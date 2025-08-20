Kdo to řekl? Politici diskutovali o dopravě v Česku, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o tom, jak zrychlit a zlepšit dopravu v Česku.

Doprava (ilustrační foto)

Politici diskutovali o otázkách dopravy (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská pravidla prakticky znemožní koupit si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. Důvodem je životní prostředí i zdraví. Podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus by normu skoro dvě třetiny Čechů zrušily.

V debatě ze série Česko 2025 se tématem dopravy v Česku zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešily se ale například také investice do dopravy i otázka vysokorychlostních železnic.

V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO poslanec a stínový ministr dopravy Martin Kolovratník, za Spolu ministr dopravy Martin Kupka (ODS), za SPD poslanec a místopředseda hnutí Radim Fiala, za STAN poslanec a člen podvýboru pro dopravu Martin Exner, za Motoristy sobě zastupitel města Orlová Jiří Vlk, za Piráty člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Václav Vislous a za Stačilo! lídr kandidátky v Ústeckém kraji Jaroslav Komínek (KSČM).

