Kdo to řekl? Politici diskutovali o rozdílech mezi regiony, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o tom, kde leží slepá místa v rozvoji regionů.

vesnice v zemědělské krajině, ilustrační foto

Politici diskutovali o situaci regionů v Česku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejspokojenější se životem ve svém regionu jsou lidi na Vysočině. Nejméně ti z Ústeckého a Karlovarského kraje. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury Median pro projekt Česko 2025 právě na téma kvality života v regionech.

V debatě ze série Česko 2025 se tématem regionů zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se například také jak přilákat mladé lidi na venkov nebo zda by obcím pomohlo slučování.

V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO Aleš Juchelka, místopředseda Sněmovny a člen organizačního výboru, za Spolu Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora Havířova, za SPD poslankyně Vladimíra Lesenská, za STAN Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj a starosta Dolní Studénky, za Motoristy sobě starosta města Chrast Vojtěch Krňanský, za Piráty Michal Švagerka, uvolněný místostarosta Dubňan v Jihomoravském kraji a za Stačilo! Bohumil Smutný (KSČM), zastupitel Jihomoravského kraje.

