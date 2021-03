Káva, zákusek i kedlubna a macešky? Z prázdné kavárny v centru Brna se stalo malé zahradnictví

„Šílená doba si žádá šílená řešení a potřeba improvizace je čím dál větší,“ krčí rameny Raed Kahwaji, majitel prosklené kavárny v přízemí kryté městské tržnice na Zelném trhu.

Stojí u pultu s dortíky a dívá se na regály sazenic, které se zelenají v kontrastu s tmavě modrou stěnou.

„Pro pěstitele teď má začínat sezona a nemají to kde prodávat. A já osobně špatně snáším nevyrovnanost, že jako malí pěstitelé prodávat nesmí a v supermarketech se všechno prodávat vesele může,“ namítá podnikatel, kterému v Brně patří několik podniků.

Že k nim přidá i improvizované, to ho nenapadlo. „Přemýšlel jsem i o takové taškařici jako třeba kafe a kedlubna,“ směje se Kahwaji.

„Zní to sice trochu jako paradox, že venku se prodávat nesmí a uvnitř to možné je, ale plně respektujeme všechna platná opatření. Dovnitř bude smět jen přesně stanovený počet osob úměrný ploše kavárny,“ doplňuje podnikatel.

Dočasný azyl využil třeba pěstitel Petr Komínek. „Máme tu rajčata, jahody, macešky, květák, saláty, kedlubny, prostě relativně všechny sazenice, co by teď šly vysázet do pařeniště nebo skleníku,“ ukazuje zemědělec, který by normálně měl otevřený stánek o pár desítek metrů dál a do kavárny by se díval přes skleněnou zeď.

„Potěšilo nás to. Však se podívejte, no není to krásné? Stojím tady u vinotéky, sedačku tu mám. To bych venku neměl,“ usmívá se Komínek.

Raději by ale prodával venku, stejně jako jeho kolega, který má otevřený stánek naproti.

„Většinou začínáme prodávat prvního března, když je počasí. Je to špatné. Už naše druhá generace byla vždycky závislá na Zelňáku. Všechnu produkci jsme většinou prodali tady. Snad se to brzo otevře,“ doufá pěstitel Jaroslav Kučera.

K provozu zelinářství v kavárně dala svolení i radnice Brno-střed. „Loni jsme lidem na internetu předávali kontakty na naše zemědělce a pěstitele, aby si lidé mohli nakoupit přímo u nich. Letos s tímhle nápadem přišel provozovatel kavárny a jsme za to rádi, takže jsme ho propojili s našimi prodejci,“ dodává mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Zemědělci doufají, že zákaz farmářských trhů z důvodu šíření covidu-19 vláda brzy zruší.