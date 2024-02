Kdo je organizátor ‚traktorového protestu‘? Agrobaron s vazbami na Babiše, Jurečku i Rajchla

Organizátor protestu části zemědělců, kteří přijeli v pondělí do Prahy na stovkách traktorů, Zdeněk Jandejsek spolupracoval s Andrejem Babišem (ANO) i Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), má vazby na SPD, Trikoloru či PRO. Od 90. let buduje jeden z největších českých zemědělských holdingů Rabbit, tři roky šéfoval Agrární komoře. Dlouhodobě usiluje o omezení dovozu zahraničních potravin a preferování těch českých. Přečtěte si jeho profil. profil Praha 6:40 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Jandejsek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jandejsek se pyšní tím, že byl častým konzultantem „nejuznávanějších odborníků“ v zemědělství a potravinářství, jako byl předseda JZD Slušovice František Čuba. Od nich se pak naučil postupy, které zúročil při budování agroholdingu Rabbit.

„Myslím si, že u nás nenajdete lepšího odborníka na zemědělství a potravinářství. Udělali z něj lotra, přitom je to velice slušný pán, který by se nikdy nesnížil k žádným lumpačinám,“ vyprávěl o Čubovi v roce 2001 pro Benešovský deník. Ve stejném roce se také Jandejsek stal vítězem soutěže Podnikatel roku.

Za více než tři dekády vybudoval z malé firmy na zpracování králičího masa ve středočeském Trhovém Štěpánově jeden z největších českých zemědělských holdingů, který nyní sdružuje dvě desítky firem. Uvádí, že ve všech jeho podnicích pracuje zhruba 2200 zaměstnanců, hospodaří na bezmála dvaceti tisících hektarech a dosahuje obratu dvanáct miliard korun.

Spolupráce s Babišem

Do veřejného prostoru začal Jandejsek výrazněji promlouvat v roce 2010, kdy nejprve s dalšími podnikateli podepsal předvolební výzvu, v níž varovali před možnou vládou ČSSD, velcí zemědělští podnikatelé a jiní agrární bossové následně založili lobbistickou skupinu, která chtěla ze státu získat více peněz na podporu domácí produkce a zároveň ztížit přístup zahraničních produktů na český trh.

Šlo dohromady o šest stovek firem, které obhospodařovaly třetinu veškeré půdy v zemi. V čele tohoto hnutí stáli šéf Agrofertu Andrej Babiš (který pak založil hnutí ANO), šéf Madety Milan Teplý nebo právě Jandejsek se svým Rabbitem.

S velmi podobným cílem založili na konci roku 2014 i Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků a Jandejsek se postavil do jejího čela. Rabbit tehdy vyvážel až čtvrtinu svých výrobků do Ruska, které bylo po anexi Krymu nově evropskými zeměmi sankcionováno.

„Jandejska můžeme zařadit do sféry podnikatelů v zemědělství, kteří se netají politickými ambicemi. Dlouhodobě se projevuje důrazem na nacionalismus, potravinovou soběstačnost, včetně podpory návrhů SPD na zavedení kvót na české potraviny, nyní se aktivně staví do opozice proti Green Dealu a fungování zemědělské politiky,“ popsal pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

Fotogalerie (7)







Sílící Jandejskův politický vliv se projevil, když se stal v roce 2015 poradcem ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Ten tehdy čelil kritice za to, že ze svého poradního sboru vyházel zástupce menších zemědělců a sedláků a nahradil je právě agrobarony typu Jandejska.

V březnu 2017 byl pak Jandejsek zvolen prezidentem Agrární komory České republiky a Hospodářské noviny jej již tehdy popsaly jako „spornou osobnost hájící zájmy hlavně velkých firem“, nebo dokonce jako „malého Babiše“. Ten se právě v roce 2017 přesunul po vítězných volbách do funkce předsedy vlády a oba si notovali.

„Oceňuji jeho pracovitost. Jeho politika není jen politikaření, ale hospodářská politika, která vede − a doufám i povede – k ekonomickému růstu naší země, pokud bude na postu premiéra,“ uvedl Jandejsek o Babišovi.

Mezinárodní agrosalon Země živitelka 2017. Zleva tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO) | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

V čele Agrární komory Jandejsek působil do roku 2020 a navrhoval například povinné členství zemědělců v této komoře, v loňském roce z ní přitom sám protestně vystoupil. Zdůvodnil to tehdy tím, že po jeho odchodu z vedení celá organizace „málo tlačí na vládu“.

Trikolora, SPD i PRO

Ještě jako prezident Agrární komory se stal zemědělským expertem Trikolory, tehdy ještě vedené Václavem Klausem mladším.

I s Jandejskem jako dlouhodobým propagátorem potravinové soběstačnosti tehdy Trikolora lobbovala za návrh poslanců ANO a SPD na povinný podíl českých potravin až do výše 85 procent v roce 2027 a on dodával maso na předvolební „jarmarky SPD“.

Zleva předseda odborné komise pro zemědělství Zdeněk Jandejsek, Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková vystoupili 4. září 2019 v Praze na tiskové konferenci hnutí Trikolóra k představení programu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ostatně Trikoloru i hnutí ANO v minulosti Jandejsek i finančně podporoval. Babišovu hnutí poslaly firmy z holdingu Rabbit 150 tisíc korun.

V loňském roce se přidal ještě k dalšímu politickému směru. Vystoupil na protivládním protestu organizovaném stranou PRO Jindřicha Rajchla. V těchto kruzích se pohybují i další spoluorganizátoři pondělního protestu části zemědělců.

Šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek či mluvčí protestu Daniel Sterzik alias bloger Vidlák v minulosti také řečnili na Rajchlových demonstracích. Čtvrtý z organizátorů, kteří vystoupili na tiskové konferenci před pondělním protestem, Otakar Březina, je bývalým členem PRO.

Parlamentní demokracii nefandí

Nakonec se Jandejsek rozhodl do politiky zapojit přímo. Jen před několika týdny se stal místopředsedou nového hnutí Jasný Signál Nezávislých (JaSaN). Spolupracovníky JaSaNu jsou například herec a advokát Ivan Vyskočil nebo advokát Norbert Naxera, který zastupoval dezinformátory Janu Peterkovou nebo Tomáše Čermáka.

Programově se JaSaN zařazuje k již tak dosti obsazené části radikálního až extrémního koutu českého politického spektra. Zaměřuje se na zachování české svrchovanosti, včetně české koruny, dále slibuje cenově dostupnější energie, ochranu zemědělské půdy či potravinovou soběstačnost a bezpečnost.

„Nedůvěra v současný systém, která se line jeho politickými aktivitami jako červená nit, má často i přesah mimo témata zemědělství: po sociálních sítích například koluje video, ve kterém Jandejsek mluví o globálním resetu a šíří další konspirační teorie,“ upozornil politolog Michal na to, jak si Jandejsek notoval s bývalým mluvčím prezidenta Václava Klause Petrem Hájkem na jeho Protiproud TV o tom, jak již současná parlamentní demokracie nefunguje a je třeba ji nahradit.

„Chtěli bychom dospět k tomu, že pokud by padla tato demokracie a vytvořila se nějaká státní rada, která by rozhodovala o tom, jak to bude fungovat ty volby atd. Aby tam byli nastaveni lidé zespoda. Naše strana uvažuje tak, že tato parlamentní demokracie už je za svým zenitem,“ vykládal.

Agrobaron Jandejsek, pořadatel zítřejší stávky zemědělců si myslí, že parlamentní demokracie je za zenitem a až demokracie padne, on a jeho hnutí JaSaN budou připraveni.



pic.twitter.com/iiMXGupHVj — OstraVanda (@ostravanda_) February 18, 2024

„Jandejska lze zařadit mezi další garanty konkrétních programových sfér v tomto politickém prostoru, kteří často vynikají tím, že přebíhají od jednoho hnutí k druhému, avšak hodnotově i programově podobnému,“ doplnil Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

„Obecně je také třeba říct, že pro menší mimoparlamentní, zvlášť radikální politické strany je mít na své straně bývalé významné funkcionáře velmi dobrá akvizice. Ukazují tím, že se k nim přidávají i lidé ‚ze systému‘, kteří mají nějakou manažerskou zkušenost s řízením důležitých státních organizací, čímž se snaží posílit svou vlastní legitimitu,“ dodal.

Evropské i české dotace

Kromě toho také Jandejsek dlouhodobě a vytrvale kritizuje Evropskou unii s tím, že nepřistupuje ke všem svým členským státům stejně, Česko má za „kolonii“, a proto by dle něj bylo lepší ji celou rozpustit a poté znovu složit.

Jeho agroholding je v každoročních stamilionových ziscích a pobírá pravidelně desítky milionů z národních i evropských dotací. Na svých stránkách přímo uvádí, že čerpá fondy EU na modernizaci farmy králíků, modernizaci porážky či technologii zpracování kuřecího masa.

Loni koupil Rabbit další čtyři závody, posílil na trhu s masem a vejci a sám propaguje podporu velkých podniků jako budoucnosti zemědělství a zároveň bojuje proti dovozu produktů z Ukrajiny či Jižní Ameriky.

„Naše skupina dvaceti podniků Rabbit je na tom po krácení dotací zle. Loni měla jedenáct miliard korun obrat a zisk zhruba 200 milionů korun,“ popsal v rozhovoru pro Seznam Zprávy svůj pohled na krácení dotací, které bylo v programu současné vlády.

K zemědělství mám historicky osobni vztah, takže leccos chápu. Jenom k jednomu z organizátorů p. Jandejskovi. Jeho Rabbit TŠ dle výroční zprávy 2022: č. zisk 113,3mio, +30% y/y, tržby 2,6 mld, +28% y/y, dotace v r. 22: na investice 22 mio, dotace MZe na kuřata 15.5 mio. Asi tak. pic.twitter.com/druf4evg6N — Jana Klímová (@klimova_j) February 19, 2024

Mimo to je Jandejsek veden i jako podporovatel spolku Národní rada obnovy, která po české vládě požaduje obnovu ropného obchodování s Ruskem.

„Orámovat Jandejskovu činnost ideologicky není příliš jednoduché a zdá se, že nacionalismus se jeví jako nejpřirozenější a nejpřesnější vymezení,“ dodal politolog Aleš Michal a poukázal na podobná zemědělsko-nacionalistická hnutí například z Nizozemska či Polska.