Na bezmála 20 let ovládla sněmovnu. Díky lukrativní zakázce si firma přišla na skoro miliardu

Poslanecká sněmovna se v novém povolebním uspořádání sešla poprvé v listopadu, tedy měsíc po volbách

Když nově zvolení poslanci v polovině listopadu usedli poprvé do sněmovních lavic, čekal na ně novotou vonící sál. Během října prošel po deseti letech opět celkovou rekonstrukcí. Malovalo se, měnily se koberce, renovací prošly i historické lavice.

Cena zakázky: 1,3 milionu korun, výběrové řízení nebylo. „V rámci správcovských povinností“ ji sněmovní úředníci přidělili „osvědčené“ firmě KD Pragma. Společnost, která zaměstnává přes šedesát lidí, má ve sněmovně exkluzivní postavení zajištěné několika smlouvami z roku 2000. Výlučnost smluv navíc potvrzuje i to, že byly sjednané na dobu neurčitou.

„Smlouvy s KD Pragma takto platí od roku 2000 s tím, že pro jednotlivé dílčí práce v rámci jejich správcovských povinností jsou vypisována výběrová řízení, nad nimiž má Kancelář Poslanecké sněmovny dohled ohledně ceny a kvality,“ uvedla Martina Lustigová z tiskového oddělení dolní komory.

Jinými slovy: KD Pragma si na některé práce najímala další firmy. Podle vedení sněmovny jde o běžnou praxi.

Hlavní jednací sál sněmovny prošel během října po deseti letech rekonstrukcí | Zdroj: PSP

„Naše společnost zajišťuje pouze práce, které spadají do režimu veřejných zakázek malého rozsahu a jsou vyhodnocovány podle jejich ekonomické výhodnosti,“ vysvětluje Roman Balogh z vedení KD Pragma. Jde tedy pouze o malé zakázky do dvou milionů korun.

Problémová minulost

KD Pragma se dostala na exkluzivní adresu ve Sněmovní ulici v centru Prahy na přelomu tisíciletí, když vyhrála veřejnou zakázku na údržbu a správu sněmovního majetku.

Služby KD Pragmy Firma KD Pragma má na starosti úklid a údržbu sněmovních budov, poslaneckých ubytoven, vily Ladronka a rekreačních středisek v Lipnici nad Sázavou a v Harrachově. Vedle toho podle tiskového odboru sněmovny zajišťuje kompletní provoz objektů včetně recepčních služeb, kotelen, strojoven vzduchotechniky, strojoven chlazení, zakladačové garáže nebo přístupových systému. „To vyžaduje komplexní znalost rozsáhlých technických zařízení a vyškolený personál a též znalost ochrany objektové bezpečnosti a prověření společnosti a jednotlivých pracovníků zajišťujících dané úkoly,“ popsala Martina Lustigová z tiskového oddělení s tím, že firma má bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné.

Ve sněmovně tehdy nahradila společnost KDM, kterou v roce 1998 kontroloři kritizovali právě kvůli chybějící veřejné soutěže. Ve zprávě kontrolního úřadu mimo jiné stálo, že KDM získala od sněmovny v rozporu s platnými předpisy - bez soutěže - stavební zakázky za celkem 1,5 miliardy korun. Kontrakty byly navíc podle úřadu nevýhodné.

Vraťme se teď do roku 2017. Scénář posledních 17 let, kdy ve sněmovně působí KD Pragma, totiž nápadně připomíná příběh, v jehož hlavní roli byla firma KDM a který ukončila až kritika kontrolorů. KD Pragma totiž díky sněmovní zakázce - aniž by musela konkurovat jiným nabídkám -, ročně inkasuje necelých 50 milionů korun. „Ta částka se stále trochu mění, některé činnosti oproti původní smlouvě ubyly, některé zase přibývají,“ popsal šéf tiskového odboru Roman Žamboch.

Úklid a ostraha za třetinu

Pro srovnání: za úklidové služby například ministerstvo pro místní rozvoj podle kontraktu z letošního dubna platí v šesti svých budovách zhruba pět milionů ročně, dalších asi 9 milionů pak vydá na ostrahu. Podle protikorupční organizace Transparency International by přitom zakázky na obdobné služby měly být v rámci státních institucí takzvaně poměřitelné.

„Mám za to, že by se mělo jednat o standardní veřejnou zakázku, porovnatelnou se zajišťováním úklidu na ministerstvech,“ řekla vedoucí právní poradny Martina Kotouček Mikolášková.

Sněmovna by tak podle ní měla jednotlivé zakázky soutěžit. „Nevidím důvod, proč by měla Poslanecká sněmovna využívat jakoukoli výjimku a uzavírat smlouvy tzv. napřímo," doplnila Kotouček Mikolášková z Transparency International.

„Povinnost přesoutěžení v té nejobecnější rovině stanovena není. Podstatné jsou však související okolnosti, jaké ceny se za danou službu platí, jestli se jedná o nadlimitní zakázku či nikoliv. Roli hraje také to, zda je smlouva uzavřená na dobu určitou nebo neurčitou, jak se pohybovala cena za tento typ služeb v předchozích letech. Nejvýznamnější roli pak hraje zahrnutí hlediska hospodárnosti. Zda tedy byla prověřena situace na trhu a jestli je možné případně služby za daných podmínek pořídit za nižší ceny. “ Jana Gabrielová, tiskový odbor (Národní kontrolní úřad)

Postup sněmovny, která doposud nechtěla lukrativní zakázku přesoutěžit, kritizuje také Michal Bláha stojící za projektem Hlídač státu. „Nejsem právník, ale z hlediska efektivity a nakládání s veřejnými prostředky je to zcela špatně. Je správné po několika letech služby přesoutěžit, zejména u služeb, které nejsou velmi odborné či unikátní,“ popsal.

Nová soutěž

Vypadá to, jako by Bláhovy myšlenky čeltl nový kancléř Jan Morávek, který v červenci v čele dolní komory nahradil dlouholetého kancléře Petra Kynštetra. Po vstupu do funkce podle tiskového odboru nařídil vypsat na zakázku výběrové řízení a zřídil pracovní skupinu.

„Jedním z prvních kroků, které nový kancléř sněmovny Jan Morávek učinil, bylo to, že inicioval vznik pracovní skupiny, která má za úkol připravit výběrové řízení na všechny činnosti, které má KD Pragma ve vztahu k Poslanecké sněmovně na starosti,“ tlumočil slova kancléře šéf tiskového odboru sněmovny Roman Žamboch.

„Souhlasím s názorem, že je přinejmenším eticky správné tak velkou státní zakázku přesoutěžit. Když se nám podaří získat nabídku s nižší cenou při zachování současné úrovně kvality, bude to jen dobře,“ pokračoval Žamboch. Současně upozornil, že po právní stránce je ale spolupráce s firmou v pořádku.



Sám Morávek - údajně kvůli časovému vytížení – na dotazy serveru iROZHLAS.cz nereagoval. Informace o tom, že sněmovna zakázku plánuje přesoutěžit přitom ze strany dolní komory padla až ve chvíli, kdy se redakce doptávala na doplňující dotazy.

O veřejnou zakázku by se mohla znovu ucházet i KD Pragma, jak potvrdil člen vedení Roman Balogh. „Až bude vypsaná zakázka, tak se jí samozřejmě rád zúčastním. To je jednoduché. Je to transparentní, je to v pořádku. Není na tom nic divného,“ řekl.

Dlouholetý spor se Senátem Kancelář Senátu v roce 1998 žalovala všechny nástupnické firmy stavební společnosti KDM, tedy také KD Pragmu. Ve sporu šlo o zhruba 11 milionů korun, které si podle ní KDM neoprávněně naúčtovala v rámci rekonstrukce komplexu senátních budov. V roce 2012 ale Senát při definitivně prohrál.