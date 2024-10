Každá stávka lékařů je morální problém. Ke konsenzu by mohly pomoci pojišťovny, věří Válek

Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté chtějí 29. a 30. října stávkovat. Proč se ministr Vlastimil Válek (TOP 09) nedohodl s lékaři a zdravotníky na zvyšování platů? Prý nemá kde brát. „Sebrat bych mohl pouze nemocnicím, ale vzhledem k tomu, že i lékaři v nemocnicích chtějí zvýšit platy, tak jim těžko mohu sebrat peníze,“ vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:15 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté vyhlásili na 29. a 30. října dvoudenní stávku, a to na protest proti navrhované podobě úhradové vyhlášky v Poslanecké sněmovně. Jste se stávkou v tuto chvíli už smířený, nebo jste přesvědčený, že ji dokážete ještě odvrátit?

Požádal jsem o schůzku jak zástupce ambulantních specialistů, tak praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost.

Doufám, že schůzky proběhnou ještě tento týden nebo začátkem příštího týdne a doufám, že je přesvědčím, aby svůj protest ještě zvážili. Je potřeba říct, že ne všichni ambulantní specialisté a ne všichni praktičtí lékaři stávkují. Podstatné nicméně je, že chci jednat a hledat cesty, jak protest odvrátit.

Čím budete chtít lékaře přesvědčit?

Budeme se bavit o tom, co se dá ještě udělat víc pro to, aby byli spokojení. Je potřeba dodat, že u praktických lékařů rostly úhrady v loňském roce nejvíce ze všech. A v příštím roce je tam rovněž nárůst, i když nižší, o 2,4 procenta, respektive o 3 procenta.

Zjevné ale je, že sami lékaři s tím spokojeni nejsou. Jste připraven s nimi jednat o tom, že by nárůst byl větší?

Nárůst technicky větší být nemůže, protože úhradová vyhláška je jasně dána tím, kolik se vybere ze zdravotního pojištění v uplynulém roce. My jsme výdaje všechny rozdělili. Část peněz musela jít na navýšení platů nemocničních lékařů, zbytek jsme rozdělili mezi tři segmenty – nemocnice, praktické lékaře a ambulantní specialisty, s tím, že samozřejmě tady ještě máme segment lázeňství a laboratorní metody.

Opravdu jsme nejvíce navýšili praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Nemohu jít nad rámec toho, co schválila vláda, tedy že hospodaření zdravotních pojišťoven musí být vyrovnané. Z toho, co vybraly zdravotní pojišťovny na zdravotním pojištění, jsme jim nenechali ani halíř. Všechno jsme rozdělili.

Říkáte, že nemáte kde brát. Mohl byste ale čistě teoreticky někomu peníze sebrat a dát je praktickým lékařům nebo ambulantním specialistům?

Sebrat bych mohl pouze nemocnicím, ale vzhledem k tomu, že i lékaři v nemocnicích chtějí zvýšit platy, tak jim těžko mohu sebrat peníze.

Pomoc pojišťoven

Vy jste v tomto týdnu mluvil o tom, že pomoci mohou zdravotní pojišťovny. Jak konkrétně si to představujete? Kolik peněz by zdravotní pojišťovny mohly poskytnout?

Na fondech zdravotních pojišťoven jsou nižší desítky miliard korun. Tyto peníze se ale nedají rozdělit formou úhradové vyhlášky. Část peněz slouží pro provoz, část například na podporu prevence, nicméně jsou tam peníze – možná 10 miliard –, které jsou disponibilní, které se dají využít a cíleně rozdělit pro jednotlivé obory.

Lze s nimi posilovat ty oblasti, kde je nedostatek lékařů, nebo posilovat ty obory, kde je nedostatek specialistů, eventuálně ty regiony, kde je horší dostupnost lékařů. A to od pojišťoven očekávám.

Očekávám to ve větší míře než v uplynulých letech, protože tím, že máme vládou rozhodnuté vyrovnané hospodaření pojišťoven, tak jsem na tyto fondy nemohl sáhnout, což jsem v loňském roce udělal, a tím pádem pojišťovny tyto peníze mohou rozdělit cíleně tam, kde je to potřeba.

Toto jim dává velký prostor. V tomto ohledu jsem instruoval zaměstnance ministerstva, kteří jsou členové správní rady, byť tam nemáme většinu, aby toto podpořili a aby toto na správních radách akcentovali.

Tyto peníze mají k dispozici všechny zdravotní pojišťovny, nebo by to šlo primárně za VZP tak jako minulý rok v prosinci dohoda o platech lékařů?

Kondice zdravotních pojišťoven je rozdílná. Existují dvě, možná tři pojišťovny, které jsou dlouhodobě v problémech.

U nich pochopitelně nejsou rezervy takové, a proto se to nedá udělat plošně úhradovou vyhláškou, protože pak bychom tyto pojišťovny dohnali do situace, kdy by neplatily svoje závazky, prodlužovaly by se platby a sekundárně by na to doplatila zdravotnická zařízení.

Pokud se s praktickými lékaři a specialisty nedohodnete a opravdu bude dvoudenní stávka, vnímáte to jako velký problém pro pacienty?

Bezesporu každá stávka je pro pacienty citelná. I když se nedomnívám, že dojde ke zhoršení dostupnosti péče, o určitý diskomfort určitě půjde, zejména pokud by stávkovali úplně všichni.

Nemocnice se rozhodly do stávky nevstoupit a ne všichni ambulantní specialisté a praktičtí lékaři stávkují. I tak je ale každá stávka problém. Každý protest lékařů je problém morální a problém pro pacienty a pochopitelně role ministra zdravotnictví je, aby problém řešil a hledal nějaký konsensus. A o to já se pokusím koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne. Věřím, že alespoň zčásti budu úspěšný.

Jaký bude další postup u připravovaného zákona na odměňování zdravotníků, který je pro lékaře zatím nepřijatelný? A není načase začít uvažovat v Česku o zvýšení zdravotního pojištění? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu, audio je v úvodu článku.