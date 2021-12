Kauzy 2021 z dílny iROZHLAS.cz: dopis ke střetu zájmů, půl milion pro šéfa komunistů i Zemanovo zdraví

Zásadní rozhovor soudce Sováka

Rozmluvili jsme hlavního aktéra korupční kauzy na pražském vrchním soudu – exsoudce Zdeňka Sováka. Ten se s naším redaktorem setkal nedaleko svého nájemního bytu pod Vyšehradem a rozpovídal se o detailech svého případu. Vydání interview mělo dohru, přijeli za ním policisté s „pozvánkou“ k výslechu. Na něj už Sovák nedorazil, protože skončil na psychiatrii.

Zdravotní posudky ale jeho stíhání nestoply. „V případě obviněného bývalého soudce Vrchního soudu v Praze vyšetřování i nadále pokračuje,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Zdeněk Štěpánek.

Kauze jsme se věnovali i v dalších textech. Přinesli jsme například reportáž z galerie taktéž stíhaného arménského podnikatele a malíře Gagika Tonyana, který dal podle policistů Sovákovi obraz za ohnutí rozsudku.

Zdraví Miloše Zemana

Sesbírali jsme střípky z politických kuloárů a sestavili co nejvěrnější popis událostí kolem zdraví Miloše Zemana. Hradní aparát uzavřel prezidenta do neprostupné bubliny, sám rozhodoval o tom, koho k Miloši Zemanovi pustí, a vše mohlo vyústit v aktivaci ústavního článku 66.

K tomu ale nakonec nedošlo, prezidenta z Ústřední vojenské nemocnice propustili na konci listopadu. Zpoza skleněné stěny poté Zeman jmenoval premiéra Petra Fialu a po rozhovorech s kandidáty na ministry i celou jeho vládu.

Šéf komunistů a podezřelý půl milion

Půl milionu korun. Tolik peněz měl Vojtěch Filip obdržet od podnikatele Tomáše Horáčka. A my jsme na to letos v září jako první upozornili a zároveň přinesli rozhovor s exšéfem českých komunistů. Případ nadále řeší finanční správa i magistrát v Českých Budějovicích.

K případu vznikla série textů. Například popis nahrávky, na níž někdejší Filipův asistent Lukáš Gibiec, říká, že „to nepočítal“.

Střet zájmů expremiéra Babiše

Získali jsme a v sérii textů odtajnili korespondenci Evropské komise s českými úřady o auditním řízení ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Komunikace navzdory veřejným proklamacím dotčených ministerstev ukázala, že Česko kontrolu střetu zájmů stále nezlepšilo. Z Bruselu dokonce přišel varovný dopis, v němž se hrozí pozastavením všech dotací.

Dotace pro Fatru

Zmapovali jsme, že preventivní stopku eurodotací pro holding Agrofert neplatila bez výjimky. Stát zariskoval a dal zhruba půl milionu korun plastikářské firmě Fatra. Chtěl na ní v Bruselu otestovat střet zájmů, ten ovšem dotaci odmítl proplatit. Česko kvůli tomu původně hrozilo žalobou, z ní ale zřejmě nakonec sešlo.

Tumor policejního sboru

Ve druhé půlce dubna obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů dva elitní detektivy, policejního důstojníka a čtyři civilní osoby. Ještě ten den jsme zjistili, že celá akce nesla krycí jméno Tumor a souvisela s kauzou podnikatele Tomáše Horáčka.

Na začátku září vyšlo najevo, že jsou v kauze úniků z policejních databází další dva obvinění. S pomocí policejních dokumentů se nám pak podařilo zrekonstruovat základní obrysy kauzy. Podle získaných protokolů a svědectví vytvořili obvinění systém, který ochraňoval spřízněné podnikatele.

Náměstci a rekordní bonusy

Odhalili jsme, že největší kus z rekordních odměn na ministerstvu financí si ukrojili náměstci Stanislav Kouba a Karel Tyll. Každý z nich si přišel na 715 tisíc korun. Za co si takové bonusy zasloužili? „Pracoval jsem všechny soboty a neděle,“ reagoval pro iROZHLAS.cz Tyll.

Střelec z Bělehradské

Celý 29. červen jsme strávili v ulicích Prahy a sledovali policejní pátrání po Jiřím D. Ten v pražské Bělehradské ulici okolo 11. dopolední zastřelil pracovnici úřadu práce. Policejní hlídky v ten den střežily stanice metra i dům, kde měl Jiří D. trvalé bydliště. Po více než čtyřech hodinách ho policie přece jen dopadla, a to v samotném centru Prahy. Server iROZHLAS.cz byl u toho, když ozbrojené složky uzavřely Vodičkovu ulici a jen o pár metrů dál zpacifikovaly muže podezřelého z vraždy.

Příběh střelce jsme rozplétali dál. Podařilo se nám například popsat jeho plán, který měl vyvrcholit na třídním srazu, kde bylo více než 20 lidí.

V síti sexuálních predátorů

Už druhým rokem sledujeme stíhání sexuálních predátorů z úspěšného dokumentu V síti. V letošním roce padl klíčový rozsudek, který takzvaného Ústečana poslal na dva roky do vězení. Je tak jediným mužem, který kvůli nedobrovolnému účinkování v dokumentu skončil za mřížemi. Jen pro připomenutí: přes sociální sítě kontaktoval protagonistky filmu, které se vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslaly intimní fotografie.

Nepodmíněný trest ale málem dostal také Ivan H. známý jako muž z jediné predátorské dvojice. Podle soudce, kterého server iROZHLAS.cz vyzpovídal, „ho nešlo poslat do vězení“. Nakonec dostal dvě podmínky. Ze soudní síně ho ale přesto odváděla policie. Kriminalisté totiž přišli na to, že i přes vyšetřování v obtěžování dětí pokračoval. I on tak nakonec skončil ve vězení.

Peníze za polní špitál

Jako první jsme upozornili na to, že stát dluží Fakultní nemocnici Bulovka necelých 90 milionů korun za nepovedený polní špitál v Letňanech. Staronový ministr financí Adam Vojtěch nám pak při rozhovoru potvrdil, že si nemocnice peníze peníze zaslouží. Na konci července je ministerstvo zdravotnictví opravdu poslalo.