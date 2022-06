Soud poslal do vazby prvního obviněného v kauze kolem Hlubučka

Soud v pátek poslal do vazby prvního z obviněných v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Řekl to dozorující státní zástupce Adam Borgula, který obviněného nejmenoval. Vazbu žádá ještě pro další dva stíhané lidi. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), kterého policejní eskorta přivedla do soudní budovy po poledni.

