Bývalý šéf finanční rozvědky Kazda zůstane ve státních službách. Povede odbor plzeňského úřadu

Libor Kazda, který osm let vedl Finanční analytický útvar (FAÚ), nastupuje od listopadu na plzeňskou pobočku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bude tam dělat ředitele odboru. Kazda skončil ve vedení Finančního analytického útvaru letos v březnu na vlastní žádost. Plzeň 6:00 20. října 2022

Poté, co Kazda oznámil konec v čele „finanční rozvědky“, měl stát, respektive ministerstvo financí, ještě několik měsíců na to, aby pro něj našel jinou pozici. Lhůta běžela do konce října.

„Ministerstvo financí mi žádné místo nenašlo a tento týden mi doručili rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru dle zákona o státní službě,“ napsal Kazda Radiožurnálu v SMS.

Někdejší šéf úřadu, který se zabývá bojem s praním špinavých peněz a v posledních měsících hlavně mapováním sankcionovaného ruského majetku, ale ze státních služeb úplně neodchází. „Vyhrál jsem výběrové řízení u úřadu v Plzni,“ uvedl Kazda.

Mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová pro Radiožurnál přiblížila, že konkrétně Kazda nastoupí od 1. listopadu na pozici ředitele hospodářsko-správního odboru na plzeňské pobočce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Do této funkce byl vybrán na základě splnění všech podmínek výběrového řízení,“ uvedla Lagronová. „Pro stát je dobře, když lidé, kteří pracují v důležitých státních bezpečnostně-analytických pozicích, zůstanou v jeho službách a neodcházejí do soukromé sféry,“ podotkla Lagronová.

Spojení s Babišem?

Kazda nastoupil do vedení „finanční rozvědky“ v roce 2014. Tehdy šlo ještě o útvar spadající pod ministerstvo financí. V roce 2017 se Finanční analytický útvar vyčlenil na samostatný úřad. Právě na tento krok je Kazda zpětně hrdý.

„Jsem pyšný na vybudování samostatného úřadu, což vedlo k posílení samostatnosti a nezávislosti, jak legislativně, tak věcně,“ napsal Radiožurnálu. Dodal, že především je hrdý na to, že Finanční analytický útvar po celou dobu fungoval v souladu s právem. „Nebyl tak nikdy součástí žádné negativní kauzy,“ tvrdí Kazda.

Kazdův předchůdce Milan Cícer byl v minulosti označován jako „Kalouskův muž“, jelikož nastoupil do vedení útvaru v době, kdy ministerstvo financí řídil Miroslav Kalousek (TOP 09).

Podobně býval Kazda spojován s Andrejem Babišem (ANO), jelikož vedení Finančního analytického útvaru převzal poté, co se do vedení rezortu dostal právě Babiš. Kazda se tomuto spojování ale v minulosti bránil. „Nejsem Babišův muž a neobávám se, že by tomu tak do budoucna mělo být,“ uvedl Kazda v rozhovoru pro iHned.cz krátce po nástupu v roce 2014.

Na druhou stranu Kazda letos oznámil svůj odchod jen pár měsíců poté, co hnutí ANO skončilo po osmi letech vlády v opozici a vedení ministerstva financí převzal Zbyněk Stanjura (ODS). Konkrétní důvody, proč se rozhodl skončit, nechtěl Kazda ani zpětně uvést. „Bez komentáře,“ napsal.

Konkrétně se nevyjádřil ani k jeho spojování s Babišem. Poukázal pouze na to, že strávil 17 let u policie na Plzeňsku, kde mimo jiné vedl i expozituru protikorupční policie a Babiše viděl poprvé až v lednu 2014. Kazdu ve vedení Finančního analytického útvaru letos v červenci oficiálně vystřídal jeho někdejší zástupce a šéf analytiky Jiří Hylmar.