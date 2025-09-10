Kdo to řekl? Politici diskutovali o českém zdravotnictví, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o stavu českého zdravotnictví.

ilustrační foto

Politici diskutovali o otázkách zdravotnictví (ilustrační foto)

Češi jsou ochotní připlatit si u lékaře za nadstandardy, plošné poplatky ve zdravotnictví ale odmítají. A za poctivé docházení na preventivní prohlídky by chtěli dostat odměnu. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury Median pro předvolební projekt Česko 2025.

V debatě ze série Česko 2025 se tématem zdravotnictví zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se například jak zvýšit počet lékařů nebo také jak předcházet onemocněním.

V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO právník a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, za Spolu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), za STAN fyzioterapeutka a poslankyně Michaela Šebelová, za SPD lékařka a poslankyně Iveta Štefanová, za Piráty lékař Albert Štěrba, za Stačilo! právník a europoslanec Ondřej Dostál (SD-SN, ve sněmovních volbách nekandiduje) a za Motoristy sobě lékař Boris Šťastný.

