Kabelky, anebo miliony v krabici od vína? 41 osobností českého práva vybralo kriminální kauzu desetiletí

Praha| 5. 8. |Ondřej Golis, Radek Kedroň

Odposlechy již do kauzy Davida Ratha nepromluví. Ve velkém rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz to tvrdí soudce Pavel Zelenka, který bývalého předního politika poslal na sedm let do vězení.