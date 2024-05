Kde zakotví v europarlamentu čeští kandidáti? Rvačka bude o liberály, ukázal průzkum mezi stranami

O nejvlivnější skupiny v Evropském parlamentu je mezi kandidujícími českými politickými stranami malý zájem. Do frakce Evropské lidové strany mají opět v plánu zamířit jen TOP 09 a KDU-ČSL a k socialistům SOCDEM a ČSSD. Zato o Renew se může ucházet až sedm subjektů, o členství u liberálů je největší zájem. Radiožurnál a iROZHLAS.cz oslovily všechny kandidující subjekty a zjišťovaly, v jaké frakci by v případě zvolení jejich zástupci zakotvili. Praha 6:25 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku | Foto: Eric VIDAL | Zdroj: European Union 2022 - Source : EP

Do Evropského parlamentu kandiduje 30 českých subjektů, jen asi třetina má ale reálnou šanci získat europoslanecká křesla.

Kromě volby jednotlivých stran je ale důležité i sledovat, s kým by se zvolení kandidáti případně v Evropském parlamentu chtěli spojovat. Současnou „vládní většinu“ tvoří frakce lidovců (EPP), socialistů (S&D) a liberálů (Renew). V opozici, a tím pádem s minimální šancí prosadit své návrhy, jsou Zelení, Evropští konzervativci a reformisté (ECR), Identita a demokracie (ID) a Levice/The Left.

Alespoň jeden český europoslanec je v každé z nich.

Že budou zůstávat ve frakci, v níž jsou nyní, mají ale jistotu prakticky jen tři strany (TOP 09, KDU-ČSL a SPD), ostatní buď zvažují přestup, nebo jsou s nimi nespokojené jejich frakce, či je k tomu donutí jiné okolnosti.

Vyplývá to z velké ankety iROZHLAS.cz a Radiožurnálu mezi všemi kandidujícími subjekty do letošních eurovoleb. Rozhovory se všemi lídry si můžete přečíst ZDE.

čeští europoslanci ve frakcích EPP: Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil (oba TOP 09), Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová (oba KDU-ČSL) a Stanislav Polčák (STAN)

S&D: Radka Maxová (za SOCDEM, zvolena za ANO)

Renew: Dita Charanzová a Martina Dlabajová (zvoleny za ANO), Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček (všichni ANO)

Zelení: Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa (všichni Piráti)

ECR: Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský (všichni ODS)

ID: Ivan David (SPD)

The Left: Kateřina Konečná (KSČM)

nezařazení: Hynek Blaško (zvolen za SPD)

Přetlak v liberálním Renew

Početně největší a tím pádem i nejvlivnější eurofrakcí je EPP. Členy eurolidovecké frakce jsou z českých stran TOP 09 a KDU-ČSL a vzhledem k tomu, že v minulých eurovolbách kandidovali s TOP 09, tak v poslaneckém klubu EPP sedí i europoslanec Starostů Stanislav Polčák.

Jak už ale iROZHLAS.cz dříve informoval, Starostové by rádi přestoupili k liberální Renew, kam by se svým současným programovým a ideovým vymezením přirozeně patřili. „Překáží“ jim tam ale europoslanci ANO, se kterými by na evropské úrovni v jedné frakci sedět nechtěli.

STAN přemýšlí o změně frakce v europarlamentu, už se setkal se šéfem Renew. Překážkou zůstává Babiš Číst článek

„Srdcem nás to táhne do Renew, rozumem do EPP, protože v tuto chvíli nesouhlasíme s tím, jak se hnutí ANO chová v Evropském parlamentu, které je součástí frakce Renew. Jak nedbá na zájmy České republiky a ochraňuje pouze zájmy šéfa jejich hnutí,“ odpověděla lídryně Starostů Danuše Nerudová.

Starostové si pro přestup už dlouhé měsíce připravují půdu, na konci loňského roku se například jejich delegace vydala do Paříže jednat se špičkami Renew.

Jenže ANO se pryč z Renew nechystá, vztahy jsou ale napjaté. Evropští liberálové loni odsoudili účast šéfa ANO Andreje Babiše na národovecké konferenci CPAC, udělili mu důtku a do Prahy poslali několik delegací, které měly zkoumat, do jaké míry ANO skutečně reprezentuje liberální hodnoty. Žádné veřejně známé závěry z tohoto „šetření“ ale nejsou dosud známé.

„Patříme ke konzervativní části Renew frakce a budu doufat, že tam zůstaneme a že budeme mít silnou pozici,“ popsala jednička ANO Klára Dostálová.

Napřímo se o členství v této europarlamentní skupině kromě ANO a Starostů hlásí i koalice stran SEN21 a Volt, Mourek, Liberální aliance nezávislých občanů (LANO), Hlas a mohlo by jít i o variantu pro Piráty.

Ti nyní sedí ve frakci Zelených, která je ale jedna z menších a po červnových volbách bude pravděpodobně počítat další ztráty. Část straníků tak volá po přestupu k liberálnímu Renew. Podobně jako u Starostů, i pro Piráty je ale nepřekročitelnou překážkou hnutí ANO.

Lídr Pirátů do eurovoleb Marcel Kolaja ovšem říká, že jsou ve frakci Zelených spokojení. „Daří se nám prosazovat naši politiku, nicméně pokud se někdy v budoucnosti ukáže, že bychom v jiné politické skupině dokázali naši politiku prosazovat ještě lépe, jsme otevřeni změně. Podmínkou je soulad s našimi hodnotami,“ popsal.

Rozpolcené Spolu

Pekarová Adamová: Koalice Spolu pomáhá všem, slučování ale nechystáme. Můžeme porazit ANO Číst článek

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jdou do eurovoleb opět jako koalice Spolu, po volbách se ale plánují rozdělit do různých frakcí. Občanští demokraté chtějí zůstat u Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a TOP 09 s lidovci zase v EPP.

„Zůstane to tak, jak to bylo doposud. Ale očekáváme, že strany od středu napravo budou tentokrát v silnější pozici v Evropském parlamentu, takže budeme samozřejmě víc spolupracovat a méně budeme záviset na socialistech,“ řekl lídr koalice Spolu Alexandr Vondra (ODS).

Do ECR by ale chtěl vstoupit dnes bezprizorní Fidesz Viktora Orbána, což se ale ODS nelíbí. Vyloučený tak není ani návrat ODS do EPP a tím pádem i frakční zacelení rozpolcené koalice Spolu. Do roku 2009 patřili občanští demokraté do EPP, poté ale spoluzaložili ECR.

Jiné strany se do nejsilnější a nejvlivnější EPP nehlásí. Ani o druhou nejsilnější frakci – socialisty (S&D) – není v Česku bůhvíjaký zájem. Zamlouvá se SOCDEM a ČSSD Jiřího Paroubka.

Frakce ECR se ze současných sedmi frakcí nejvíce líbí i lídrovi Přísahy a Motoristů sobě Filipovi Turkovi a třeba Svobodní by se rozhodovali mezi ECR a ID.

Touha po nové frakci

Mnohé kandidující strany přiznaly, že by si ze současných frakcí nevybraly. Takže by často usilovaly o založení úplně nové europarlamentní skupiny.

To se částečně týká i komunistů, kteří kandidují v koalici Stačilo!, nebo strany PRO Jindřicha Rajchla.

Evropské problémy ANO nejsou ojedinělé. Roztržky s frakcemi mají za sebou i Ficův Smer a Orbánův Fidesz Číst článek

Šéfka KSČM a lídryně Stačilo! do eurovoleb Kateřina Konečná přiznává, že je otevřena i jiným možnostem než setrvání v krajně levicové frakci The Left, od tradičně levicových témat se totiž podle KSČM frakce posunula k více progresivistické politice. K jiné existující frakci by se však přidat nechtěla: „Jednáme s řadou subjektů z různých států o novém uspořádání levicových sil v Evropském parlamentu,“ odpověděla.

Rajchl uvedl, že byl nedávno osobně v Budapešti a pozorně sleduje aktivity maďarského premiéra Viktora Orbána: „V současné době nám je nejbližší frakce ID, nicméně se velmi intenzivně jedná o vzniku nové frakce národně konzervativních sil pod vedením Viktora Orbána. Velmi rádi bychom byli součástí této frakce a aktivně se podíleli na jejím vzniku.“

„Něco nového“ chtějí i další. Ladislav Vrabel (Česká republika na 1. místě!) by si představoval novou „mírovou“ frakci, Petr Cibulka (Volte Pravý Blok…) „frakci, zajišťující bezpečnost“, Pynelopi Cimprichová (Referendum o vstupu do EU v r. 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní…) by ráda novou frakci „respektující národní státy“ a Senioři sobě vedení Jaroslavem Pollákem zase „frakci blízkou jejich názorům“.

Vybráno zatím nemají ani ve straně Ano lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku) i u subjektu Referendum – Hlas lidu.

Speciálním případem je pak formace Urza.cz: Nechceme vaše hlasy, jejíž lídr Martin Urza odpověděl, že by v případě zvolení mandát odmítl, a otázku na frakci tak považuje za bezpředmětnou.

Lídři kandidátek Nový směr (Zbyněk Hromek) a Lepší život pro lidi (Pavel Opl) možnost natočit předvolební rozhovor nevyužili.

Všechny odpovědi najdete po rozkliknutí jednotlivých vizitek.

Petr Mach lídr kandidátky SPD a Trikolora SPD je hrdý člen ID, jak uvádí na svých stránkách. Během rozhovoru s Petrem Machem na frakce řeč nepřišla, na SMS s doplňujícím dotazem nereagoval.

František Laudát dvojka kandidátky Klub angažovaných nestraníků Během rozhovoru na frakce řeč nepřišla, na SMS s doplňujícím dotazem nereagoval.

Hana Janišová lídryně kandidátky Demokratická strany zelených - Za práva zvířat Zelení.

Jindřich Rajchl lídr kandidátky PRO – Jindřicha Rajchla V současné době nám je nejbližší frakce ID, nicméně musím říct, že vím, byl jsem teď v Maďarsku, v Budapešti na konferenci a v Rumunsku, že se jedná velmi intenzivně o vzniku nové frakce národně konzervativních sil pod vedením Viktora Orbána, maďarského premiéra, a byli bychom velmi rádi součástí této frakce a aktivně se podíleli na jejím vzniku. To znamená, je to o tom hledat partnery do diskuse, partnery k tomu, abychom skutečně vytvořili středoevropský blok, který by dokázal skutečně omezit svojí silou hlasů národně konzervativních stran a myslím tím třeba i rakouské FPÖ, polské Právo i spravedlnost, španělský VOX a mohl bych pokračovat. To znamená opravdu silný národně konzervativní blok, národně konzervativní frakci, která by všem těm nesmyslům, které nám bruselští byrokrati servírují, vzdorovala.

Milan Hamerský lídr kandidátky Hlas za uzákonění eutanazie, Hlas za rovnoprávnost žen, Hlas za bezpečnou a spolupracující Evropu! Obnova Evropy (Renew, ALDE, liberálové). Navazujeme na Pavla Teličku.

Marcel Kolaja lídr kandidátky Česká pirátská strana Nic se nezměnilo. Jsme v Greens/EFA spokojení, protože se nám daří prosazovat naši politiku, nicméně pokud se někdy v budoucnosti ukáže, ze bychom v jiné politické skupině dokázali naši politiku prosazovat ještě lépe, jsme otevřeni změně; podmínkou je soulad s našimi hodnotami.

Jiří Paroubek lídr kandidátky ČSSD Samozřejmě jsem celoživotní socialista, takže socialisté. Ale pokud budou pokračovat v aktivistické politice a podpoře války na Ukrajině, tak to by asi nebyl můj šálek čaje. Tak bych hledal nějakou jinou frakci, která bude schopna programové představy, které máme, naplňovat.

Alexandr Vondra lídr kandidátky Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Zůstane to tak, jak to bylo doposud, tedy v ECR. Ale očekáváme, že strany od středu napravo budou tentokrát ve víc silnější pozici v Evropském parlamentu, takže budeme samozřejmě víc spolupracovat a méně budeme záviset na socialistech.

Martin Urza lídr kandidátky Urza.cz: Nechceme vaše hlasy Jak říká náš název i prohlášení, v případě zvolení odmítneme či složíme jakýkoliv mandát. Základní vysvětlení tohoto kroku obsahuje samotný název strany.

Ladislav Vrabel lídr kandidátky Česká republika na 1. místě! V případě zvolení se budu se spřátelenými europoslanci snažit založit novou, mírovou frakci.

Petr Cibulka lídr kandidátky Volte Pravý Blok www.cibulka.net Chtěl bych být ve frakci, která zajišťuje bezpečnost, protože příští rok nebo už teď končí hybridní část současné třetí světové války. Příští rok začne ostrá fáze. To znamená Evropa, která nemá dneska armády, zbraně, střelivo. Vidíme to na Ukrajině. Jak se jmenuje ta frakce? Vůbec netuším, ale je to frakce, která má zajišťovat bezpečnost.

Jaroslav Pollák lídr kandidátky Senioři sobě V Evropském parlamentu fungují frakce, přemýšleli jste o tom, ve které frakci byste chtěli být, pokud se tam dostanete? Ano, určitě jsme o tom přemýšleli, určitě přemýšleli a chtěli bychom frakci, která je nám blízká našemu názoru. Která to je? No to je, já jsem se teď úplně přesně do toho nedíval, do těch frakcí, ale myslím si, že třeba taková… Bohužel vypršel čas našeho sedmiminutového rozhovoru, řeknete název, nebo skončíme bez názvu a potom to budete upřesňovat? Řekl bych, že bychom to mohli potom, příště.

Kateřina Konečná lídryně kandidátky Stačilo!, koalice KSČM, SD-SN a ČSNS Jsme otevření i jiným možnostem. A co by mohla být alternativa? Jednáme s řadou subjektu z jednotlivých států, už dnes bylo na konci období v Evropském parlamentu 50 nezařazených poslanců a víme i o těch, jejichž preference naznačují, že by mohli uspět. Definitivně se však vše rozhodne až 9.6. v noci po uveřejnění výsledků. Šlo by tedy o případný vznik nové skupiny, než že byste se přidali k již existujícím? Ano, to určitě. Doplňující odpověď od mluvčího KSČM: The Left (dříve GUE/NGL) se posunulo od tradičně levicových témat více k progresivistickým. Ostatně proto také už nyní probíhají různá jednání o novém uspořádání levicových sil v Evropském parlamentu. Rozhodující bude pro cokoliv nového samozřejmě výsledek voleb. Eventuální poslanci uskupení Stačilo! se připojí k té frakci, která jim umožní prosadit co nejvíce z programu koalice.

Libor Vondráček lídr kandidátky Svobodní Aktuálně jsou tam dvě frakce, zejména ECR, která je nám relativně blízká, vedle toho je i frakce ID, ale myslím si, že po současných volbách do europarlamentu se může mnohé změnit. Spekuluje se o tom, že by se mohla vytvořit jedna velká, jednotná frakce proti Green Dealu, a protože aktuálně Green Deal považujeme za největší ohrožení, tak bychom rádi v této frakci byli.

Danuše Nerudová lídryně kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu Srdcem nás to táhne do Renew, rozumem do EPP, protože nesouhlasíme v tuto chvíli s tím, jak se hnutí ANO chová v Evropském parlamentu, kteří jsou součástí frakce Renew. Jak nedbají na zájmy České republiky a ochraňují pouze zájmy šéfa jejich hnutí.

Tomáš Franěk lídr kandidátky Ano lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku) V tudle chvíli jsme nepřemýšleli konkrétně o tom, v jaké frakci, frakcí je tam mnoho a tohleto je až výsledek dalšího jednání po našem zvolení. V tuhle chvíli nemáme vybranou frakci.

Pynelopi Cimprichová dvojka kandidátky Referendum o vstupu do EU v r. 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní, která obč. sdělila pouze výhody členství Frakci bych ještě nedefinovala, protože tam se přiznám, že asi nejsem úplně tak jistá, co by se mi zamlouvalo. A navíc si myslím, že přece jen po volbách půjde k takové změně, že tam je šance vytvořit úplně novou frakci, která bude respektovat národní státy. Nicméně pořád to vidím tak, že Evropská unie nebo vůbec celá Evropa by měla být založena na základě bilaterálních smluv volného obchodu tak, jak to bylo.

Johanna Nejedlová lídryně kandidátky Strana zelených Jako Zelení samozřejmě do Greens/EFA.

Lenka Helena Koenigsmark lídryně kandidátky Sen 21 a Volt Česko V našem případě to je Renew Europe.

Lubomír Zaorálek lídr kandidátky Sociální demokracie Určitě patříme do S&D.

Jan Majíček lídr kandidátky Levice Strana Levice je členskou stranou Evropské levice, to znamená, že bychom byli součástí skupiny The Left, levice v evropském parlamentu.

Šimon Hlinovský lídr kandidátky Liberální aliance nezávislých občanů Nejbližší by nám byla frakce Renew čili ta liberální, protože už v našem názvu je Liberální aliance nezávislých občanů.

Jan Červenka lídr kandidátky Mourek Z hlediska frakcí v europarlamentu je nám asi nejbližší frakce Obnova Evropy, Renew, která cílí na určité změny politiky Evropské unie. Domníváme se, že tam by bylo naše místo.

Ctirad Musil lídr kandidátky PRO vystoupení z EU Během rozhovoru na frakce řeč nepřišla, na SMS s doplňujícím dotazem nereagoval.

Hynek Blaško lídr kandidátky Aliance za nezávislost ČR - proti přijetí eura! V jaké frakci, pokud budete zvolen, byste chtěl působit? Protože právě frakce, kde jste byl, Identita a demokracie (ID), vás vyloučila, protože jste vystoupil z SPD. Ano, ale patří k euroskeptikům. A pokud bych byl zvolen, tak pravděpodobně po jednání s vedením této frakce, bych se do té frakce vrátil, byť za úplně jinou stranu, nebo v rámci Aliance.

Filip Turek lídr kandidátky Přísaha a Motoristé sobě Z mého pohledu je úplně nejlogičtější ECR.

Julius Gergö trojka kandidátky Referendum - Hlas Lidu V jaké frakci, obávám se, že tady asi nenajdeme schodu, protože z našeho pohledu, ať už to je levá, pravá, sever, východ, jih, tak se obáváme, že v Evropském parlamentu působí strany a hnutí... Takže byste si nevybrali, jestli to dobře chápu. Musím tady být zdrženlivý a opravdu nemohu jmenovat nikoho.

Klára Dostálová lídryně kandidátky ANO 2011 Patříme ke konzervativní části Renew frakce a budu doufat, že tam zůstaneme a že budeme mít silnou pozici.