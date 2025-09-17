Kdo to řekl? Politici diskutovali o stavu kultury v Česku, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky
Poznáte politika podle výroku? Redakce iROZHLAS.cz ve spolupráci s datovým týmem připravila aplikaci, ve které můžete zkusit přiřadit výroky, které zazněly v debatě v rámci projektu Česko 2025, ke konkrétním politikům. Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem. Klikejte a tipujte, co kdo řekl v debatě o tom, jaká je situace v české kultuře.
Oprava památek, ale i podpora živé kultury, případně dotované vstupné do muzeí či galerií. Většina Čechů má o podpoře kultury u nás jasno, přála by si, aby se stát na prvním místě zaměřil na opravy kulturních památek. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median ze začátku června.
V debatě ze série Česko 2025 se tématem kultury v Česku zabývali experti sedmi politických uskupení. Řešilo se například jak kulturu u nás podporovat a zda by měl stát řešit umělou inteligenci v umění.
V debatě spolu diskutovali kandidáti v nadcházejících sněmovních volbách. Dorazili za ANO poslanec, člen pražského zastupitelstva a předseda Komise kulturní a obnovy památek Lubomír Brož, za Spolu ministr kultury a náměstek primátora města Plzně Martin Baxa (ODS), za Piráty náměstek a zastupitel Prahy 6 Ondřej Chrást, za STAN poslanec, místostarosta Prahy 6, režisér a scenárista Jan Lacina, za SPD poslankyně, krajská zastupitelka a zdravotní sestra Karla Maříková, za Stačilo! lídr kandidátky v Pardubickém kraji Roman Roun (KSČM) a za Motoristy sobě moderátorka, publicistka a lídryně kandidátky v Olomouckém kraji Gabriela Sedláčková.