‚Hladík je stalinista z KDU-ČSL‘, tvrdí Svoboda. Podle něj ho vedení strany o ničem neinformovalo

Bývalého předsedu lidovců Cyrila Svobodu podle něj nekontaktoval nikdo ze stranického předsednictva v souvislosti s děním kolem jeho výroků a rozhovoru, od kterého se strana v úterý distancovala. Svoboda to řekl v rozhovoru Radiožurnálu. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že by se situací kolem Svobody a jeho výroky měl zabývat stranický celostátní výbor, který by se měl sejít ve čtvrtek 25. dubna.

„Nejsem v konfliktu s členskou základnou KDU-ČSL. Konflikt vyvolal ministr Hladík tím, že zavádí stalinskou metodu vylučování členů strany pro jejich názor. To je nepřijatelné a pro mě je hluboké zklamání, že vedení strany nenašlo odvahu se od tohoto distancovat,“ uvedl Svoboda pro Radiožurnál.

„Pokud mi vytýkají, že jsem v konfliktu s linií strany, tak jsem v konfliktu s jejich linií – vedení strany a předsednictva, protože přivedlo KDU-ČSL ke dvěma procentům podpory ve společnosti. Před časem jsem předsedovi strany napsal dopis, kde dávám návrh šesti politických bodů, které bychom měli učinit a na to nepřišla žádná odpověď,“ dodal.

Svoboda odmítl, že by ho někdo ze strany kontaktoval. „Do dnešního dne mi nikdo nevolal, nikdo mi neposlal zprávu. To je součást Hladíkovy stalinské metody – že zaútočí na někoho ve veřejném prostoru a teprve potom se to s ním řeší. Že se řeší ne texty nebo co jsem kde řekl, to se nehodnotí. Hladík je stalinista z KDU-ČSL.“

Stejně tak bývalý předseda lidovců tvrdí, že mu oficiálně nikdo neoznámil termín celostátního výboru, který by měl zasednout 25. dubna. „Jsem zaměstnaný člověk. Když mám přednášku nebo seminář, půjdu na přednášku nebo seminář. Nemůžu říct studentům, že se místo toho jdu dohadovat na celostátní výbor. Hlavně nemám co vysvětlovat.“

„Pokud mě někdo pozve, jako slušný člověk rád přijdu – ale ne proto, abych se z něčeho zodpovídal. Hladík mě něco vytýká místo toho, aby se staral prioritně o to, aby strana neměla dvě procenta. Jestli si myslí, že zavádění metod vylučování členů pro jejich názory je cesta vzhůru, tak na to říkám, že to je hrubý omyl,“ řekl.

Místopředseda KDU-ČSL a současný ministr životního prostředí Petr Hladík Svobodovi vyčítá především názory, které označuje za proruské. Kritizuje také rozhovor, který Svoboda poskytl zpravodajskému webu Voice of Europe, který podle zjištění BIS provozovali proruští podnikatelé s cílem ovlivnit evropské volby.

Svoboda byl předsedou lidovců v letech 2001 až 2003 a také 2009 až 2010. Dříve působil jako ministr vnitra nebo zahraničních věcí, po odchodu z KDU-ČSL působil také jako poradce bývalého premiéra Babiše.

Předsednictvo KDU-ČSL se distancuje od aktivit Cyrila Svobody, které se dlouhodobě neslučují s politickým směřováním strany. Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá Cyrila Svobodu, aby vzhledem k mnoha svým mediálním vyjádřením, vzhledem ke svému nedávnému angažmá u předsedy ANO Andreje… — KDU-ČSL (@kducsl) April 9, 2024