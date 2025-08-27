Kdo to řekl? Politici diskutovali o stavu českého školství, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o budoucnosti českého školství.

Na dětech bylo vidět očekávání i nervozita

Politici diskutovali o otázkách školství (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za největší problém vzdělávacího systému považují Češi nedostatek místa v mateřských školách. Nejméně jim naopak vadí nízké platy učitelů, vyplývá z průzkumu Medianu pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. 

V debatě ze série Česko 2025 se tématem českého školství zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se ale například také to, jak by měla vypadat školní výuka nebo jak řešit nerovnosti v českém školství.

V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO bývalý ministr školství Robert Plaga, za Spolu pedagožka a poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), za SPD pedagog a poslanec Zdeněk Kettner, za STAN vysokoškolský pedagog a poslanec Jan Berki, za Motoristy sobě Matěj Gregor, předseda mládežnické organizace Motoristů sobě Generace Motor, za Piráty bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík a za Stačilo! socioložka Petra Prokšanová (KSČM).

