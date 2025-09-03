Kdo to řekl? Politici diskutovali o otázkách migrace, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky
Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o tom, jak se Česku daří zvládat migraci.
Kvůli regulaci migrace by Češi na hranicích znovu zavedli stálé kontroly, ukázal průzkum agentury Median pro projekt Česko 2025. Kontroly zmizely se vstupem Česka do schengenského prostoru v roce 2007.
V debatě ze série Česko 2025 se tématem migrace v Česku zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se například to, jaké možnosti nabízí český pracovní trh cizincům nebo zda jsou kontroly na hranicích nutným krokem.
V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO poslanec Robert Králíček, za Spolu poslanec Karel Krejza (ODS), za SPD poslanec Radek Koten, za STAN poslanec Petr Letocha, za Motoristy sobě advokátka a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, za Piráty analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek a za Stačilo! zastupitelka Jihočeského kraje Jana Turoňová.