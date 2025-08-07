Každý by se měl věnovat tomu, co ho naplňuje. U mě je to věda, říká student zaměřený na AI
Navrhoval například chatbota pro společnost Kooperativa nebo představil projekt na výuku znakového jazyka pomocí umělé inteligence (AI). Kromě toho v této oblasti spoluzaložil i vlastní startup. Momentálně na svém výzkumu spolupracuje s prestižní univerzitou v Berkeley. „Věřím, že AI je jednou z nejrevolučnějších technologií současnosti,“ říká pro iROZHLAS.cz finalista soutěže Středoškolák roku Václav Knapp.
Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi top 25 středoškoláků v Česku?
Pro mě je to signál, že asi dělám něco správně. Zároveň mám radost, že se mohu zapojit do komunity podobně aktivních vrstevníků. Věda ale není o cenách – ty jsou spíš ukazatelem, že jdete správným směrem a vaše práce má smysl a přidanou hodnotu, kterou vidí i ostatní.
Proč jste se rozhodl dělat „něco navíc“ ke studiu – různé projekty, soutěže?
Každý by se měl věnovat tomu, co ho skutečně baví a naplňuje. Pokud někomu klasické školní kurikulum nestačí svou rozmanitostí nebo nedokáže udržet jeho pozornost, měl by mít možnost hledat naplnění jinde – u mě je to právě věda.
Zároveň si ale myslím, že by školní výuka neměla být opomíjena na úkor mimoškolních aktivit. Ideální je, když se obojí doplňuje.
Ve svém výzkumu se velmi věnujete tématu umělé inteligence. Proč jste si vybral zrovna tuto oblast?
Věřím, že umělá inteligence je jednou z nejrevolučnějších technologií současnosti. Nacházíme se ve stejně přelomové fázi, jako když se na počátku 20. století rodila kvantová mechanika – a právě proto věnuji výzkumu v této oblasti svou největší pozornost.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Čeho byste chtěl v životě dosáhnout a čemu byste se chtěl věnovat?
Mým cílem je přispět k hlubšímu porozumění podstaty inteligence a vědomí. Hlavně bych se i nadále chtěl věnovat výzkumu, který tyto otázky zkoumá – ať už z pohledu umělé inteligence, neurovědy nebo jejich propojení. Ale asi primárně dělat naplňující, smysluplnou a kvalitní práci, ať už je to v jakémkoliv oboru.
Co byste vzkázal svým vrstevníkům a ostatním mladým lidem?
Každý si hledá svou vlastní cestu, a to je naprosto v pořádku. Z mého pohledu je ale klíčové být naplno oddaný tomu, co člověk dělá – i když to občas znamená nepohodlí, neúspěchy nebo těžké chvíle.
Pokud ale uvnitř cítíte, že vás to opravdu naplňuje, má smysl vytrvat. K tomu neodmyslitelně patří i tvrdá práce – bez ní se dlouhodobého a smysluplného výsledku dosahuje jen velmi těžko.