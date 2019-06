4. 6. 2019 | Praha

Premiér Andrej Babiš podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, jejíž obsah zveřejnila česká média, porušuje zákon o střetu zájmů. Česku hrozí, že bude muset vracet dotace poskytnuté firmě Agrofert, kterou Babiš podle auditorů ovládá i poté, co ji převedl do svěřenských fondů. Opozice žádá okamžité zjednání nápravy a volá po novém hlasování o důvěře vládě. Babiš v tom vidí kampaň. Jak to tedy s jeho údajným střetem zájmů je? Nejen nad tím se zamýšlí analytička ČRo Jana Klímová.