Kde se v Praze nejvíc staví a kde to vázne? Podívejte se na interaktivní mapu

Z mapy na první pohled vystupují rozlehlé sklady, výrobní haly a obchodní centra na okrajích hlavního města – v Horních Počernicích a na Černém mostě, v Jirnech, ve Zdibech, v Rudné či v Říčanech.

V Nehvizdech, v Hostivaři, v Roztokách nebo třeba v Cholupicích lze zase najít početné shluky nových rodinných domů, které jsou projevem pokračující suburbanizace, tedy rozvoje rezidenčních staveb v zázemí velkých měst.

V širším centru najdeme nových staveb daleko méně. Podle architekta Romana Kouckého, jehož tým připravil návrh nového metropolitního plánu, se stavební rozvoj hlavního města téměř zastavil. Na vině je podle něj zdlouhavé a složité povolování nových staveb: „Délka přípravy nové stavby se dnes pohybuje kolem 15 let. (...) Ani třicet let po revoluci se hlavní město nedokázalo zbavit bolševického způsobu plánovaní,“ řekl v rozhovoru pro DVTV.

Výstavba i tak od roku 2012 setrvale zrychluje. Loni se na území Prahy postavilo 1148 nemovitostí. V hlavním městě se ovšem čeká na výstavbu desítek tisíc bytů.

Plán na zahuštění

Podle Kouckého týmu – i podle zastupitelstva hlavního města, které už před lety schválilo výchozí zadání metropolitního plánu – je potřeba ve vnitřní Praze stavět víc než na okrajích. Stavět by se mělo hlavně na stovkách hektarů tak zvaných transformačních a rozvojových ploch uvnitř města – v prolukách, na brownfieldech či v městských džunglích.

„Máme se snažit uzavřít Prahu do sebe, už neobtěžovat okolní krajinu a začít Prahu zahušťovat. Praha je jedno z nejřidších měst podobné velikosti a podobného charakteru. A řídké město znamená drahé město. To, že Praha dosud funguje, je z mého pohledu sociálně-ekonomický zázrak,“ říká Koucký.

Jím navržený metropolitní plán vstoupí v červnu do fáze projednávání, své připomínky budou moci podávat městské části i veřejnost. Odborná veřejnost o něm živě diskutuje již teď. „Obávám se, že kvůli striktní regulaci ve vnějších částech a zacílením plánu jen na centrum města značná část lidí, kteří by potenciálně bydleli v Praze, bude radši žít za její hranicí. Metropolitní plán místo toho, aby zachránil krajinu před suburbanizací, ji naopak velmi podpoří,“ domnívá se například sociální geograf Luděk Sýkora z Přírodovědecké fakulty UK.

Odpor aktivistů

Před zastavováním zelených ploch ve vnitřním městě varují ochránci přírody z hnutí Arnika. Návrhem územního plánu, který by, pokud projde schvalovacím procesem, mohl začít platit za pět let, jsou podle nich ohroženy například zahrádkářské kolonie.

„Metropolitní plán je postaven na poměrně vágních formulacích a pro stavební úřady bude velmi obtížné podle něj rozhodovat, říká odborník na územní plánování z Arniky Václav Orcígr. “Pro nás Arniku je zásadní problém hlavně vymezení zastavitelnosti. Plán stanovuje velké množství zelených ploch, které jsou dosud vedeny jako nezastavitelné, jako zastavitelná území.“

„Má pro to vlastní regulativy, na základě kterých Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tvrdí, že zeleň ochrání, nicméně nové formulace v plánu stojí mimo současnou legislativu. V budoucnu se tak může stát, že i velmi drobná změna v územním plánu může některé zelené plochy ohrozit.“

Praha 10 a rodinné domy

Městská část Počet nemovitostí (od roku 2012) Praha 10 429 Praha 14 291 Praha 22 290 Praha 6 289 Praha 20 251 Praha 12 248 Praha 15 217 Praha 5 204 Praha 13 194 Praha 21 192 Praha 4 183 Praha 8 176 Praha-Libuš 145 Praha-Slivenec 143 Praha-Kunratice 139 Praha-Řeporyje 136 Praha-Klánovice 135 Praha-Čakovice 116 Praha-Vinoř 107 Praha 18 104 Praha-Dolní Počernice 100 Praha 9 100 Praha-Kolovraty 92 Praha 16 86 Praha-Dolní Chabry 86 Praha-Dolní Měcholupy 78 Praha-Dubeč 73 Praha 11 72 Praha-Ďáblice 70 Praha-Březiněves 65 Praha-Újezd 64 Praha-Benice 58 Praha-Suchdol 57 Praha-Koloděje 54 Praha 19 53 Praha-Zličín 50 Praha-Šeberov 48 Praha-Velká Chuchle 48 Praha-Křeslice 46 Praha-Lipence 45 Praha-Štěrboholy 44 Praha-Nebušice 44 Praha 2 40 Praha-Královice 40 Praha-Lysolaje 37 Praha-Běchovice 32 Praha 3 32 Praha-Petrovice 31 Praha-Zbraslav 31 Praha-Troja 20 Praha 17 19 Praha-Satalice 19 Praha-Přední Kopanina 15 Praha-Lochkov 13 Praha 1 13 Praha 7 11 Praha-Nedvězí 8

Vůbec nejméně se z centrálních částí Prahy staví na Praze 7, tedy na území Holešovic a Letné, kde se eviduje pouhých 11 nových domů. V Praze 1, tedy nejužším centru, je jich podobně: 13. Nejvíce se oproti tomu staví v Praze 10, kde vzniklo 429 nemovitostí.





Nejvíce se staví rodinné domy: na území hlavního města se jich za posledních šest let postavilo přes tři a půl tisíce. Nových bytových domů je v Praze více než 700, nedávno postavené skleníky jsou oproti tomu pouze dva.

Typ nemovitosti Počet (od roku 2012) rodinný dům 3759 bytový dům 711 garáž 478 jiná stavba 212 víceúčelová stavba 114 stavba pro administrativu 97 stavba občanského vybavení 92 objekt k bydlení 79 stavba pro obchod 59 stavba pro rodinnou rekreaci 50 stavba pro výrobu a skladování 49 stavba technického vybavení 35 objekt občanské vybavenosti 19 stavba ubytovacího zařízení 15 stavba pro dopravu 7 zemědělská stavba 3 průmyslový objekt 2 skleník 2



Mnohem intenzivněji se také staví na pravém břehu Vltavy než na levém. Zatímco ve východní části Prahy to od roku 2012 bylo 4113 nemovitostí, na západ od Vltavy je to pouze 1670. Podle Miroslava Oceláka, zástupce developera Vivus, je to ale logické: „Je to dáno tím, co dané území nabízí - a na pravé straně Prahy je územní plán pro realizaci bytových i jiných projektů daleko příznivější.“

Michal Zlatkovský, Jan Cibulka a Petr Kočí