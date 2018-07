Odpad šitý na míru. Vrbovská s Horáčkem zmanipulovali i tendr na úklid Nemocnice Na Bulovce, píše policie

Nejen tendr na stravování v Nemocnici Na Františku. Na míru se psala i zakázka na úklid Nemocnice Na Bulovce, jsou přesvědčeni policisté. A proto po čtvrteční razii rozdali nová obvinění. Server iROZHLAS.cz zrekonstruoval podezřelou zakázku a doplnil dosud neznámá jména. Exkluzivně Praha 6:00 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vazba po razii v nemocnicích. Vlevo bývalá šéfka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská u Městského soudu pro Prahu 5, vpravo podnikatel Tomáš Horáček po uvalení vazby. | Zdroj: Reprofoto ČT24

Je to druhý příběh, který propojuje exředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a podnikatele Tomáše Horáčka. A důvod, který je mimo jiné dostal do vazební věznice.

Zatímco první obvinění se týkalo tendru na stravování v Nemocnici Na Františku, druhá - dosud nepublikovaná - část horkého případu souvisí s odpadem na Bulovce.

S druhou vyšetřovanou zakázkou přibylo v případu i obviněných. Zatímco ještě o víkendu hlásilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, že obvinění si vyslechlo devět lidí, v pondělí celkový počet poskočil na číslo 10. „Došlo ke sdělení obvinění další osobě," potvrdil serveru iROZHLAS.cz státní zástupce Zdeněk Matula.

Ovšem ani tohle číslo nebude konečné. Další obvinění je podle všeho na cestě. Advokát Jiří Teryngel, obhájce ústředního aktéra kauzy Tomáše Horáčka, v usnesení o zahájení trestního stíhání napočítal jmen jedenáct. „Jména stíhaných jsem vyčetl z usnesení. Je možné, že někteří o tom ještě neví, může jim to přijít až poštou,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Teryngel.

Fotogalerie (9)







Zákulisní přetahovaná o zakázku

Konkrétněji a jmenovitě: na podzim loňského roku vypsala Nemocnice Na Bulovce výběrové řízení na úklidové služby. Detektivové mají však za to, že o transparentní soutěž nešlo. Tendr byl jen na oko. O vítězi mělo být totiž rozhodnuto předem. „Bylo zadokumentováno, že na základě předchozí dohody Andrea Vrbovská a Tomáš Horáček oslovili Daniela Pálka, zástupce společnosti TSB, s nabídkou zajištění vítězství,“ píše se v jednom ze soudních dokumentů, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil. „Když Pálek souhlasil, začali připravovat zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce tak, aby její podmínky vyhovovaly právě jeho společnosti s cílem co nejvíce eliminovat jiné potenciální uchazeče.“

O detailech pak podle policistů s Horáčkem a Pálkem jednal, tehdy ještě v roli náměstka, současný ředitel Bulovky František Novák.

Společnost TSB se podle policie měla o zakázku ucházet ve sdružení s firmou Centra, kterou domluvil Horáček. Pálek si nakonec ale spolupráci rozmyslel a chtěl získat zakázku sám. A Vrbovská mu vyhověla. „Vydala pokyn, že Centra se o zakázku ucházet nesmí a trvala na tom, že zakázku získá pouze TSB,“ napsali policisté.

Zakázka na stravování Po čtvrteční razii vyšetřovatelé obvinili nejdříve pětici lidí a jednu firmu v souvislosti s údajně zmanipulovanou zakázkou na stravování Nemocnice Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrychovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky s.r.o. a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského (více o případu čtete ZDE).

Při zákulisních jednáních ale muselo dojít ke střetu, který ani vyšetřovatelé ve svých protokolech konkrétněji nepopsali. Horáček se podle policie Vrbovské postavil a do výběrového řízení přizval další společnost MW Dias. Jejímu zástupci Igoru Weissovi dal - opět podle policejní verze příběhu - všechny podklady tak, aby mohl dát nejlepší nabídku. „Současně Igora Weisse požádal, aby oslovil ostatní uchazeče a domluvil se s nimi, že se účasti zdrží. Nebo že podají takovou nabídku, aby nebyla nejvýhodnější. Weiss toto slíbil zajistit.“

Když potom výběrová komise otevřela obálky s nabídkami, Vrbovské nezbylo nic jiného, než přiznat vítězství firmě MW Dias. „Avšak za podmínky, že si na část zakázky najme jako subdodavatele společnost TSB,“ píše se v dokumentech. Prostředníkem se opět stal Horáček. „Jednání nakonec vyústila v dohodu, že bude-li zakázka zadána společnosti MW Dias, poskytne 20 procent společnosti TSB formou subdodávky,“ popsali případ v podkladech pro soud detektivové.

Zadávací řízení na úklid Bulovky dodnes neskončilo, protože jeden z vyloučených uchazečů, společnost Alfedus, si stěžoval u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Můj osobní názor je, že dokumentace byla ušita pro někoho jiného," řekl v pondělí serveru iROZHLAS.cz jednatel společnosti Alfedus Alexandr Rusevský. Jeho společnost podala k antimonopolnímu úřadu dvě námitky, úřad prozatím vyhověl jen jedné - zrušil vyloučení Alfedusu ze soutěže.

I když Vrbovskou na začátku letošního roku ministr zdravotnictví z postu ředitelky odvolal a na její místo nastoupil Novák, systém podle kriminalistů fungoval dál díky loajalitě podřízených. „Bylo potvrzeno, že i po svém odvolání má vliv na chod nemocnice, nadále je v kontaktu se svými bývalými podřízenými, s nimiž si telefonicky domlouvá schůzky na různých místech v Praze, kterých se účastní i Horáček,“ argumentoval u soudu vyšetřovací tým.

Vyloučení: Bylo to ušito pro někoho

S jakými důkazy pracují a nakolik své závěry mají podložené, není zatím zjevné. Advokáti obviněných mluví obecně o „odposleších“. Nejasné je navíc to, co Vrbovskou k údajné manipulaci vedlo. U první stíhané zakázky měl být ve hře pětimilionový úplatek, u úklidového tendru vyšetřovatelé motivaci podezřelých nepopsali. Policejní poznatky byly nicméně natolik přesvědčivé, že soud oba hlavní aktéry – Horáčka a Vrbovskou – poslal už o víkendu do vazby.

„Nese to velmi těžce, má za to, že rozsah obvinění neodpovídá skutečnosti,“ řekl České televizi Horáčkův právník Teryngel, který podal proti obvinění stížnost. Veřejně dostupná reakce Vrbovské je ještě kratší. „Nic,“ reagovala exředitelka Bulovky při cestě na vazební zasedání na otázku novinářů, co říká na obvinění.

Limuzínou až na Zemanovu inauguraci. Proč měli hlavní podezřelí z kauzy Bulovka VIP vstup na Hrad? Číst článek

Na svobodě je naopak vyšetřován Daniel Pálek. Získat jeho verzi příběhu se však nepodařilo. V pondělí nebral pevnou linku a na mobilním čísle, které firma uvádí na internetu, se ozval pouze vedoucí provozu firmy Milan Prešinský. „Mám dovolenou,“ řekl na dotaz, jak je možné kontaktovat jeho kolegu Daniela Pálka, a bez dalšího zavěsil. Redakce iROZHLAS.cz se snažila oslovit i Weisse z MW Dias. Podle pracovnice firmy i on je na dovolené.

Reportérky Radiožurnálu se snažily celé pondělí získat stanovisko ředitele Nováka. Do kanceláře sice přišel, s novináři se ale o obvinění odmítl bavit. Tiskový mluvčí nemocnice Martin Šalek pouze pronesl větu, že „práce Vrbovské byla vynikající“.

Dva tendry a konec?

Z žádostí o povolení k domovním prohlídku vyplývá, že vyšetřovací tým sledoval skupinu kolem Vrbovské a Horáčka téměř dva roky. Zajímal se přitom i o další zakázky, které vypisovala Nemocnice Na Bulovce. Ale nejen o ně. Policisté od čtvrtka navštívili další čtyři desítky domovů důchodců a sociálních zařízení, které patří Praze či Středočeskému kraji. I tam zabavovali dokumenty ke konkrétním zakázkám, u nichž narazili na firmy blízké podnikateli Tomáši Horáčkovi.