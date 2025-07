Kdo to řekl? Politici diskutovali o dostupnosti bydlení v Česku, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Ve sporu o 90 tisíc korun jsou zadané posudky za statisíce. Soud o blokaci ‚dezinfowebu‘ nekončí

Před Obvodním soudem pro Prahu 4 se ani tentokrát neprovedly znalecké posudky, které měly dovést celý spor do finále. Místo toho proběhla hádka o cenu posudků a o to, kdo by měl nést jejich náklady.