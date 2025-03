Kdo kde kandiduje? Složité vyjednávání ve Spolu skončilo, pozice lídrů se plní i u jiných stran

Jaro sotva začalo, podzim se ale velmi rychle blíží – alespoň politickým pohledem. Česko čekají důležité sněmovní volby. Strany už proto sestavují své kandidátky, domlouvají lídry a řeší, s jakými tématy oslovit voliče. U koalice Spolu, hnutí ANO či Pirátů je takřka hotovo, jiné strany zatím své krajské lídry tají či probíhá proces jejich výběru. Radiožurnál a iROZHLAS.cz přinášejí jejich přehled. Praha 5:00 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Koalice Spolu v úterý uzavře koaliční smlouvu o společné kandidatuře v nadcházejících volbách. Podle informací Radiožurnálu a iROZHLAS.cz povedou v deseti krajích kandidátku Spolu občanští demokraté. TOP 09 a lidovci mají mít po dvou lídrech.

Předsedové ODS a KDU-ČSL mají první místo na kandidátce jisté. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ve sněmovních volbách znovu ze zdravotních důvodů kandidovat nebude. Její domovská Praha se i proto stala krajem, kde vyjednávání trvalo nejdéle.

Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil přenechal první místo ministryni obrany Janě Černochové (ODS). Právě za občanské demokraty má na třetím místě kandidovat i ministr zahraničí Jan Lipavský. Pražská ODS to ještě musí v úterním hlasování potvrdit.

Vyjednávání trvalo dlouho i v Královéhradeckém kraji. Tam má být jedničkou Spolu místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Pořadí zástupců stran na krajských kandidátkách je součástí smlouvy, kterou budou lídři ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podepisovat.

Ve vnitrostranickém hlasování u občanských demokratů nenašla dohoda stoprocentní podporu. Kraje Ústecký a Královéhradecký kritizují právě přenechání prvního místa TOP 09. Dlouhodobé výhrady má ke spolupráci i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Premiér a jeho stranický šéf Petr Fiala to ale označuje za projev vnitrostranické demokracie.

Hnutí ANO

U nejsilnějšího opozičního hnutí ANO je proces stavění kandidátek o něco jednodušší než u Spolu. Své lídry si volí krajská uskupení.

Hlavní tváře rozmisťuje vedení ANO strategicky. Už dlouho víme, že předseda hnutí Andrej Babiš bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je jeho partaj silná a zároveň se tam rozděluje velký počet poslaneckých mandátů.

V Jihomoravském by měla být jedničkou Alena Schillerová. Otazníky dlouho visely nad bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, ten by nakonec měl vést kandidátku v Jihočeském kraji, bývalý ministr školství Robert Plaga (oba za ANO) zase povede Středočechy.

V Praze bude na prvním místě 1. místopředseda strany Karel Havlíček, který ale zdůrazňuje, že krajské výběry se nakonec budou ještě kontrolovat na celostátní úrovni.

„Samozřejmě se to snažíme všechno prověřovat, jestli tam náhodou nebyl nějaký problém v minulosti. Jestli náhodou nebyl někdo stíhán, to může někomu uniknout, tak to radši ještě všechno kontrolujeme. Na celostátním předsednictvu je ještě možnost do toho vstoupit, obvykle jsou to ale jen malé vstupy, nic zásadního,“ popsal.

Celkově by podle Havlíčka mělo být jasno nejpozději v průběhu dubna. V některých krajích má ANO trochu potíž najít lídra, třeba v Královéhradeckém kraji, kde před čtyřmi lety kandidovala dnes už europoslankyně Klára Dostálová.

Nahradit by ji mohla poslankyně Jana Berkovcová. Radiožurnálu potvrdila, že když dostane nominaci, pozici lídryně přijme. Otazníky zatím svítí i u Karlovarského a Olomouckého kraje, kde se tamní dřívější lídři Jana Mračková Vildumetzová a Ladislav Okleštěk stali v loňském roce hejtmany.

Podpisovka STAN

Starostové skládání kandidátek pojali úplně jinak, v lednu představili akci Podpisovka. Ti, kdo chtějí být na kandidátce do voleb, musí nasbírat určitý počet podpisů od občanů. Třeba na první až třetí místo je ve větších krajích potřeba 800 podpisů.

Přihlásit se mohou i lidé z ulice. Je třeba dodat, že jde o část kampaně, kandidátky pak finálně schvalují krajská uskupení. V pondělí rozhodl moravskoslezský krajský výbor, že je do voleb povede z prvního místa poslankyně a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

Již dříve si svého lídra vybrali Starostové pro Liberecký kraj, kteří vsadili na náměstka hejtmana Jana Svitáka.

Ještě není potvrzené, kde bude kandidovat předseda Vít Rakušan, jeho domovský Středočeský kraj bude o kandidátce hlasovat 3. dubna.

Opoziční lídři

Ve sněmovních volbách 2021 propadl milion hlasů, nejvíc v historii Česka. Opoziční hnutí se tomu teď pokoušejí zabránit. Třeba SPD do nich jde společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO. Neuzavřou ale koalici, zástupci menších stran budou na kandidátkách SPD. Pro vstup do Sněmovny jim tak bude stačit pět procent hlasů.

Na tiskové konferenci v minulém týdnu toto uskupení oznámilo, že krajskými lídry by měli být předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala, šéfka Trikolory Zuzana Majerová, předseda PRO Jindřich Rajchl, volební lídryně Svobodných Markéta Šichtařová i její stranický šéf Libor Vondráček.

Okamura se rozhoduje mezi Moravskoslezským a Středočeským krajem, Fiala tradičně kandiduje v Olomouckém kraji, Šichtařová má zájem o Prahu a Vondráček je zase dle svých slov hrdý Jihočech.

Tisková konference k oznámení koalice do sněmovních voleb s hnutím SPD | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na volby se z opozičních stran chystají i SOCDEM či Stačilo!, které ale přes původní snahy společně kandidovat nebudou. U těchto stran je zatím ohledně krajských lídrů známo málo, šéfka komunistů Kateřina Konečná bude ale lídryní Stačilo! v Moravskoslezském kraji.

Ambiciózní Motoristé mají jasno v Praze, kde by měl být lídrem Boris Šťastný. Stranický předseda Petr Macinka má kandidovat v Jihomoravském kraji, předseda mládežnické organizace Matěj Gregor v Moravskoslezském kraji a někdejší státní zástupkyně Renata Vesecká v Královéhradeckém kraji. Zda a případně kde bude do Sněmovny kandidovat čestný prezident Motoristů – europoslanec Filip Turek – je zatím neznámé.

A k opozici již od podzimu patří i Piráti. Ti mají kromě odchodů svých bývalých europoslanců či senátorů personálie splněné.

Nový předseda a volební lídr Zdeněk Hřib povede Piráty do sněmovních voleb po boku Olgy Richterové v Praze, bývalý dlouholetý stranický šéf Ivan Bartoš bude kandidovat ve Středočeském kraji.

Celkově mají Piráti o svých lídrech a lídryních jasno téměř všude, výjimkou jsou dva kraje. Obsadit chybí Zlínský a Královéhradecký.