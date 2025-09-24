Kdo řídí operace nejuzavřenější tajné služby? Chránil politiky i citlivé informace v Černínském paláci
Server iROZHLAS.cz jako první ověřil, kdo je v současnosti nejvyšší šéf zpravodajských operací rozvědky. Redakce získala jeho životopis. Petr Hrazánek má za sebou více než dvě dekády služby v Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se rozvědka oficiálně nazývá. Nyní se začalo hrát o jeho povýšení na brigádního generála, po schválení nominace vládou by ho měl 28. října povýšit prezident Petr Pavel.
Jméno Petr Hrazánek je mimo bezpečnostní komunitu prakticky neznámé. Jak přitom nyní ověřil iROZHLAS.cz, právě on je zástupcem ředitele rozvědky. Úkolem této nejuzavřenější tajné služby je sběrem a vyhodnocováním informací majících původ v zahraničí chránit bezpečnostní, ekonomické a politické zájmy České republiky.
Plukovník Hrazánek stanul letos v květnu na svém profesním vrcholu, stal se náměstkem ředitele rozvědky pro operativní a analytickou činnost. Spadají pod něj sekce služby, které poznatky sbírají v terénu či v otevřených zdrojích a následně je vyhodnocují. Jako takový současně odpovídá za všechny zpravodajské operace.
„Od 1. května 2025 byl ustanoven do pozice náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (statutárního zástupce ředitele). V průběhu své profesní kariéry vždy dosahoval vynikajících služebních výsledků, což mj. dokládají jak domácí, tak zejména mnohá zahraniční ocenění v oblasti mezinárodní spolupráce,“ stojí v jeho životopisu, jejž vyhotovilo ministerstvo vnitra a který iROZHLAS.cz získal.
Prověrku má na nejvyšší stupeň
Letos v červenci osmačtyřicetiletý důstojník, jinak také absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a České zemědělské univerzity, se k bezpečnostním sborům přidal už roku 1997. Začínal u policie, tři roky sloužil v ochranné službě sboru, jejímž úkolem je chránit ústavní činitele, především členy vlády.
„V listopadu 2000 se stal příslušníkem Úřadu pro zahraniční styky a informace, kde do roku 2020 zastával významné pozice ve vedení zejména operativního úseku, resp. ve vedení služby – bezpečnostní a zpravodajský důstojník, ředitel odboru, vrchní ředitel operativní sekce,“ uvádí dále jeho životopis.
Přestože výraznou většinu služby v rozvědce strávil v její operativní sekci, začínal v jiném úseku, jež se zabýval spíše provozní, nikoliv zpravodajskou činností. Svými výkony se však velmi rychle vypracoval na řídící pozice v operativě. Stát mu stoprocentně důvěřuje, Hrazánkovi náleží nejvyšší prověrka „přísně tajné“.
„Je to profesionál, slušný a velmi klidný člověk, který nepodléhá zbytečným emocím. Podílel se na spoustě aktivit, v nichž prokázal svou profesionalitu,“ sdělil redakci bývalý dlouholetý příslušník rozvědky, který s Hrazánkem v Úřadu pro zahraniční styky a informace sloužil téměř dvě dekády.
Mise na ministerstvu zahraničí
Plukovník Hrazánek se na čas s rozvědkou rozešel. Z vlastní vůle ji opustil v době, kdy ji řídil Marek Šimandl. Jeho éra byla poznamenaná rozjitřenou atmosférou ve vedení služby, dobrovolně tehdy odešel i náměstek pro operativu a z donucení skončila náměstkyně pro analytiku. Hrazánek se pak po jisté době přesunul na ministerstvo zahraničí.
„Pan Hrazánek působil v období od září 2022 do dubna 2025 na ministerstvu zahraničních věcí v řádném služebním poměru na pozici vedoucího jednoho z oddělení Bezpečnostního odboru,“ sdělila redakci mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová. Odbor zodpovídá za ochranu utajovaných informací v ústředí i na ambasádách.
Když rozvědka letos na jaře přišla o náměstka pro operativu a analytiku Jiřího Vondráška, opustil ji k poslednímu březnu, ředitel služby Vladimír Posolda se po jeho nástupci nerozhlížel dlouho. Obrátil se na Hrazánka, kterého dobře znal z rozvědky a s nímž se také potkával i v Černínském paláci.
„Plukovník Mgr. Petr Hrazánek je držitelem služebních medailí Za věrnost a Za zásluhy o bezpečnost. Jeho loajalita České republice, profesní zpravodajské zkušenosti a jeho osobní vystupování jsou zárukou toho, že Úřad pro zahraniční styky a informace je respektovaným partnerem domácích a zahraničních zpravodajských služeb,“ uvádí dále Hrazánkův životopis.
Povýšení Hrazánka na brigádního generála navrhlo právě ministerstvo vnitra, pod které Úřad pro zahraniční styky a informace spadá. Kabinet se návrhem bude zabývat v příštích týdnech. Prezident Petr Pavel by mohl Hrazánkovi udělit generálskou hodnost 28. října.