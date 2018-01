Kdo je 'sextremistka', která skočila na Zemana? Ukrajinku Angelinu Diashovou zadrželi už kvůli Lukašenkovi

28letá žena ukrajinsko-angolského původu vystudovala psychologii a dnes patří k aktivistkám spjatým s radikálním hnutím Femen. Angelinu Diashovou už loni v červenci zadrželi po protestu proti běloruskému prezidentu Alexandru Lukašenkovi. Na webu Femen se už k akci proti Miloši Zemanovi objevilo prohlášení, které českého prezidenta nazývá "věčně opilým prostitutem kremelského bordelu". Praha 16:41 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

28letá Angelina Diashová se hlásí k odkazu ukrajinského hnutí Femen, jehož (obvykle polonahé) aktivistky propojují teatrální politické protesty s deklarovaným bojem za práva žen.

Diashová, psycholožka a dcera Ukrajinky a Angolana, se do povědomí veřejnosti dostala už loni v červenci, kdy v Kyjevě polonahá demonstrovala u příležitosti společné tiskové konference ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a Alexandra Lukašenka.

"Už sám fakt, že (prezident Porošenko) pozve do naší země diktátora, o něčem vypovídá. Diktátor nemůže vést dialog. Vypadá to, že touhle oficiální schůzkou Porošenko diktátora legitimizuje," vysvětlila později v rozhovoru pro server Strana.ua. "Lukašenko je lidožrout a je ostudné mu věřit. Snažili jsme se dát najevo, že naše země by s Lukašenkem neměla mít nic společného, neměla by mu věřit ani s ním cokoli podepisovat."

Ukrajinské bezpečnostní složky Diashovou zadržely a posléze obvinily z chuligánství a odporu vůči úředním složkám.

Letos Angelina Diashová odjela do Česka, kde v pátek pronikla do volební místnosti v pražských Lužinách a polonahá se vrhla směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi, který se zrovna chystal odevzdat svůj hlas v již zahájených prezidentských volbách.

Křičela přitom heslo "Zeman, Putinova běhna", které měla bílou barvou napsané také na obnažené hrudi.

Od Zemana ji odtrhla ochranka, která mladou ženu strhla na zem; Zeman se po několika minutách vrátil a odvolil.

Na webu skupiny Femen se mezitím k incidentu objevilo následující prohlášení:

„Ukrajinská sextremistka Angelina Diashová zaútočila na volební místnost v Praze během volby stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Sextremistka vykřikla 'Zeman, Putinova běhna' - stejná slova jako ta, která měla napsaná na své nahé hrudi. Zeman je nejzářnější představitel kremelského bordelu spolu s tak zkušenými politickými prostituty jako Donald Trump, Gerhard Schröder, Pedro Agramunt, Sarah Wagenkneht, Silvio Berlusconi, Igor Dodon a Marie (sic!) Le Penová. Hnutí FEMEN varuje český národ, že volbou setrvale opilého prostituta Zemana dávají hlas jeho kremelskému pasákovi Vladimiru Putinovi.“ Femen

Angelina Diashová na Černý pátek protestuje proti politice ukrajinského prezidenta (a čokoládového magnáta) Petra Porošenka:

Co je Femen?

Hnutí Femen vzniklo v roce 2008 , proslulo akcemi polonahých aktivistek nejen na Ukrajině a v Rusku, ale také na západě Evropy. Jedna ze zakladatelek Femenu Jana Ždanovová ovšem loni v lednu uvedla, že hnutí již vlastně neexistuje. "Tým, který jsme dřív měli, už neexistuje," řekla ukrajinskému serveru Apostrof s tím, že hnutí se už v roce 2015 fakticky rozpadlo a od té doby jsou akce jen vlastními iniciativami demonstrantek, i když se konají pod značkou Femen. Další zakladatelka Anna Hucolová však popřela, že by se hnutí rozpadlo.

Hnutí se na svém webu hlásí k boji za práva žen s cílem "úplného vítězství nad patriarchátem", ale nepovažuje se za feministické.

Hnutí Femen, jež své členky označuje za "sextremistky", původně působilo na Ukrajině, v zahraničí se začalo angažovat v roce 2011. V roce 2013 přeneslo své sídlo z Kyjeva do Francie, o dva roky později ale podle Ždanovové "vše začalo praskat ve švech a rozpadlo se". "V současnosti Femen už není organizace, ale styl protestu. Prostě si přivlastňují styl protestu, který jsme vytvářely během existence naší organizace," usoudila loni o svých nástupkyních, s nimiž se rozešla.

Páteční protest, kdy členka Femen při útoku na českého prezidenta vykřikovala heslo "Zeman, Putinova běhna", které měla i napsané na těle, není prvním incidentem u voleb. Členky Femen například v únoru 2013 napadly v Miláně italského expremiéra Silvia Berlusconiho, tři ženy s obnaženým poprsím protestovaly proti jeho hříchům, jejichž vyvrcholením se stalo obvinění ze styku s nezletilou prostitutkou. Loni v květnu pětice aktivistek protestovala v severofrancouzském městě Hénin-Beaumont během druhého kola prezidentských voleb proti Marine Le Penové.

Aktivistky Femen několikrát protestovaly i ve Vatikánu, loni a v roce 2014 se například pokusily ukrást sošku Ježíška z Betléma v jesličkách na Svatopetrském náměstí. Už v lednu 2013 se čtyři do půl těla svlečené členky Femen během papežovy modlitby pronášené z balkonu protestovaly na náměstí svatého Petra proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů. Podle agentury AP se nezdálo, že by papeže Benedikta XVI. incident vyvedl z rovnováhy.

, loni a v roce 2014 se například pokusily ukrást sošku Ježíška z Betléma v jesličkách na Svatopetrském náměstí. Už v lednu 2013 se čtyři do půl těla svlečené členky Femen během papežovy modlitby pronášené z balkonu protestovaly na náměstí svatého Petra proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů. Podle agentury AP se nezdálo, že by papeže Benedikta XVI. incident vyvedl z rovnováhy. V listopadu 2014 pak hnutí protestovalo proti návštěvě papeže Františka ve Štrasburku, jedna aktivistka se objevila do půl těla nahá před oltářem tamní katedrály, na zádech měla anglický nápis Papež není politik a asi po minutě, kdy mávala evropskou vlajkou, zase zmizela v davu.