Kulturní dům Eden vznikl na začátku 80. let, jenže už téměř polovinu své existence chátrá. Poslední akce se v něm konala v roce 2005 a radnice Prahy 10, které patří, ho dlouhá léta nechala netknutý. Jeho další osud naznačí statik. Z jedné strany komplex radnice, kam si obyvatelé Prahy 10 chodí vyřídit úřední záležitosti, z druhé strany velké nákupní centrum, které denně využijí tisíce lidí, ještě dál přes ulici moderní stadion, kam jich desetitisíce chodí za sportem a kulturou. A uprostřed toho všeho, v samém centru Prahy 10, chátrá Kulturní dům Eden. Před lety snad byl dominantou okolí, dnes se kolem omšelé bronzovo-skleněné budovy prochází bez povšimnutí. V KD Eden se poslední akce konala v polovině minulého desetiletí „Měly jsme tam prodlouženou,“ vzpomínají bývalé návštěvnice tanečních. Jenže závěr kurzů někdy v první dekádě nového tisíciletí byl možná jednou z posledních akcí, která se tu konala. Teď už se tam patnáctý rok neděje nic, poslední provozovatel se s městkou částí soudil a po ukončení sporů se další už nenašel. Kulturní dům Eden nabízel hned tři prostory pro vyžití místních. Nejvíc místa zabírá sál s kapacitou až 1500 lidí, doplňují ho kinosál s 291 sedačkami a restaurace pro 300 hostů.

Mozaika je sice kompletní, ale restaurace pro 300 lidí už v provozu dávno není, uvnitř pracuje jen ostraha

„Plánů může být spousta. Praze 10 a Praze celkově chybí takové centrum. Kinosál by se tu mohl normálně uživit, to samé restaurace a to samé kulturní sál, který má skvělou výšku. Můžou v něm být zavěšená světla pro televize,“ řekl iROZHLASU místostarosta Prahy 10 Filip Humplík, který má aktuálně budovu na starosti.

Jenže kinosál se topí ve tmě, protože elektřina je pro jistotu vypnutá. Před sedačkami jsou dřevěné výklopné stolečky na občerstvení, jak to bývalo obvyklé v 80. letech, a dnešní návštěvníci multikin by netušili, na co jsou. Na sedačkách se sem tam ještě povalují letáky na antikoncepci, která už se mezitím přestala prodávat. Před vchodem visí starý plakát na Ďáblova advokáta s Keanu Reevesem. A do toho prach, odhozené lahve, střepy… První problém, v objektu je vypnutá elektřina, cestu do kinosálu osvětlují světla mobilních telefonů Před sedačkami jsou dřevěné vysouvací stolečky, v kinosále se konala i zasedání zastupitelstva Podobně vypadají i další prostory, jen je na ně v denním světle lépe vidět. Z někdejší restaurace je skladiště odložených věcí z domu s pečovatelskou službou, v šuplících šatny obrovského sálu leží zaprášená víčka od lahví alkoholu, které dnešní třicátníci pili v době, kdy ještě nesměli. Na tabuli ve vedlejším baru zůstává nápis. Akce: Disco ČT od 16.00. Takže ve 4? Ale v jaký čtvrtek? Letos to rozhodně nebude. Stav budovy musí podle místostarosty nejdřív posoudit statik, jeho zprávu nové vedení radnice čeká někdy na přelomu dubna a května. Až pak se teprve bude moct začít rozhodovat, co dál.

Tabule v baru láká na čtvrteční diskotéku. Jenže v jaký čtvrtek? Letos to nebude

Sál pro 1500 lidí disponuje velkým pódiem, z jeho zázemí je vidět na panorama Michle

„14 let s tím nikdo nic nedělal. Máme plány z 80. let, které jsou v archivu. Všichni přemýšleli, co s tím udělat, ale my jsme byli první, kdo řekl: ‚Tak s tím něco udělejme.‘ A první věc bylo zadat statiku. Dokážu si představit, že když statici řeknou, že je všechno v pořádku, uděláme výběrové řízení, kdo to tu má provozovat. Může se na tom podílet i městská část,“ nastiňuje plány Filip Humplík. Přitom prostor je to ideální. Na jižní straně navíc pomalu vzniká nová vlaková zastávka, která sem může přivést další lidi a zlepší dopravní obslužnost, takže není divu, že se o prostor zajímají developeři. Místostarosta by ale byl radši, kdyby o budově nebo o místě, na kterém stojí, dál rozhodovala městská část.

Stará dekorace baru připomíná pavučinu