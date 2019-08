‚Trvalo mi to asi dvě hodiny.‘ Policii se přihlásil muž, který měl odstranit graffiti z Karlova mostu

Serveru Seznam Zprávy a České televizi se po pěti dnech od „tajemného“ zmizení graffiti z pilíře Karlova mostu přihlásil Miloslav Černý. Ten tvrdí, že nápis smyl a trvalo mu to celé asi dvě hodiny. Použil při tom podle svých slov vysokotlakou pistoli s horkou vodou a párou. Video Praha 10:29 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, který tvrdí, že smyl graffiti z Karlova mostu | Zdroj: čt24

Graffiti z Karlova mostu se Miloslav Černý rozhodl podle svých slov odstranit kvůli tomu, že zhruba 14 dní se s nápisem nic nedělo. Nastala podle něj mezní hranice, kdy šlo ještě nápis odstranit bez použití chemie.

„Naše zkušenosti, kterým se tím dlouhodobě zabýváme, hovoří o tom, že organická rozpouštědla nejsou nutná, pokud se použije technologie vroucí vysokotlaké vody s působením páry. A na základě toho jsme schopni graffiti sundat bez použití chemie,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy. Rozhovor poskytl také České televizi.

Černý prý odstraňování graffiti rozumí, protože se jím živí. Pracoval podle svých slov třeba na Negrelliho viaduktu. V sobotu ve čtyři hodiny ráno proto dorazil ke Karlovu mostu, o hodinu později již začal nápis smývat.

„Odstraňování graffiti vroucí vodou a párou je třífázový proces. Po tomto procesu jsem během dvou hodin graffiti odstranil,“ přibližuje.

Zároveň ho prý zarazilo, že památkáři používali v sobotu k odstranění nápisu přípravky na bázi organických rozpouštědel. „Graffitistop 2 je to nejlevnější, co můžete koupit v každé drogerii,“ říká Černý.

A proč se rozhodl vystoupit z anonymity? „Musím říct, že jsem dostal i trochu strach, jestli jsem neudělal nějaký ‚průser‘. Když jsem se pak dočetl, že mě hledá policie, tak jsem si říkal, že tohle už bude vážný, a musím s tím ven,“ vysvětluje.

A dodává, že k žádnému poškození mostu podle něj nedošlo. Sám už se také přihlásil policii.

„Karlův most je něco, co je bytostním pro nás všechny Čechy. Vzhlížíme k němu stejně jako ke Karlu IV. Jsem přesvědčen, že každý z Čechů má zájem na tom, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mojí motivací, ne abych dělal z památkářů, vlastníka nebo restaurátorů hlupáky,“ uzavírá Černý.

Černý pak znovu v České televizi předvedl, jak graffiti smyl. Peníze za odstranění prý nechce, hodnotu své práce ale vyčíslil na devět tisíc korun. Restaurátoři přitom měli nápis odstraňovat zhruba 14 dní a jejich práce měla vyjít na 40 tisíc korun.

Muž také odmítl, že by ho zaplatila dvojice německých turistů, kteří Karlův most posprejovali. Jejich obhájce už dříve podal odpor proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který jim za posprejování Karlova mostu v Praze uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40 tisíc korun.

Server iROZHLAS.cz položil několik dotazů hlavnímu restaurátorovi Janu Mjartanovi, který měl odstranění nápisu oficiálně na starosti. Ten ale jakýkoli komentář odmítl.