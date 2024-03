Uvnitř KDU-ČSL se má vesměs za to, že na podzimním sjezdu už současný předseda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebude znovu kandidovat. Sám se zavázal, že pokud se straně nepodaří otočit trend klesajících preferencí a nebude mít dobré volební výsledky, místo v čele strany uvolní.

„Bylo by skvělé, kdyby na sjezdu na předsedu kandidovalo pět osobností s vlastní vizí a byla to demokratická soutěž mezi nimi,“ představuje si náměstek hejtmana Jihočeského kraje a lidovecká dvojka do eurovoleb František Talíř.

„Nejsme hnutím jednoho muže, určitě se bude profilovat více kandidátů,“ je si jistý předseda poslaneckého klubu strany Aleš Dufek.

Aktuálně ve straně probíhají intenzivní debaty a možní uchazeči o post ve vedení KDU-ČSL před říjnovým sjezdem sondují terén.

Jihomoravský favorit

Poslanecký klub KDU-ČSL v aktuálním složení Sněmovny tvoří 23 členů, zvlášť mezi těmi z tradičně lidovecky silného jihomoravského regionu má značnou podporu tamní hejtman Jan Grolich.

„Volitelní jsou pro mne lidé jako Jan Grolich, Petr Hladík a talenty z regionu – plzeňská Libuše Hubáčková, ústecký Jan Růžička nebo jihočeský František Talíř,“ popsala brněnská poslankyně Marie Jílková.

„Ve vedení bych rád viděl Jana Grolicha,“ říká poslanec Jiří Horák. Pochází z Bučovic, kde je již sedm let starostou. Jde o obec jen asi 25 kilometrů od Velatic, kterým Grolich deset let starostoval, než se stal hejtmanem.

V podobné vzdálenosti od Velatic leží i obec Těšany, kde je místostarostou další jihomoravský poslanec z KDU-ČSL Miroslav Zborovský. „Myslím, že potřebujeme ve vedení nové tváře, proto bych jako ideálního předsedu viděl Jana Grolicha,“ uvedl.

Zkušený poslanec Vít Kaňkovský je původem z Brna, je však i dlouholetým zastupitelem Kraje Vysočina. V odpovědi sice uvedl, že nechce být konkrétní, koho si v čele strany představuje, řekl ale, že by to měl být „typově podobný politik, jakým je Jan Grolich“. Podle Kaňkovského konkrétně „člověk s vizí, uvěřitelný, výborně komunikující“.

Grolich ale nemá podporu jen na jihu Moravy. Důkazem toho je bývalý ministr kultury z druhé vlády Václava Klause a exposlanec Jaromír Talíř. „Sázel bych na Jana Grolicha,“ říká člen českobudějovické buňky KDU-ČSL.

Blízko ke Grolichovi má i synovec Jaromíra Talíře František Talíř. „S možnými kandidáty jednám, konkrétní jména ale veřejně nekomentuji. Považuji za správné nechat osobní rozhovory důvěrné,“ odpověděl.

Grolicha ostatně sám zmínil jako příklad někoho, kdo správně oslovuje voliče. „Má mnoho silných stránek, což se dá jen těžko přehlédnout. Umí řešit krizové situace, to ostatně dokázal například po tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku v roce 2021. Zároveň je autentickým lidovcem, který je srozumitelný směrem k voličům,“ popsal.

„Hodně komunikuji s Františkem Talířem. Jsme si lidsky blízcí, uvažujeme podobně a rozumíme si,“ vrátil mu kompliment Grolich.

Jihomoravský hejtman uvedl, že si velmi váží častých zmínek od spolustraníků, i proto o kandidatuře do čela KDU-ČSL uvažuje. „Velice si vážím toho, že moje jméno zaznívá poměrně často a od lidí, které velmi respektuji. Nemohu to tedy brát na lehkou váhu a přemýšlet o tom musím.“

Definitivně se rozhodne až podle toho, zda obhájí post hejtmana, k čemuž má dobře nakročeno. Byť mají celostátně lidovci preference v intervalu 2–4 procent, v Jihomoravském kraji jsou silní a budou tam kandidovat s ODS a TOP 09 jako koalice Spolu v čele s ním.

Dle něj je hlavně třeba si říci, zda chce strana výraznou změnu, nebo jen obměnit tvář. „Za mě je podstatné, jestli jsou lidé v různých organizacích připraveni na ten druh změny, který bych mohl reprezentovat. Podle toho si řeknu, jestli se na to budu hypoteticky připravovat,“ říká.

Letošní krajské volby budou o tom, kdo bude hejtman. A já chci vyhrát. Na jižní Moravě budeme kandidovat jako lidovci, ODS a TOP 09 jako SPOLU. Teď jsme podepsali koaliční smlouvu. Díky Jiřímu Crhovi a @marek_sovka. Na tuhle kampaň se těším! — Jan Grolich (@JanGrolich) February 27, 2024

Tradicionalisté

Naopak Grolicha jako možného lidoveckého lídra odmítá například bývalý předseda strany a současný starosta i senátor ze Vsetína Jiří Čunek, který dlouhodobě zastává tradicionalistické postoje.

Hejtmana v čele strany by nerad viděl i bývalý předseda Pavel Bělobrádek. „Vždy je nejlepší, když to je člověk, který je ve vládě, popřípadě ve Sněmovně. Už jsme měli i předsedy senátory, europoslance. Nevím, jestli to je optimální, na druhou stranu je to řešitelné. Nemyslím si ale, že by to v této době měl být člověk, který má ambice kandidovat na hejtmana, třeba jako Honza Grolich. To by úplně nedávalo smysl,“ řekl pro Deník N.

Po svém odchodu z vedení v roce 2019 si Bělobrádek dal, jak sám říká, trochu detox a nyní zvažuje, že by vyzkoušel kandidaturu na řadového místopředsedu.

Z logiky věci se nabízí, že by o post předsedy měl usilovat i 1. místopředseda strany Jan Bartošek, ostatně na posledních sjezdech se o to pokoušel. Nejprve prohrál s Markem Výborným, poté s Marianem Jurečkou.