‚Slepičák‘ Hlubuček: od mocného pražského politika a ‚zeleného‘ náměstka ke členovi zločinecké skupiny

Býval jedním z nejvlivnějších politiků v Praze i ve vládním hnutí STAN. Jako úspěšný starosta Lysolají a hlavní tvář ekologických projektů na magistrátu silně promlouval do pražské politiky. V posledních dnech je ale Petr Hlubuček známý též jako „Slepičák“. To byla jeho přezdívka v rámci organizované zločinecké skupiny, kterou podle vyšetřovatelů vedl se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Server iROZHLAS.cz sestavil jeho obsáhlý profil. profil Praha 5:00 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia

Přezdívky jako Mišák, Kosák, Slepičák, Maťo nebo Guči, schůzky v konspiračních bytech, komunikace prostřednictvím šifrovaných mobilů nebo milionové úplatky ze zakázek pražského dopravního podniku. Tak podle policie vypadaly praktiky organizované zločinecké skupiny vedené zlínským podnikatelem Michalem Redlem.

Hlubuček byl její důležitou součástí. V momentě, když 15. června zaklepala policie na dveře jeho rodinné vily v pražských Lysolajích, jednomu z nejvlivnějších pražských politiků skončila kariéra.

Vizitky s číslem 508 pro ty, kteří jsou ochotni zaplatit. Jak konspirovala skupina v kauze kolem Hlubučka Číst článek

Kriminalisté kolem něj kroužili dlouhé měsíce. O policejním vyšetřování Hlubučka kvůli podezření z hospodářských deliktů informoval už v únoru server Neovlivní.cz.

„Hlubuček měl formální roli náměstka a starosty, v pražské komunální politice ale hrají velmi silnou roli i osobní vztahy, které vznikají napříč stranami, mezi jednotlivými městskými částmi či mezi magistrátem a městskými částmi,“ popisuje pro iROZHLAS.cz politolog Petr Jüptner z Institutu politologických studií FSV UK.

A podotýká, že osobní vztahy jsou důležité i pro samotný STAN, který vznikl jako platforma jednotlivých starostů, čímž se od jiných českých politických subjektů odlišuje.

Podle politologa Pera Justa z Metropolitní univerzity Praha z kauzy vyplývá, že Hlubučkův reálný vliv byl nezanedbatelný. „Obecně je role náměstka primátora Prahy vzhledem k velikosti a významu města poměrně strategická. Už to, že občas bývá vliv primátora Prahy přirovnáván k vlivu ministrů.“

Jak se ale Hlubuček do nejvyšších pater pražské politiky dostal a co ho srazilo?

Policisté odvádějí bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka | Foto: MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kolem světa do Lysolají

Dnes 48letý rodák z Vrchlabí po absolvování České zemědělské univerzity nejprve skoro dvě dekády podnikal v oblasti cestovního ruchu. Jak uvedl v jednom z dřívějších rozhovorů, pracoval na milánské pobočce Centrály cestovního ruchu a otevíral její další pobočku v Římě.

Hlubuček se zbavuje majetku. Vilu v Lysolajích začal převádět v den razie na svého partnera Číst článek

Díky těmto kontaktům tak mohl na konci 90. let začít vozit italské turisty do Prahy. V hlavním městě provozoval hotel Galaxie a byl spolumajitelem hotelu Rubikon. V roce 2008 však svůj pražský byznys prodal a odjel na cestu kolem světa. „Což můžu každému jenom doporučit,“ uvedl.

Po návratu se vrhnul do politiky v městské části Praha-Lysolaje a postupem času z této malé části na severu Prahy udělal baštu STAN. Vyhrál volby v letech 2010, 2014 i 2018 a dvanáct let zde starostoval.

Hlubuček byl i relativně oblíbeným starostou, z poslední doby v městské části pomohl ke zrodu například víceúčelového hřiště v oblasti bývalé Denkrovy pískovny, na jejímž místě byla dlouhodobě černá skládka.

Pražské Lysolaje, v popředí bývalá pískovna | Zdroj: Google Earth Pro

V roce 2010 jím vedená kandidátka získala osm z devíti zastupitelů a v následujících dvou komunálních volbách už proti STAN žádné jiné uskupení nekandidovalo. Hlubučkův partner Jiří Karvánek jej ve všech případech na kandidátce doprovázel.

A významnou roli hraje i v posledních dnech, které Hlubuček tráví ve vazbě. Jak Radiožurnál zjistil z katastru nemovitostí, Hlubuček svou lysolajskou vilu a okolní pozemek převádí na Karvánka.

Z dokumentů z katastru plyne, že návrh na vklad podal Karvánek v den razie, ve středu o půl druhé odpoledne. V té době už byl Hlubuček zadržený. Podle katastru jde o smlouvu darovací. Smlouva o převodu vily a okolních pozemků pochází už z 22. února letošního roku.

Vila Petra Hlubučka | Foto: Jakub Mikel

Vlivný šéf pražského STAN

Prvních šest let v pozici starosty Lysolají působil Hlubuček jako nestraník, do STAN vstoupil až v roce 2016, postupně se stal členem předsednictva a celostátního výboru hnutí i šéfem pražské organizace.

V pražské firmě končí partner radního Hlubučka. ‚Nepotismus do politiky nepatří,‘ říká Hřib Číst článek

Členství má nyní pozastavené. Rezignoval na všechny stranické i městské funkce. Zastupitelé Lysolají jej navíc odvolali z funkce starosty, v níž ho nahradila Dana Malečková.

Do celopražské politiky přitom Hlubuček z Lysolají povýšil teprve v roce 2018, kdy byl zvolen na kandidátce Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) a v rámci povolebních jednání získal post náměstka primátora pro životní prostředí, infrastrukturu a bezpečnost.

Jeho STAN ale na magistrátu působil i v předchozím volebním období 2014–2018, proto když aktuální koalice na začátku roku 2019 odvolávala nominanty předchozí garnitury, došlo i na Hlubučkova partnera Karvánka. Ten totiž dříve STAN reprezentoval v dozorčí radě Pražských vodovodů a kanalizací.

Lysolajský zastupitel Jiří Karvánek (za STAN) a náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) na snímku z plesu pražských městských částí | Zdroj: Facebook/ Petr Hlubuček

„Podle nás nepotismus (protežování blízkých – pozn. red.) do politiky nepatří. Budeme nadále hlídat, aby k podobným záležitostem nedocházelo,“ uvedl tehdy pro iROZHLAS.cz primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nominace Karvánka vzešla z debaty na krajském výboru hnutí STAN ještě před volbami 2018, kterému ale předsedal Hlubuček. Že by svého partnera protežoval, odmítl. „Pan Karvánek je vystudovaný ekonom, právník a daňový poradce, takže k tomu má plnou kvalifikaci, a proto byl také navržen a schválen. Já jsem ho ale nenavrhl,“ popsal tehdy.

Zleva Jiří Karvánek, Petr Hlubuček, Anna Hřibová a primátor Zdeněk Hřib a exministryně Karla Šlechtová na průvodu Prague Pride | Zdroj: Profimedia

‚Zelený‘ náměstek

Ve funkci náměstka primátora pro životní prostředí, infrastrukturu a bezpečnost se Hlubuček věnoval řadě zelených projektů.

Stál i za loňským založením Pražského společenství obnovitelné energie, jejímž úkolem je rozvoj budování fotovoltaických panelů na střechách městských budov. Podle Hlubučka měly být do konce roku 2022 instalovány na 40 školách a sociálních zařízeních a dlouhodobým cílem je osazení panely až 20 tisíc pražských budov včetně soukromých, což by pomohlo získat stovky megawattů výkonu.

‚Klobouk dolů před Petrem, že to jakoby umlátil.‘ Jak měli Hlubuček a spol. obsazovat klíčové posty Číst článek

Upozorňoval i na nutnost aktivnějšího postupu vůči změnám klimatu, které se v Praze projevují každé léto.

„Myslím, že všichni Pražané pociťují každé léto vznik tepelných ostrovů, přehřívání Prahy jako takové. Je nezvratným faktem, že lidé způsobili na celé planetě změnu klimatu, jejíž následky jsou vidět po celém světě,“ řekl například v roce 2019 ve vysílání Českého rozhlasu.

Prosadil přijetí klimatického plánu na snížení emisí o 45 procent do roku 2030 s výhledem uhlíkové neutrality do roku 2050.

Klimatická strategie Prahy počítá i s budoucím zpoplatněním vjezdu aut do centra. Tento krok by měl snížit emise na území Prahy, Hlubuček v klimatickém plánu počítal už s rokem 2025, na tom ale shoda nebyla.

Spolu s primátorem Hřibem vedl českou delegaci na loňský světový klimatický summit v Glasgow. Představili tam plány a projekty, s jejichž pomocí chce Praha v příštích letech snížit emise.

Petr Hlubuček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká republika je kvůli Andreji Babišovi (ANO) vnímaná velmi kriticky. Byli překvapeni, že Praha vůbec nějaký klimatický plán má. I v návaznosti na to, že jsme v rámci České republiky i střední Evropy v tomto velmi ojedinělí,“ komentoval Hlubuček reakci dalších účastníků summitu na představený pražský klimatický plán.

Vedle toho vedl i komisi rady hlavního města pro bezpečnost, pro prevenci kriminality a udělování grantů a pro udělování grantů v oblasti životního prostředí a byl místopředsedou komise pro udržitelnou energii a klima.

V roce 2020 se zase vymezoval proti stavbě nové ranveje na pražském Letišti Václava Havla, upozorňoval na to, že stavba neodpovídá ekonomickým, sociálním a ekologickým potřebám dneška, navíc i s ohledem na pandemii, která leteckou dopravu proměnila. Zmínil se i o negativních důsledcích turismu v Praze.

Slepice i španělské byty

Hlubuček je v soukromí vášnivým chovatelem slepic. Je členem Českého svazu chovatelů a předsedou Klubu chovatelů chocholatých plemen drůbeže. Se vzácnými zvířaty jezdil na různé výstavy, v roce 2018 získal s kohoutem titul mistra Evropy.

Na základě tohoto koníčku si také v Redlově skupině vysloužil přezdívku „Slepičák“.

Mišák, Slepičák, Guči a Maťo. Přečtěte si, jak fungovala skupina kolem radního Hlubučka Číst článek

Kromě chovatelství drůbeže je i velkým milovníkem španělské kultury. Ještě letos v dubnu se rozplýval nad španělskou kulturou, gastronomií i celkovou otevřeností. Právě na jihu Španělska měl také před rokem s partnerem Karvánkem svatbu.

„Boom nemovitostí zrovna konkrétně v Andalusii je teď obrovský. (…) Ale zvažte, zda chcete nakupovat investičně nebo pro vlastní potřebu nebo chcete kombinaci obojího – což je můj případ. Investice ve Španělsku jsou teď oproti České republice o dost výhodnější. Mají v rámci Evropy nejrychlejší návratnost.“

Server Seznam Zprávy v té souvislosti letos na jaře zjistil, že Hlubuček s Karvánkem si ve španělské Andalusii za posledních pár let pořídili několik apartmánů, u kterých zcela nesedí financování.

Hlubuček uváděl, že apartmány v letovisku Torremolinos u Málagy koupil za souhrnných 18 milionů korun, zatímco jejich hodnota podle odvedených daní byla až 27 milionů, na což si partneři nemohli na základě svých příjmů legálně vydělat.

V jednom z vysvětlení hrál roli právě španělský sňatek obou mužů. Zatímco Španělsko stejnopohlavní manželství umožňuje, Česká republika nikoliv. Hlubuček proto uvedl, že částka 18 milionů platí pouze pro tři byty, zatímco akvizice čtvrtého se odehrála plně v režii Karvánka, ve Španělsku je zapsána jako společné jmění manželů, což však v případě homosexuálních párů v Česku není možné.

Dozimetr

Zpět k aktuální kauze, kvůli které sedí Hlubuček ve vazbě. Spolu s podnikatelem Redlem a dalšími jsou podezřelí z korupce, praní špinavých peněz či účasti na organizované zločinecké skupině. Za to jim hrozí až desetileté tresty vězení.

Policie pracuje s důkazním materiálem, který obsahuje i odposlechy z mobilů a konspiračních bytů, kde se jednotliví členové skupiny domlouvali.

Hlasy z hnutí STAN: Hlubuček? Černá ovce, zrádce, politický bandita. Předseda Rakušan má bezvýhradnou podporu Číst článek

Podle kriminalistů byl Hlubuček pro Redlovu zločineckou skupinu „stěžejní a naprosto nezastupitelnou osobou“. Využíval k tomu své politické funkce ve vedení Prahy i postu v dozorčí radě dopravního podniku.

Jak ukázala anketa serveru iROZHLAS.cz, Hlubučka si dnes ze spolustraníků nedovolí nikdo obhajovat. Ze strany poslanců a senátorů STAN padala označení jako „zrádce“, „černá ovce“ nebo „politický bandita“.

„Je to člověk, kterému jsme dali důvěru, a on ji zklamal,“ řekla k Hlubučkovi místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. „Je to jeho velké selhání, je to pro mě velké zklamání, je to zrada,“ dodala.

Bývalá kolegyně z kandidátní listiny a pak i vedení Prahy, radní Hana Marvanová o Hlubučkovi před několika dny prohlásila, že ji šikanoval. Na podzim bude na kandidátce uskupení Spolu.

„Za to, že jsem navrhovala kroky k větší transparentnosti v otázce dopravního podniku, jsem byla od pana Hlubučka šikanovaná – jako když vás šikanuje šéf na pracovišti, zpochybňování vaší práce i kompetence. Usiloval o mé odvolání. Nikdy jsem se s takovým chováním v politice nesetkala, lidé se ho báli.“

Podle politologa Jüptnera může aktuální situace velmi zkomplikovat pozici STAN v Praze. „Silný dopad to může mít po volbách, protože pozice STAN v Praze je celorepublikově nejhorší, takže by ani nemusela překonat pětiprocentní klauzuli,“ uvažuje.