Kdo prodával darované bitcoiny? Ministr Stanjura ukázal nejdřív na úřad, ten se ale proti tvrzení ohradil

Kauza prodeje bitcoinů pro resort spravedlnosti od trestaného drogového dealera Tomáše Jiřikovského má další zápletku. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který měl podle dřívějšího tvrzení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) prodej kryptoměny zprostředkovat, se proti této informaci ohradil. S kauzou prý nemá nic společného. Resort spravedlnosti měl získané bitcoiny prodat sám, úřad mu jen zapůjčil virtuální peněženku. Praha 16:19 2. června 2025

„Smlouvu uzavřelo ministerstvo spravedlnosti, ne ministerstvo financí. My jsme pouze přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který prodává veškerý nepotřebný státní majetek, ten prodej zrealizovali a tento týden jsme se všichni dozvěděli z veřejných zdrojů, za kolik se ty bitcoiny prodaly. To je všechno, co k tomu říct, všechno, co o tom vím,“ reagoval v pátek na dotaz Radiožurnálu ohledně prodeje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Jak se ale v pondělí ukázalo, neříkal pravdu. Úřad, který pod jeho resort spadá, ve skutečnosti žádnou kryptoměnu neprodával. „Bitcoiny, které nabylo Ministerstvo spravedlnosti, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nedražil. Aukce na bitcoiny provádělo samo Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím portálu www.nabidkamajetku.gov.cz,“ napsal úřad v pondělí v tiskové zprávě.

A předložil pro to i důkaz. Snímek obrazovky z provedené aukce, kde u políčka „instituce“ není uvedený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale opravdu ministerstvo spravedlnosti.

„ÚZSVM se na nakládání s bitcoiny v majetku Ministerstva spravedlnosti žádným způsobem nepodílel,“ dodává úřad s upozorněním, že se žádný z jeho zástupců ani neúčastnil otevírání peněženky s virtuální měnou, jejíž část byla následně na ministerstvo spravedlnosti převedena.

Úřad měl pouze zapůjčit na žádost ministerstva spravedlnosti resortu virtuální peněženku, protože ministerstvo žádnou nedisponovalo. Prodej si pak resort zprostředkoval sám.

„Nakládání s virtuálními měnami, které Ministerstvo spravedlnosti nabylo jím uzavřenou darovací smlouvou, je tak plně v gesci Ministerstva spravedlnosti a ÚZSVM zde nemá žádnou kompetenci,“ doplňuje úřad.

Server iROZHLAS.cz se snažil ministra financí i jeho resort kontaktovat, na telefonáty ale nereagovali. Odpoledne ale Stanjura vystoupil na tiskové konferenci, kde bez dalšího pouze přiznal, že si prodej kryptoměny opravdu zprostředkovalo ministerstvo spravedlnosti samo.

Vyjádření k tomu, proč tedy šéf státní kasy v pátek tvrdil něco jiného, redakce shání.

Bitcoinová kauza Bitcoinová kauza stála místo jednoho z jejích hlavních protagonistů ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který ve čtvrtek přiznal, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie původně zabavila odsouzenému drogovému dealerovi Tomáši Jiřikovskému. Ačkoliv ministr Blažek od počátku převod kryptoměny bagatelizuje, dosud nikdo nevysvětlil, proč se Jiřikovský rozhodl obnos Blažkovu resortu věnovat. A jasný není ani původ darovaných prostředků. „Z oficiálně přiznaných příjmů – to byly zhruba nižší statisíce ročně – nedosahoval takových příjmů, aby si mohl koupit takový dům, jaký měl, ta auta, která měl, a tak dále,“ řekl iROZHLAS.cz státní zástupce Marek Vagai, který Jiřikovského případ dozoroval. Více například ZDE.