemá policie co informovat. Je to pracovní hypotéza,“ ohradil se proti kritice z Čech slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. „Prosím pana Koudelku (šéf BIS Michal Koudelka – pozn. red.), aby nekonspiroval,“ dodal.
Na jeho slova reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj by žádný politik neměl zpochybňovat instituce spojenců. „BIS má dlouhodobě velmi důvěryhodné informace a zveřejňuje je ve chvíli, kdy pro ně má důkazy. Nemám žádné pochybnosti, že to platí i v tomto případě,“ uvedl Rakušan.