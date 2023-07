Lidovci klesli na dvouprocentní voličskou podporu. Mělo by to znepokojovat celou vládu, říká politolog

Kdyby se v červnu konaly volby, vyhrálo by je s velkým náskokem hnutí ANO. Pětikoalici by zatím neporazilo, ta by měla o pět mandátů více. Jednotlivé její strany jsou na tom ale velmi rozdílně. Lidovci dopadli z celé vlády nejhůře, jejich podpora klesla na dlouhodobé minimum dvou procent a samostatně by se do Sněmovny nedostali. „Je na vedení strany, aby s tím něco dělalo,“ říká pro Radiožurnál politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 15:22 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvýraznější tváří strany je její předseda a ministr průmyslu a obchodu Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dlouhodobě se pohybovaly preference lidovců mezi čtyřmi až pěti procenty. Teď jsou podle průzkumu Medianu na dvou procentech. Jaké může být vysvětlení ztráty mezi dubnem a červnem?

Počkal bych ještě na další průzkumy, protože tohle může být pouze statistický výkyv. Přesto je pravda, že podpora lidovců je dlouhodobě nízká a jejich strana se potácí okolo pěti procent. Tudíž je na vedení KDU-ČSL, aby s tím začalo něco dělat. V opačném případě se dá očekávat, že bude trend voličské podpory spíše sestupný.

K nejvýznamnějším tvářím patří Marian Jurečka, který vede resort práce a sociálních věcí. Jeho ministerstvo zjednodušilo získání příspěvku na bydlení, pomoc v energetické krizi byla také velmi viditelná. Teď ministerstvo připravuje důchodovou reformu. Může právě ta být kamenem úrazu?

Pokud to neplyne přímo z tohoto průzkumu – a myslím, že u tak malé podpory půjde jen velmi těžko rozklíčovat takové detaily – tak bych mohl pouze spekulovat. KDU-ČSL se opírala o tradiční elektorát a vzhledem k demografickým proměnám ve společnosti volí mladší voliči jinak než na základě tradice. Problém je, že lidovci zkrátka neumějí oslovit širší voličskou základnu.

Vláda je kritizovaná, že nereaguje na různé ekonomické problémy či že reaguje se zpožděním. Teď vláda představila plán nějakých škrtů. Je možné, že jsou lidovci obětí zvýšené kritičnosti veřejnosti vůči vládě. A toho, že když udělají něco populárního, tak to nejsou zpravidla schopní prodat.

Pokud mluvíme o zvýšené kritičnosti vůči vládě a srovnáme to s průzkumem, projevuje se nějak i u dalších stran pětikoalice?

Ostatní strany si drží nějaké dlouhodobější podíly voličské přízně. Ale v zásadě je u všech možné vysledovat její pozvolný pokles. Aktuálně by tato koalice nezískala nadpoloviční většinu a jejím stranám hrozí, že ačkoliv ztratí při příštích volbách relativně málo, tak už to pro ně může znamenat, že už se všechny nebudou podílet na vládě. Musel by vzniknout jiný koaliční formát.

To je pro celou vládní sestavu alarmující. Může si to obhajovat tím, že aktuálně musí dělat nutné, ale nepopulární kroky. A že pokles preferencí je tedy nezbytná daň. Teď jsme v polovině volebního období a můžeme očekávat zvýšenou aktivitu, pokud jde o nějakou kampaň a přesvědčování voličů.

Ten průzkum je tedy sice primárně varující pro KDU-ČSL, ale je to něco, co by mělo znepokojovat celou současnou vládní sestavu.

Zachování nulové daně na tiché víno – to je krok, který kromě vinařů kritizovali snad téměř všichni. Mohla se i tato kauza odrazit na lidovecké popularitě?

Tradiční voliče lidovců tohle naštvat příliš nemohlo, protože ti jsou koncentrováni právě na jižní Moravě, ve vinařských oblastech. Podle téhle logiky by měli voliči lidovců vnímat tento krok vlády spíše pozitivně, protože ačkoliv ne všichni jsou vinaři, mohou vidět, že strana něco pro jejich region dělá. Podle výsledků průzkumu, ale očividně nezareagovali tímto způsobem.

Naopak v průzkumu dostal 1,5 procenta Jindřich Rajchl a jeho PRO, které se odštěpilo od Trikolory. Ta má 2,5 procenta hlasů. Dají se preference PRO považovat za úspěch?

Nemyslím si to. Samozřejmě si kladli mnohem vyšší ambice, obzvláště pak poté, co před časem zorganizovali velké demonstrace. Určitě si představovali, že se to promítne i do voličské podpory.

Ukazuje se ale, že tito lidé jsou schopní maximálně zorganizovat nějakou demonstraci, kam jim přijde velký počet lidí. Pokud je ale mají přetavit do podpory politické strany, tak to jim zatím moc nejde. I proto, že jsou vzájemně rozhádaní, a zároveň jsou to lidé, kteří třeba nechodí k volbám nebo volí jednu z už zavedených stran.