Kdo to řekl? Politici diskutovali o otázkách migrace, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o tom, jak se Česku daří zvládat migraci.

Jak Evropská unie vyřeší pokračující migrační krizi?

Politici diskutovali o otázkách migrace (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kvůli regulaci migrace by Češi na hranicích znovu zavedli stálé kontroly, ukázal průzkum agentury Median pro projekt Česko 2025. Kontroly zmizely se vstupem Česka do schengenského prostoru v roce 2007.

V debatě ze série Česko 2025 se tématem migrace v Česku zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se například to, jaké možnosti nabízí český pracovní trh cizincům nebo zda jsou kontroly na hranicích nutným krokem.

V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO poslanec Robert Králíček, za Spolu poslanec Karel Krejza (ODS), za SPD poslanec Radek Koten, za STAN poslanec Petr Letocha, za Motoristy sobě advokátka a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, za Piráty analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek a za Stačilo! zastupitelka Jihočeského kraje Jana Turoňová.

