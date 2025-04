Kde leží slepá místa v rozvoji regionů? Podívejte se na první část páté debaty Česko 2025

Rozdíly mezi regiony v ČR se prohlubují. Projevuje se to ve vzdělávání, v dostupnosti bydlení či lékařské péče, v pracovních příležitostech. Jak zastavit rozevírání nůžek mezi centrem a regiony? Co je rozhodující pro kvalitu života v místě bydliště? A jak udělat z chudých regionů bohaté, pokud to jde? Podívejte se na první část páté debaty Česko 2025.

Ostrava 18:20 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít